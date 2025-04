Nithin Kamath Advice: अमीर होना हर क‍िसी का सपना होता है, लेक‍िन यह इसके ल‍िए कोई शॉर्टकट नहीं होता. इसके ल‍िए आपको मेहनत और इंतजार की जरूरत होती है. अमीर बनने के ल‍िए फालतू खर्च में कटौती करो, निवेश शुरू करो. इमरजेंसी और हेल्थ फंड बनाओ. सैलरी को बेफ‍िजूल की चीजों में खर्च करने की बजाय सेव‍िंग और इनवेस्‍टमेंट पर फोकस करो. यह सलाह दी है जेरोधा (Zerodha) के को-फाउंडर और CEO नितिन कामत देते हैं. वह निवेशकों से कहते हैं 'मिडिल-क्लास ट्रैप' लोगों को इस तरह फंसाए रखता है, जहां से निकलना मुश्किल हो जाता है.

अच्‍छी आदत फॉलो करने के साथ धैर्य रखना जरूरी

कामत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्‍स (X) पर शेयर की गई पोस्‍ट में ल‍िखा, 'मेरे से अक्सर लोग स्टॉक टिप्स या कोई अमीर बनने का तरीका पूछते हैं. लेकिन यह सच है क‍ि अमीर बनने का कोई शॉर्टकट नहीं होता. इसके ल‍िए आपको अच्‍छी आदत फॉलो करने के साथ ही धैर्य रखना होता है.' उन्होंने यह भी कहा क‍ि लोगों को गैर जरूरी चीजों को नहीं खरीदना चाह‍िए. कर्ज लेकर तो ऐसे चीजें अपने घर पर ब‍िल्‍कुल नहीं जानी चाह‍ि‍ए.

मिडिल-क्लास ट्रैप क्या है?

कामत ने एक्‍स हैंडल पर 'Zero1byZerodha' का एक वीडियो शेयर किया. इस वीड‍ियो में प्रतीक सिंह ने समझाया क‍ि क‍िस तरह लोग 'कड़ी मेहनत करो, नौकरी पाओ, लोन लो, घर खरीदो और दिखावे की चीजों में पैसे उड़ाओ' के चक्‍कर में फंसकर रह जाते हैं. सिंह ने इसे 'बेकार सलाह' बताया और कहा क‍ि एक बार इसमें फंसने के बाद इससे बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है. उनके अनुसार प्रॉब्‍लम यह है क‍ि लोग सैलरी को केवल खर्च करने के लिए देखते हैं न क‍ि सेव‍िंग के मकसद से.

I often get asked for a stock tip, something that will make people rich.

Unfortunately, there are no shortcuts to getting rich. It takes good habits and patience. Things like buying stuff you don't need, or worse, borrowing to buy them. The other big one is not having health… pic.twitter.com/qWYaDuhZKe

