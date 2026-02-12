ट्रंप की ट्रेड डील ने पलट दिया पूरा गेम, अब US में बिना टैक्स बिकेगा भारतीय सामान, पीयूष गोयल का खुलासा

India-US Trade Deal : कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल ने 12 फरवरी यानी गुरूवार को कहा है कि अगर रॉ मटेरियल अमेरिका से खरीदा जाता है. तो US को इंडियन कपड़ों के एक्सपोर्ट पर जीरो टैरिफ एक्सेस मिलेगा. गोयल की बातें इसलिए अहम हैं क्योंकि हाल ही में अनाउंस हुई US-बांग्लादेश ट्रेड डील में टेक्सटाइल एक्सपोर्ट पर जीरो टैरिफ का क्लॉज था. इससे इंडियन एक्सपोर्टर्स के बीच चिंता बढ़ गई थी. US ने बांग्लादेशी प्रोडक्ट्स पर टैरिफ घटाकर 19% कर दिया है. ये डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान इंडियन सामानों पर लगने वाली 18% ड्यूटी से थोड़ा अधिक है. हालांकि, ज्वाइंट स्टेटमेंट में शामिल एक प्रोविजन से US को बांग्लादेश के टेक्सटाइल शिपमेंट को काफी सपोर्ट मिलने की उम्मीद है, इससे ये चिंता बढ़ गई है कि इससे मार्केट में इंडिया को मिलने वाली कॉम्पिटिटिव बढ़त कम हो सकती है.

ज्वाइंट स्टेटमेंट में क्या है खास?



ज्वाइंट स्टेटमेंट के मुताबिक, यूनाइटेड स्टेट्स एक ऐसा सिस्टम बनाने के लिए कमिटेड है. इससे बांग्लादेश से कुछ टेक्सटाइल और कपड़ों के सामान पर जीरो रेसिप्रोकल टैरिफ रेट मिलेगा. नया सिस्टम ये प्रोविजन करेगा कि बांग्लादेश से कपड़ों और टेक्सटाइल के इम्पोर्ट की एक तय मात्रा इस कम टैरिफ रेट पर यूनाइटेड स्टेट्स में आ सकती है. लेकिन ये मात्रा टेक्सटाइल के एक्सपोर्ट की वॉल्यूम के हिसाब से तय की जाएगी.

ये भी पढ़ें : नहीं टिक पाई फैक्टशीट! व्हाइट हाउस ने चुपचाप डील की प्रमुख शर्तों में कर दिया बदलाव

Add Zee News as a Preferred Source

इंडियन टेक्सटाइल एक्सपोर्ट के लिए भी जीरो टैरिफ क्लॉज

पीयूष गोयल ने अब साफ किया है कि इंडियन एक्सपोर्ट को भी यही फायदा मिलेगा. पीयूष गोयल ने कहा कि विपक्ष के नेता ने (राहुल गांधी) पार्लियामेंट में एक और झूठ फैलाया कि बांग्लादेश को ट्रेड से इंडिया से अधिक फायदा हुआ है. जैसे बांग्लादेश के पास ये सुविधा है कि अगर अमेरिका से रॉ मटेरियल खरीदा जाता है. तो अगर आप उसे प्रोसेस करके कपड़ा बनाकर एक्सपोर्ट करते हैं, तो वह जीरो रेसिप्रोकल टैरिफ पर मिलेगा. इंडिया के पास भी यही सुविधा है और इंडिया को भी मिलेगी. अभी, हमारा फ्रेमवर्क एग्रीमेंट बन रहा है.

ये भी पढ़ें : भारत बंद: बैंक खुलेंगे या बंद, देशभर में चक्का जाम से बस,ट्रेन...क्या खुला क्या बंद?

किसानों के हितों को पूरी तरह से सुरक्षित रखा गया है : गोयल

गोयल ने इस बात पर भी जोर दिया कि इंडिया-US ट्रेड डील इंडियन एक्सपोर्ट पर टैरिफ को घटाकर 18% कर देती है. सेंसिटिव एग्रीकल्चर और डेयरी सेक्टर को नहीं छूती है. बता दें, शनिवार को इंडिया और US ने ट्रेड एग्रीमेंट पर एक ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी किया था. केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि मैं ये साफ करना चाहता हूं कि US-इंडिया ट्रेड डील में इंडिया के हितों और इंडियन किसानों के हितों को पूरी तरह से सुरक्षित रखा गया है. किसानों के अधिकतर प्रोडक्ट डेयरी, पोल्ट्री, चावल, गेहूं, सोयाबीन, और मक्का, केला, स्ट्रॉबेरी, चेरी, संतरा, सब्जियां, इथेनॉल, तंबाकू, मीट, दालें, बाजरा, बाजरा, रागी की लगभग 90-95% उपज US ट्रेड डील से बाहर है.

उन्होंने कहा कि जो भी भारत की जरूरत है, जिसे हम आज भी इंपोर्ट करते हैं. इससे हमारे देश के किसानों को कोई नुकसान नहीं होगा. हमने ऐसी कमोडिटीज को एक सोची-समझी स्ट्रैटेजी के तहत अमेरिका के लिए खोल दिया है.