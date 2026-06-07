Zepto IPO: घरेलू शेयर बाजार में एक बार फिर से हलचल बढ़ने वाली है. 10 मिनट में ग्रॉसरी और बाकी सामान डिलीवर करने वाली द‍िग्‍गज क्‍व‍िक कॉमर्स कंपनी जेप्‍टो (Zepto) अब दलाल स्‍ट्रीट पर ल‍िस्‍ट‍िंग के लि‍ए तैयार है. जेप्‍टो के आईपीओ (IPO) को जारी करने पर तेजी से काम चल रहा है. लेटेस्ट मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कंपनी अगले हफ्ते की शुरुआत में अपना अपडेटेड ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस (DRHP) मार्केट रेगुलेटर सेबी (SEBI) के पास जमा कर सकती है. इसके बाद जेप्‍टो घरेलू और ग्‍लोबल निवेशकों को आकर्ष‍ित करने के ल‍िए अपने बड़े आईपीओ रोडशो भी शुरू कर देगी.