US Tariff: केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल की तरफ से ट्रेड डील पर जोर देकर कहा गया क‍ि इस एग्रीमेंट में क‍िसानों के फायदे को सबसे ऊपर रखा गया है. अमेरिका में कई भारतीय एग्रीकल्‍चर प्रोडक्‍ट पर क‍िसी तरह की इम्‍पोर्ट फी नहीं लगायी जाती.

Feb 07, 2026, 09:55 PM IST
Indo-US Tariff Deal: भारत और अमेर‍िका के बीच प‍िछले द‍िनों ट्रेड डील होने की खबर आने के बाद धीरे-धीरे ड्रॉफ्ट से जुड़ी चीजें सामने आ रही हैं. ट्रेड डील के तहत अमेर‍िका ने भारतीय प्रोडक्‍ट पर लगाए जा रहे 50 प्रत‍िशत टैर‍िफ को घटाकर 18 प्रत‍िशत कर द‍िया है. केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने ट्रेड डील के बाद कहा क‍ि भारत और अमेरिका के बीच हुए व्यापार समझौते के तहत भारतीय न‍िर्यात को अमेरिका में जीरो ड्यूटी का फायदा म‍िलेगा.

मैन्युफैक्चर‍िंग सेक्टर होगा सबसे ज्यादा फायदा

एग्रीमेंट के अनुसार क‍िसानों, फॉर्मास्‍युट‍िकल इंडस्‍ट्री और हाई-वैल्यू मैन्युफैक्चर‍िंग सेक्टर को इसका सबसे ज्यादा फायदा होगा. गोयल ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा इस एग्रीमेंट से देश के हितों की पूरी रक्षा होती है. पीयूष गोयल की तरफ से जोर देकर कहा गया क‍ि इस एग्रीमेंट में क‍िसानों के ह‍ित को सबसे ऊपर रखा गया है. अमेरिका में कई भारतीय एग्रीकल्‍चर प्रोडक्‍ट पर क‍िसी तरह की इम्‍पोर्ट फी नहीं लगेगी. चाय, मसाले, कॉफी, नारियल तेल, कोपरा और वेजिटेबल वैक्स जैसे प्रोडक्‍ट बि‍ना क‍िसी टैरिफ के यूएस मार्केट में पहुंच सकेंगे. 

इन चीजों पर भी म‍िलेगा 0 टैर‍िफ का फायदा
इसके अलावा कई फल-सब्जियां और फार्म प्रोडक्ट्स पर भी जीरो ड्यूटी लागू होगी. फार्म प्रोडक्‍ट की बात करें तो केला, आम, अमरूद, एवाकाडो, कीवी, पपीता, अनानास, मशरूम, सब्जियों की जड़ें, अनाज, जौ, बेकरी प्रोडक्ट्स, कोको प्रोडक्ट्स, तिल के बीज, खसखस के बीज और सिट्रस जूस शामिल हैं. गोयल ने यह भी कहा देशभर में इस बात पर चर्चा हो रही है कि भारतीय किसान अब अमेरिका में ब‍िना टैरिफ के अपना सामान नहीं बेच पाएंगे.

फार्मा इंडस्ट्री को होगा सबसे ज्‍यादा फायदा
केंद्रीय मंत्री ने यह भी साफ क‍िया क‍ि सरकार की तरफ से ऐसा कोई भी फैसला नहीं लिया गया जो भारतीय किसानों, एमएसएमई (MSME), हथकरघा या हस्तशिल्प क्षेत्र को नुकसान पहुंचाए. उन्होंने कहा, यह भारत-अमेर‍िकी एग्रीमेंट किसी भी तरह से इन सेक्‍टर को नुकसान नहीं पहुंचाएगा. देश की फार्मा इंडस्ट्री को भी इससे जबरदस्‍त फायदा होने वाला है. भारत से होने वाला 13 अरब डॉलर का फार्मास्युटिकल एक्‍सपोर्ट अब अमेरिका में जीरो ड्यूटी पर जाएगा. जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर को भी इस एग्रीमेंट के बाद ड्यूटी-फ्री एक्सेस म‍िलेगा.

स्मार्टफोन भी अमेरिका में जीरो ड्यूटी पर पहुंचेंगे
पीयूष गोयल ने यह भी बताया क‍ि आने वाले समय में भारत से निकलने वाले स्मार्टफोन भी अमेरिका में जीरो ड्यूटी पर पहुंचेंगे. इसके अलावा कई दूसरे हाई-वैल्यू प्रोडक्‍ट पर भी रेसिप्रोकल टैरिफ खत्म हो जाएगा. इनमें एयरक्राफ्ट और मशीनरी पार्ट्स, जेनेरिक मेड‍िस‍िन, बंगाल, केरल और महाराष्ट्र की ज्‍वैलरी, स‍िक्‍के, प्लेटिनम, घड़‍ियां, जरूरी तेल, होम डेकोर आइटम जैसे झूमर, बीज, इनऑर्गेन‍िक केमिकल्स और कम्‍पाउंड शामिल हैं. इन सभी पर अमेरिका में क‍िसी तरह की ड्यूटी नहीं लगेगी. 

