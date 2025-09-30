Advertisement
अब जोमैटो रखेगा आपकी हेल्थ का ध्यान, पेश हुआ ‘हेल्दी मोड’, दीपिंदर गोयल ने कह दी बड़ी बात

भाग-दौड़ भरी जिंदगी में हेल्दी खानपान का ध्यान रखना चुनौती बन गया है. इसे ध्यान में रखते हुए फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म जोमैटो ने नया फीचर ‘हेल्दी मोड’ लॉन्च किया है.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Sep 30, 2025, 01:07 PM IST
अब जोमैटो रखेगा आपकी हेल्थ का ध्यान, पेश हुआ ‘हेल्दी मोड’, दीपिंदर गोयल ने कह दी बड़ी बात

Zomato Launches Healthy Mode Features: जोमैटो ने हेल्दी मोड फीचर के जरिए ग्राहकों को सिर्फ स्वाद ही नहीं बल्कि स्वास्थ्य का भी ध्यान रखने का ऑप्शन दिया है. फेस्टिव सीजन में लॉन्च किया गया ये फीचर, यूजर्स को ऐप पर पौष्टिक ऑप्शन आसानी से खोजने में मदद करेगा. जोमैटो के CEO दीपिंदर गोयल ने बताया कि कंपनी ने लंबे समय तक हेल्दी फूड तक आसान पहुंच बनाने को नजरअंदाज किया था. उन्होंने कहा, 'हमारे ऐप पर आप सलाद या स्मूदी बाउल तो सर्च कर सकते थे, लेकिन अगर आप वास्‍तव में पौष्टिक भोजन चाहते थे तो हमारी सुविधा पूरी नहीं कर पा रही थी. अब हेल्दी मोड लॉन्च किया गया है जिससे ये कमी पूरी हुई है.'

 

हेल्दी मोड फीचर

इस फीचर से ग्राहकों को फूड आइटम्स की पोषण रेटिंग, कैलोरी और प्रोटीन जानकारी मिलेगी, जिससे वे आसानी से हेल्दी विकल्प चुन सकेंगे. इससे पहले Swiggy ने भी ‘High Protein’ नाम से हेल्दी मोड फीचर लॉन्च किया था, लेकिन Zomato का फीचर पौष्टिकता के व्यापक पैमाने पर फोकस करता है.

यह भी पढ़ें : Rule Changes: ऑनलाइन गेमिंग, रेल टिकट, ब्याज दरें, UPI...लागू होंगे ये बड़े बदलाव

कैसे काम करेगा हेल्दी मोड?

हेल्दी मोड के तहत आप डिश को प्रोटीन, जटिल कार्बोहाइड्रेट, फाइबर और सूक्ष्म पोषक तत्वों के आधार पर लो (Low) से लेकर सुपर (Super) तक हेल्दी स्कोर दिया जाता है. जोमैटो ऐप के मुताबिक इस स्कोर को प्रोटीन डेंसिटी, सामग्री की क्वालिटी, खाना बनाने की विधि, कार्बोहाइड्रेट की क्वालिटी और अन्य कारकों के वैल्यूएशन के आधार पर दिया जाता है.

Gaurav Singh

ज़ी न्यूज़ में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.

Zomato's Healthy Mode

;