Zoho ने पहले 10वीं पास गार्ड को दी ट्रेन‍िंग, फ‍िर थमाया सॉफ्टवेयर इंजीन‍ियर का अपॉइंटमेंट लेटर; अब लाखों में कमाई

How To find Job in Zoho: जोहो (Zoho) कंपनी में काम करने वाला 10वीं पास गार्ड आज वहीं पर सॉफ्टवेयर इंजीन‍ियर के तौर पर नौकरी कर रहा है. 1000 रुपये लेकर घर से चलने वाले इस शख्‍स को महीने तक चेन्‍नई में सड़क पर सोना पड़ा था.

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Oct 10, 2025, 05:15 PM IST
Zoho Company Security Guard: कामयाबी के अपने-अपने क‍िस्‍से होते हैं. लेक‍िन इन सबमें एक चीज कॉमन होती है क‍ि कामयाबी के ल‍िए मेहनत और लगन जरूरी है. ऐसे तमाम क‍िस्‍से हैं ज‍िसमें कोई शख्‍स घर से खाली हाथ न‍िकला और आज करोड़ों के साम्राज्‍य का माल‍िक बन गया. आज भी हम आपको एक ऐसे ही शख्‍स की कहानी बताने जा रहे हैं. हम ज‍िस लड़के की बात आपसे करने जा रहे हैं उसकी कहानी एकदम फ‍िल्‍मी है. तमिलनाडु के रहने वाले अब्दुल आलिम की जिंदगी में कई मोड़ आए. बुरे वक्‍त से गुजरने के दौरान उसने कभी भी यहां तक पहुंचने के बारे में नहीं सोचा होगा.

10वीं पास लड़के की लिंक्डइन पोस्ट हो रही वायरल

2013 में महज 1000 रुपये लेकर घर छोड़ने वाले अब्दुल आलिम ने कभी नहीं सोचा होगा क‍ि वह एक द‍िन जोहो (Zoho) कंपनी का सॉफ्टवेयर डेवलपर बनेगा. 10वीं पास इस लड़के की लिंक्डइन पर पोस्ट वायरल हो रही है. इस पोस्‍ट में उसने बताया क‍ि कैसे मेहनत और एक मेंटर की मदद से मुश्‍क‍िलों को पार क‍िय. अब्दुल ने अपनी पोस्ट में बताया क‍ि साल 2013 में वह अपने घर से न‍िकला. उस समय जेब में महज 1000 रुपये थे. इसमें से भी 800 रुपये का ट्रेन का टिकट खरीद ल‍िया.

यह भी पढ़ें: लग्जरी लाइफ छोड़ गांव से चला रहे ₹103760 करोड़ की कंपनी,अथाह पैसा पर साइकिल की सवारी

सड़क पर भूखे-प्यासे रहकर गुजारा समय
चेन्‍नई पहुंचे तो नौकरी और रहने की जगह म‍िलना आसान नहीं था. दो महीने का लंबा वक्‍त सड़क पर और भूखे-प्यासे रहकर गुजारा. आखिरकार वो द‍िन आया जब जोहो कंपनी के ऑफिस में अब्‍दुल को स‍िक्‍योर‍िटी गार्ड की नौकरी म‍िल गई. दिन में 12 घंटे ड्यूटी और हाथ में चंद पैसे आने लगे. लेकिन अब्दुल तो खुली आंखों से कुछ और ही सपने देख रहा था. स्कूल में थोड़ा HTML सीखने से उसकी उम्‍मीद बढ़ गई. उसके पास डिग्री नहीं थी लेकिन उसकी सीखने की चाहत बनी रही.

आठ महीने गार्ड की नौकरी के साथ सीखीं प्रोग्रामिंग
एक दिन गार्ड की ड्यूटी के दौरान जोहो के सीनियर एम्‍पलाई शिबू एलेक्सिस की नजर अब्दुल पर पड़ी. उन्होंने नाम पूछा और बातें की. इस दौरान उन्‍होंने कहा 'अलीम, तेरी आंखों में कुछ खास है.' अब्दुल ने बातचीत में उन्‍हें अपनी पढ़ाई और कंप्यूटर की कुछ जानकारी होने की बात बताई. शिबू ने जब अब्दुल से पूछा क‍ि तुम और कुछ सीखना चाहते हो तो अब्दुल ने हां कर द‍िया. इसके बाद अगले आठ महीने उसने गार्ड की नौकरी के साथ प्रोग्रामिंग सीखी. वह द‍िन में स‍िक्‍योर‍िटी की जॉब करता और शाम को प्रोग्रामिंग सीखता.

यह भी पढ़ें: Zoho Mail पर Free अकाउंट कैसे बनाएं? कितना Storage मिलता है फ्री, जानें टॉप फीचर्स

इंटरव्‍यू पास करने के बाद म‍िली डेवलपर की जॉब
अपनी कोश‍िश से अब्दुल ने एक सिंपल ऐप बनाया, यह यूजर के इनपुट को द‍िखाता है. श‍िबू ने इसे जोहो के मैनेजर को दिखाया और वह इसे देखकर इम्प्रेस हो गए. इसके बाद मैनेजर ने अब्दुल को इंटरव्यू के ल‍िये कॉल क‍िया. अब्दुल ड‍िग्री नहीं होने पर हिचकिचाने लगा. लेकिन मैनेजर ने कहा, जोहो में डिग्री जरूरी नहीं होती, यहां पर स्किल्स मायने रखती हैं. जोहो कंपनी का इंटरव्‍यू पास कर अब्दुल को डेवलपर की जॉब मिल गई. आठ साल बाद भी आज अब्दुल जोहो में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर है. उसके पास क‍िसी तरह की कॉलेज डिग्री नहीं है लेक‍िन स्किल्स ने सब कुछ बदल दिया है.

अपनी ल‍िंक्‍डइन पोस्‍ट में अब्दुल ने अपनी मदद करने के लि‍ए शिबू एलेक्सिस और जोहो का धन्यवाद किया. उसने अपनी पोस्‍ट में ल‍िखा, शिबू सर ने ज्ञान दिया और जोहो ने मौका दिया. लोग उसे बधाई दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, तुम्हारी मेहनत को सलाम. जोहो ने तुम्‍हें जिंदगी दी.

जोहो कंपनी के बारे में
श्रीधर वेम्बू ने जोहो की शुरुआत 1996 में चेन्‍नई में की थी. यह क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर कंपनी CRM, ई-मेल, फाइनेंस और वर्कप्लेस टूल्स बनाती है. इनका यूज दुनियाभर में होता है. इसके प्रोडक्ट बनते हैं, कंपनी का फोकस सस्ती टेक्नोलॉजी और डेटा प्राइवेसी पर है. हाल ही में यूएस टैरिफ की टेंशन के बीच कई मंत्र‍ियों ने इसे सपोर्ट किया. अब्दुल की कहानी से जोहो की संस्कृति 'स्किल्स पहले, डिग्री बाद में' का पता चलता है.

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत.

Zoho

