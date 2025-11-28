Advertisement
Zerodha का धमाका! त‍िजोरी फाइनेंस में 44 करोड़ का न‍िवेश; एक क्लिक में खंगाल सकेंगे कंपनी की कुंडली

Tijori Finance: त‍िजोरी फाइनेंस के जर‍िये एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है जो हजारों भारतीय कंपनियों के नए-पुराने डेटा को एआई से एकदम आसान और तेज तरीके से पेश करता है. इससे निवेशकों को घंटों पीडीएफ खंगालने की जरूरत नहीं पड़ेगी.

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Nov 28, 2025, 08:47 AM IST
Zerodha का धमाका! त‍िजोरी फाइनेंस में 44 करोड़ का न‍िवेश; एक क्लिक में खंगाल सकेंगे कंपनी की कुंडली

Zerodha Investment: देश की सबसे बड़ी ब्रोकरेज फर्म जेरोधा ने बेंगलुरु की स्टार्टअप कंपनी त‍िजोरी फाइनेंस (Tijori Finance) 5 मिलियन डॉलर (करीब 44 करोड़ रुपये) का इनवेस्‍टमेंट क‍िया है. त‍िजोरी एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना रही है जो हजारों भारतीय कंपनियों के नए-पुराने डेटा को एआई (AI) के जर‍िये एकदम आसान और तेज तरीके से पेश करता है. अब निवेशकों को घंटों पीडीएफ (PDF) खंगालने की जरूरत नहीं पड़ेगी.

15 साल के डॉक्‍यूमेंट को एआई के लि‍ए तैयार क‍िया

त‍िजोरी के फाउंडर सिद्धार्थ हेगड़े ने बताया क‍ि बैलेंस शीट और प्रॉफिट-लॉस आधी कहानी बताते हैं. असली राज कंपनी के सालाना रिपोर्ट, इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन और कॉन्फ्रेंस कॉल में छ‍िपा रहता है, जो ज्यादातर पीडीएफ (PDF) में रहता है. त‍िजोरी ने पिछले 15 साल के इन सभी डॉक्यूमेंट को साफ करके एआई (AI) के लिए तैयार किया है, ताकि सही और तेज जवाब म‍िल सके.

आज ज‍िरोधा ऐप में द‍िखाई देने वाली फंडामेंटल डेटा और म्यूचुअल फंड की जानकारी सब त‍िजोरी से ही आ रही है. त‍िजोरी का (सबसे हिट प्रोडक्ट ‘त‍िजोरी अलर्ट्स’ है, यह रोजाना 4,000 से ज्यादा एक्सचेंज फाइलिंग्स स्कैन करता है. इसके अलावा कोई भी बड़ी खबर (जैसे कंपनी ने किसी को खरीदा, CFO ने इस्तीफा दिया या क्रेडिट रेटिंग बदली) हो तो चंद सेकेंड में व्हाट्सऐप पर समरी भेज देता है.

सिद्धार्थ बताते हैं 'बड़ी कंपनियों की खबर तुरंत आ जाती है, लेकिन मिड-कैप और माइक्रो-कैप कंपनियों की खबर ट्रैक करना मुश्किल था. अब हम एक मिनट से भी कम समय में सही अपडेट भेज देते हैं.' इसी तरह उनका नया टूल ‘कॉनकॉल मॉनिटर’ अभी-अभी खत्म हुई अर्निंग कॉल का पूरा ट्रांसक्रिप्ट और AI समरी म‍िनटों में तैयार कर देता है. ये मैनेजमेंट की पुरानी बातों से भी तुलना करता है.

सिद्धार्थ ने बताया '90% लोग डेटा साफ करने को इग्‍नोर करते हैं. गंदे डॉक्यूमेंट LLM को खिलाओगे तो कचरा ही निकलेगा.' इसलिए त‍िजोरी ने पहले सबसे मुश्किल फाइलिंग्स को साफ किया, इसके बाद AI यूज क‍िया. अब कंपनी की तरफ से कई नए AI टूल्स लाएं जा रहे हैं, जो क‍ि ज्यादातर बड़े संस्थानों के लिए होंगे. 

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

Zerodha

