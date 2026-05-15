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Hindi Newsबिजनेस₹15 लाख CTC पर भी जीरो टैक्स! जानिए न्यू टैक्स रिजीम में कैसे बच सकता है पूरा टैक्स?

₹15 लाख CTC पर भी जीरो टैक्स! जानिए न्यू टैक्स रिजीम में कैसे बच सकता है पूरा टैक्स?

अब Income Tax Rules 2026 लागू होने के बाद टैक्स ईयर 2026-27 के लिए 31 जुलाई 2027 तक ITR फाइल करने वाले कर्मचारियों को कई ऐसे अलाउंस, रीइंबर्समेंट और परक्विजिट्स का फायदा मिल सकता है. ये पहले न्यू टैक्स रिजीम में उपलब्ध नहीं थे.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: May 15, 2026, 05:21 PM IST
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New Tax Regime : न्यू टैक्स रिजीम (New Tax Regime) को कम टैक्स दरों की वजह से अब बड़ी संख्या में सैलरीड लोग चुन रहे हैं. खासतौर पर ₹12.75 लाख तक की इनकम पर प्रभावी रूप से टैक्स जीरो होने की वजह से ये व्यवस्था और ज्यादा आकर्षक बन गई है. अब Income Tax Rules 2026 लागू होने के बाद टैक्स ईयर 2026-27 के लिए 31 जुलाई 2027 तक ITR फाइल करने वाले कर्मचारियों को कई ऐसे अलाउंस, रीइंबर्समेंट और परक्विजिट्स का फायदा मिल सकता है. ये पहले न्यू टैक्स रिजीम में उपलब्ध नहीं थे. इतना ही नहीं, सही सैलरी स्ट्रक्चर और रीइंबर्समेंट के जरिए ₹15 लाख CTC पर भी टैक्स देनदारी को शून्य तक लाया जा सकता है.

₹15 लाख CTC पर कैसे बन सकता है जीरो टैक्स?

Grant Thornton India के एक मॉडल के मुताबिक, अगर कंपनी सैलरी स्ट्रक्चर को सही तरीके से डिजाइन करे तो उसी ₹15 लाख CTC में टैक्सेबल इनकम काफी कम की जा सकती है.

इसके लिए दो सिनेरियो माने गए हैं:

सिनेरियो  A:
पूरा वेतन सामान्य सैलरी कंपोनेंट्स में दिया गया, बिना किसी विशेष अलाउंस या रीइंबर्समेंट के.

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Scenario B:
उसी ₹15 लाख CTC में अलाउंस, रीइंबर्समेंट और परक्विजिट्स को स्मार्ट तरीके से शामिल किया गया. दोनों सिनेरियो में टैक्सेबल सैलरी, टैक्स लायबिलिटी और नेट इन-हैंड सैलरी की तुलना की गई.

₹15 लाख CTC का पूरा ब्रेकअप

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क्या है सबसे बड़ा फायदा?

  • अलाउंस और रीइंबर्समेंट जोड़ने से टैक्सेबल सैलरी कम हो जाती है

  • एम्प्लायर का कुल खर्च (CTC) समान रहता है

  • एम्प्लॉयी का in-hand salary बढ़ जाता है

  • न्यू टैक्स रिजीम में भी टैक्स सेविंग संभव हो जाती है

हालांकि, वास्तविक टैक्स लाभ कंपनी की पालिसी, डाक्यूमेंट्स, यूसेज कंडीशंस और लागू टै्स नियमों पर निर्भर करेगा.

गैजेट अलाउंस से कैसे बचता है टैक्स?

Nangia & Co LLP के सीनियर पार्टनर नीरज अग्रवाल के मुताबिक, 'ऑफिशियल काम के लिए दिए गए लैपटॉप, मोबाइल, टेबलेट या कंप्यूटर पर टैक्स नहीं लगता.'

निश्चित वाहन भत्ता पर क्या नियम?

घर से ऑफिस आने-जाने के लिए मिलने वाला निश्चित वाहन भत्ता न्यू टैक्स रिजीम में टैक्सेबल है. लेकिन ऑफिशियल ड्यूटी के दौरान हुए ट्रेवल एक्सपेंसेस का रीइंबर्समेंट टैक्स-फ्री रह सकता है, यदि एम्प्लॉयी एक्चुअल बिल्स जमा करे.

डिसेबल्ड एम्प्लाइज को ट्रांसपोर्ट अलाउंस

न्यू टैक्स रिजीम में दिव्यांग कर्मचारियों को ट्रांसपोर्ट अलाउंस का लाभ मिलता रहेगा.

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Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बा...और पढ़ें

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