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10 मिनट में ड‍िलीवरी करने वाली कंपनी के साथ कमाई का मौका? 15000 का न‍िवेश देगा बंपर र‍िटर्न!

Zepto IPO Listing: मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कंपनी अगले हफ्ते की शुरुआत में अपडेटेड ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस सेबी के पास जमा कर सकती है. इसके बाद जेप्‍टो निवेशकों को आकर्ष‍ित करने के ल‍िए आईपीओ रोडशो भी शुरू करेगी.

Written ByKriyanshu Saraswat
Published: Jun 07, 2026, 06:27 PM IST|Updated: Jun 07, 2026, 06:27 PM IST
10 मिनट में ड‍िलीवरी करने वाली कंपनी के साथ कमाई का मौका? 15000 का न‍िवेश देगा बंपर र‍िटर्न!
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Kriyanshu Saraswat

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाला के साथ कर‍ियर की शुरुआत. प‍िछले 16 साल में अमर उजाला, दैनिक जागरण, ह‍िन्‍दुस्‍तान और टाइम्‍स इंटरनेट जैसे प्रत‍िष्‍ठ‍ित संस्‍थानों में काम का लंबा अनुभव. इस दौरान ऑटो, टेक्‍नोलॉजी और लाइफ स्‍टाइल लीड के तौर पर भी काम क‍िया. यूपी से ताल्‍लुक रखने वाले क्र‍ियांशु ने पत्रकार‍िता में पोस्ट ग्रेजुएट हैं.

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