Swiggy Zomato Fee Hike: GST में बदलाव के बाद तो फायदा होना था... फिर ऑनलाइन खाना मंगाना क्यों हुआ महंगा?

Swiggy Zomato Platform Fee Hike : ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफार्म जोमैटो और स्विगी सहित सभी कंपनियों से खाना मंगाना महंगा हो जायेगा. त्यौहारी सीजन से पहले ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म फीस में बढ़ोतरी से देश भर के लाखों यूजर्स को बड़ा झटका लग सकता है. 22 सितंबर से डिलीवरी चार्ज पर 18 प्रतिशत GST लगने से ये और महंगा हो सकता है.

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जोमैटो, स्विगी और मैगिकपिन जैसी कंपनियां अपने मार्जिन पर पड़ने वाले प्रभाव की भरपाई के लिए एडिशनल कॉस्ट का बोझ यूजर्स पर डालने की संभावना पर विचार कर रही हैं. 22 सितंबर 2025 से स्विगी, जोमाटो, ब्लिंकिट जैसी कंपनियों की डिलीवरी पर 18% GST लगेगा. पहले डिलीवरी चार्ज पर टैक्स नहीं लगता था. पहले ये सर्विस टैक्स के दायरे से बाहर थी, लेकिन इसे अब CGST एक्ट की सेक्शन 9(5) के तहत शामिल कर लिया गया है.

स्विगी ने कुछ चुनिंदा मार्केट में अपनी प्लेटफॉर्म फीस बढ़ाकर 15 रुपये कर दी है, जिसमें GST भी शामिल है. जोमैटो ने अपनी प्लेटफॉर्म फीस बढ़ाकर 12.50 रुपये (GST के बिना) कर दी है, जबकि तीसरी सबसे बड़ी फूड डिलीवरी कंपनी मैजिकपिन ने भी इंडस्ट्री के ट्रेंड के मुताबिक अपनी प्लेटफॉर्म फीस बढ़ाकर 10 रुपये/ ऑर्डर कर दी है. जिससे फूड डिलीवरी ग्राहकों के लिए ये महंगी हो गई है.

ये भी अनुमान है कि 22 सितंबर से डिलीवरी चार्ज पर 18% GST लगने से जोमैटो यूजर्स को प्रति ऑर्डर लगभग 2 रुपये और स्विगी यूजर्स को 2.6 रुपये का एडिशनल बोझ पड़ेगा.

कितना बढ़ेगा खर्च?

उदाहरण के तौर पर देखें तो अगर कोई यूजर 500 रुपये का खाना ऑर्डर करता है. उस पर पहले से ही करीब 88 रुपये रेस्टोरेंट GST और 15 रुपये प्लेटफॉर्म फीस (GST समेत) जुड़ता है. यानी कुल बिल 603 रुपये बनता है. अब अगर डिलीवरी चार्ज (मान लें 50 रुपये) पर भी 18% GST जोड़ दिया जाए, तो इस पर करीब 9 रुपये और भी लगेंगे. यानी डिलीवरी के साथ-साथ खाने का कुल बिल बढ़कर 612 रुपये तक पहुंच सकता है.

इसका मतलब ये हुआ की पहले जहां ग्राहक को 603 रुपये देने पड़ते थे, अब उसी ऑर्डर के लिए करीब 9–10 रुपये ज्यादा देना पड़ सकता है.