Zomato Extra Charges: अगर आप भी जोमैटो (Zomato) डेली या वीकली फूड ऑर्डर करते हैं तो इस खबर में द‍िये गए आंकड़े आपको चौंका देंगे. जी हां, आप जब Zomato से खाना ऑर्डर करते हैं तो ब‍िल में डिलीवरी चार्ज, प्लेटफॉर्म फी, पैकेजिंग चार्ज और जीएसटी समेत कई तरह के चार्ज शाम‍िल क‍िये जाते हैं. अगर आपका ऑर्डर लंबी दूरी का है या बारिश है तो आपको इसके ल‍िए भी एक्‍स्‍ट्रा चार्ज देना पड़ता है. लेक‍िन सात साल पहले ये सब‍ नहीं था. जी हां, इन सात सालों के दौरान जोमैटो (Zomato) में काफी कुछ बदल गया है.

शेयर क‍िया सात साल पुराना ब‍िल

यह हम नहीं कह रहे, इसका गवाह है एक जोमैटो (Zomato) यूजर की तरफ से शेयर क‍िया गया सात साल पुराना ब‍िल. यूजर ने रेड‍िट पर साल 2019 का फूड ब‍िल शेयर क‍िया है. उस समय इस प्‍लेटफॉर्म के जर‍िये खाना मंगाने पर फूड ब‍िल के अलावा क‍िसी तरह का एक्‍स्‍ट्रा चार्ज नहीं देना होता था. यूजर की तरफ से रेडिट पर बिल की फोटो शेयर करते हुए ल‍िखा गया 'पुराने ऑर्डर देख रहा था, तब जोमैटो सचमुच सस्ता था.' बिल में देखा जा सकता है क‍ि यूजर ने उस समय पनीर मलाई टिक्का 160 रुपये में ऑर्डर किया था. कूपन लागू करने के बाद यह ब‍िल महज 92 रुपये का रह गया.

92 रुपये का ऑर्डर बढ़कर 300 का हुआ

इस ऑर्डर को यूजर ने 9.6 किमी दूर वाले रेस्‍टोरेंट से मंगाया था. आज इस ऑर्डर का चार्ज बढ़कर करीब 300 रुपये हो गया है. यूजर ने लिखा, 'उस समय क‍िसी तरह का डिलीवरी चार्ज नहीं था. उस समय खाना मंगवाना सचमुच सस्ता था.' यूजर ने यह भी ल‍िखा क‍ि पिछले कुछ साल के दौरान ही खाने की कीमतें करीब दोगुनी हो गई हैं. एक दूसरे यूजर ने लिखा, 'पहले सब कुछ सस्ता था, लेकिन अब ल‍िव‍िंग कॉस्‍ट की लागत और सैलरी देखों. अब कुछ भी सस्ता नहीं मिल सकता.'

एक और यूजर ने कमेंट क‍िया 'साल 2019 में मेरी ऑर्डर लिमिट 150 रुपये की थी. लेक‍िन अब यह बढ़कर 300-350 रुपये हो गई है.' जोमैटो के पुराने बिल ने लोगों को पुराने द‍िनों की याद दिला दी है, जब खाना मंगवाना क‍िसी की भी जेब पर भारी नहीं पड़ता था. लेक‍िन आज बढ़ते चार्ज और कीमत ने ऑनलाइन ऑर्डर को महंगा कर द‍िया है.

