Zepto IPO: घरेलू शेयर बाजार में एक बार फिर से हलचल बढ़ने वाली है. 10 मिनट में ग्रॉसरी और बाकी सामान डिलीवर करने वाली दिग्गज क्विक कॉमर्स कंपनी जेप्टो (Zepto) अब दलाल स्ट्रीट पर लिस्टिंग के लिए तैयार है. जेप्टो के आईपीओ (IPO) को जारी करने पर तेजी से काम चल रहा है. लेटेस्ट मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कंपनी अगले हफ्ते की शुरुआत में अपना अपडेटेड ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस (DRHP) मार्केट रेगुलेटर सेबी (SEBI) के पास जमा कर सकती है. इसके बाद जेप्टो घरेलू और ग्लोबल निवेशकों को आकर्षित करने के लिए अपने बड़े आईपीओ रोडशो भी शुरू कर देगी.
अगर आप भ्ज्ञी शेयर बाजार में आईपीओ लिस्टिंग से पैसा कमाने की सोच रहे हैं तो यह मौका आपके लिए ही आ रहा है. जी हां, क्विक कॉमर्स कंपनी जेप्टो तेजी से आगे बढ़ने के बाद अब पब्लिक इश्यू के जरिये फंड जुटाने की तैयारी में है. कंपनी अगले हफ्ते की शुरुआत में मार्केट रेग्युलेटर के समक्ष अपना संशोधित DRHP फाइल करेगी. इसके बाद कंपनी का आईपीओ लॉन्च होने का रास्ता साफ हो जाएगा. इसके अलावा कंपनी के प्रमोटर्स और टॉप मैनेजमेंट संस्थागत निवेशकों के साथ मीटिंग शुरू करने जा रहे हैं.
आईपीओ की लॉन्चिंग से पहले रोडशो एक अहम प्रोसेस होता है. इसके तहत जेप्टो के फाउंडर्स और अधिकारी देश-विदेश के बड़े इनवेस्टमेंट फंड्स, एंकर इनवेस्टर्स और हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स (HNIs) से मुलाकात करेंगे. इस दौरान कंपनी के बिजनेस मॉडल, आगे के ग्रोथ प्लान, प्रॉफिट की संभावनाओं और क्विक कॉमर्स मार्केट में मजबूत पकड़ का प्रजेंटेशन दिया जाएगा. जानकारों का कहना है कि जेप्टो को लेकर निवेशकों में पॉजिटिव माहौल है.
शेयर मार्केट में पहले से जोमैटो (Zomato) और स्विगी (Swiggy) जैसी दिग्गज कंपनियां लिस्टेड हैं. जोमैटो के मालिकाना हक वाली ब्लिंकिट (Blinkit) इस समय क्विक कॉमर्स मार्केट में जेप्टो की सबसे बड़ी कॉम्पटीटर है. जेप्टो का आईपीओ मार्केट में आते ही इस सेक्टर की जंग और ज्यादा दिलचस्प बन जाएगी.
क्विक कॉमर्स देश में इस समय सबसे तेजी से बढ़ने वाला सेक्टर है.
जेप्टो का नेटवर्क मेट्रो सिटी से लेकर टियर-2 शहरों तक तेजी से फैल रहा है.
नए फंड की मदद से कंपनी डार्क स्टोर्स की संख्या बढ़ाने और टेक्नोलॉजी को मजबूत करने पर खर्च करेगी.
निवेशकों को कंपनी के वित्तीय घाटे और मुनाफे में आने की समयसीमा पर भी ध्यान देना चाहिए.
(डिस्क्लेमर: जी न्यूज की तरफ से अपने पाठकों को किसी भी प्रकार के निवेश की सलाह नहीं दी जाती. किसी भी प्रकार का निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से संपर्क करें.)