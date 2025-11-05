साधारण जीवनशैली, न आलीशान बंगला, न लग्जरी कार, जानिए कितनी है न्यूयॉर्क मेयर जोहरान ममदानी की नेटवर्थ?

Zohran Mamdani : डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता जोहरान ममदानी ने न्यूयॉर्क मेयर चुनाव में जीत हासिल कर इतिहास रच दिया है. अपने प्रगतिशील और समाजवादी विचारों के लिए मशहूर ममदानी अब अमेरिका के सबसे बड़े शहर की कमान संभालने जा रहे हैं. दिलचस्प बात यह है कि ममदानी की नेटवर्थ महज $200,000 (लगभग ₹1.71 करोड़) बताई जाती है, जो उनके राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों की तुलना में बेहद कम है. Forbes की एक रिपोर्ट के मुताबिक उनकी कुल अनुमानित नेटवर्थ करीब $200,000 (लगभग ₹1.71 करोड़) है. ये रकम उनके प्रमुख प्रतिद्वंदी एंड्रयू कुओमो (Andrew Cuomo) से काफी कम है, जिनकी संपत्ति लगभग $10 मिलियन बताई गई है.

युगांडा में जमीन

ममदानी का जन्म 1991 में युगांडा की राजधानी कंपाला में हुआ था. उन्होंने अपनी वित्तीय घोषणा में बताया है कि उनके पास जिंजा (Jinja) में करीब चार एकड़ जमीन है, जिसकी कीमत $150,000 से $250,000 के बीच है. हालांकि इस जमीन की खरीद से जुड़ी तारीखों को लेकर कुछ भ्रम बना हुआ है. उनकी 2023 की असेंबली फाइलिंग में ये जमीन 2012 में ली गई है, जबकि मेयरल फाइलिंग में 2016 का वर्ष दर्ज है. ये स्पष्ट नहीं है कि यह जमीन खरीदी गई, उपहार में मिली, या विरासत में — इस पर उनकी टीम ने कोई टिप्पणी नहीं की है.

साधारण जीवनशैली और खर्च

न्यूयॉर्क में ममदानी का जीवन उतना ही साधारण है जितनी उनकी संपत्ति. Forbes के अनुसार, वे अस्टोरिया (Astoria) में एक किराये के अपार्टमेंट में रहते हैं और हर महीने लगभग $2,250 किराया देते हैं. वे कार नहीं रखते और रोजमर्रा के कामों के लिए सबवे (Metro) से सफर करते हैं. उन्हें अक्सर अपने बैग के साथ सार्वजनिक परिवहन में देखा जाता है.

आय और करियर

एक राज्य विधानसभा सदस्य (State Assemblyman) के रूप में जोहरान ममदानी सालाना $142,000 कमाते हैं. उन्होंने इस साल एक सीरियाई मूल की आर्टिस्ट से शादी की है.

परिवार और पृष्ठभूमि

जोहरान ममदानी के पिता मह्मूद ममदानी (Mahmood Mamdani) कोलंबिया यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, जहां वरिष्ठ फैकल्टी को $200,000 से $300,000 के बीच वेतन मिलता है. उनकी मां मीरा नायर (Mira Nair) एक प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक हैं, जिनकी ‘मॉनसून वेडिंग’ और ‘सलाम बॉम्बे!’ जैसी फिल्मों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सराहा गया है. उन्होंने 2019 में न्यूयॉर्क के चेल्सी (Chelsea) इलाके में स्थित अपना कॉनडो $1.45 मिलियन में बेचा था.