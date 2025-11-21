Advertisement
कस्‍टमर को गुमराह कर रही ई-कॉमर्स कंपनियां! 26 प्‍लेटफॉर्म ने केंद्र सरकार को द‍िये हलफनामा में क्‍या कहा?

Dark Patterns: केंद्र सरकार की तरफ से ऐलान किया कि इन 26 बड़े ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स ने खुद इस बारे में ल‍िखकर द‍िया है. इन कंपन‍ियों का कहना है क‍ि हमारी वेबसाइट पर क‍िसी तरह का डार्क पैटर्न नहीं है.

Nov 21, 2025, 10:16 AM IST
आजकल ऑनलाइन शॉप‍िंग का क्रेज लोगों के स‍िर चढ़कर बोल रहा है. इस तरह शॉप‍िंग करने के दौरान कई बार आपका बुरा अनुभव भी रहता है. अब Zepto, Zomato, Swiggy, BigBasket, मीशो और फार्मईजी जैसी 26 बड़ी ई-कॉमर्स कंपन‍ियों की तरफ से ल‍िखकर द‍िया गया क‍ि उनके ऐप और वेबसाइट पर क‍िसी तरह का डार्क पैटर्न नहीं है. केंद्र सरकार की तरफ से ऐलान किया कि इन 26 बड़े ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स ने खुद इस बारे में ल‍िखकर द‍िया है. इन कंपन‍ियों का कहना है क‍ि हमारी वेबसाइट पर क‍िसी तरह का डार्क पैटर्न नहीं है.

डार्क पैटर्न को लेकर घोषणा की गई

ई-कॉमर्स कंपनियों की तरफ से उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय को द‍िये हलफनामें में डार्क पैटर्न को लेकर घोषणा की गई है. इससे यह साफ है क‍ि वो छलावे वाले डिजाइन, जो आपको जबरदस्ती खरीदारी कराते हैं, अब इन प्लेटफॉर्म्स पर नहीं चलेंगे! 

सफाई देने वाली 26 कंपनियों में कौन-कौन?
ज‍िन 26 कंपन‍ियों की तरफ से ऐप और वेबसाइट पर सफाई की गारंटी दी गई है उनमें जेप्‍टो, जोमैटो, स्विग्गी, ब्लिंकिट, बिगबास्केट, फ्लिपकार्ट, म‍िंत्रा, मेकमायट्रिप, फार्मईजी, अजियो, मीशो, टाटा 1mg, क्लियरट्रिप जैसी बड़ी कंपनियों ने खुद का ऑडिट कराया है और लिखित में कहा है 'हमारा प्लेटफॉर्म 100% डार्क पैटर्न फ्री है.'

आख‍िर क्‍या होता है डार्क पैटर्न्स? 
डार्क पैटर्न वो गंदी ट्रिक्स हैं जो आपको धोखा देकर फाल्स अर्जेंसी जैसे 'बस 1 पीस बचा है!' बताकर प्रोडक्‍ट बेचेने की कोश‍िश करते हैं. जबक‍ि हकीकत में उस समय उनके पास ढेर सारा स्‍टॉक होता है. इसके अलावा बास्केट स्‍नीक‍िंग यानी बिना बताए कार्ट में एक्स्ट्रा सामान डाल देना. कन्फर्म शेमिंग यानी 'नहीं चाहिए? ठीक है, पैसे बचाकर क्या करोगे?' सब्स्क्रिप्शन ट्रैप में कैंसिल करना पॉस‍िबल नहीं होता और ड्रिप प्राइसिंग के तहत चेकआउट के आखिरी स्टेप में कीमत बढ़ा दी जाती है.

बाकी कंपनियों को अल्टीमेटम
CCPA की तरफ से साफ कहा गया क‍ि बाकी सभी कंपनियां जल्‍दी से जल्दी अपना सेल्फ-डिक्लेरेशन दें. जो नहीं मानेगी, उन पर सरकार की तरफ से सख्त कार्रवाई की जाएगी. सरकार की तरफ से साफ मैसेज द‍िया गया है क‍ि ग्राहक को बेवकूफ बनाना बंद करो. ट्रांसपेरेंसी से ब‍िजनेस लंबा समय तक चलता है. अब आपके फेवरेट ऐप पर 'बस 2 पीस बचे' दिखे तो थोड़ा शक होना नॉर्मल है. 

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

