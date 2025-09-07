Swiggy Zomato Fee Hike: GST में बदलाव के बाद तो फायदा होना था... फिर ऑनलाइन खाना मंगाना क्यों हुआ महंगा?
Advertisement
trendingNow12912183
Hindi Newsबिजनेस

Swiggy Zomato Fee Hike: GST में बदलाव के बाद तो फायदा होना था... फिर ऑनलाइन खाना मंगाना क्यों हुआ महंगा?

 ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफार्म जोमैटो और स्विगी सहित सभी कंपनियों से खाना मंगाना महंगा हो जायेगा. त्यौहारी सीजन से पहले ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म फीस में बढ़ोतरी से देश भर के लाखों यूजर्स को बड़ा झटका लग सकता है.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Sep 07, 2025, 02:39 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Swiggy Zomato Fee Hike: GST में बदलाव के बाद तो फायदा होना था... फिर ऑनलाइन खाना मंगाना क्यों हुआ महंगा?

Swiggy Zomato Platform Fee Hike : ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफार्म जोमैटो और स्विगी सहित सभी कंपनियों से खाना मंगाना महंगा हो जायेगा. त्यौहारी सीजन से पहले ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म फीस में बढ़ोतरी से देश भर के लाखों यूजर्स को बड़ा झटका लग सकता है. 22 सितंबर से डिलीवरी चार्ज पर 18 प्रतिशत GST लगने से ये और महंगा हो सकता है.

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जोमैटो, स्विगी और मैगिकपिन जैसी कंपनियां अपने मार्जिन पर पड़ने वाले प्रभाव की भरपाई के लिए एडिशनल कॉस्ट का बोझ यूजर्स पर डालने की संभावना पर विचार कर रही हैं.  22 सितंबर 2025 से स्विगी, जोमाटो, ब्लिंकिट जैसी कंपनियों की डिलीवरी पर 18% GST लगेगा. पहले डिलीवरी चार्ज पर टैक्स नहीं लगता था. पहले ये सर्विस टैक्स के दायरे से बाहर थी, लेकिन इसे अब CGST एक्ट की सेक्शन 9(5) के तहत शामिल कर लिया गया है.

स्विगी ने कुछ चुनिंदा मार्केट में अपनी प्लेटफॉर्म फीस बढ़ाकर 15 रुपये कर दी है, जिसमें GST भी शामिल है. जोमैटो ने अपनी प्लेटफॉर्म फीस बढ़ाकर 12.50 रुपये (GST के बिना) कर दी है, जबकि तीसरी सबसे बड़ी फूड डिलीवरी कंपनी मैजिकपिन ने भी इंडस्ट्री के ट्रेंड के मुताबिक अपनी प्लेटफॉर्म फीस बढ़ाकर 10 रुपये/ ऑर्डर कर दी है. जिससे फूड डिलीवरी ग्राहकों के लिए ये महंगी हो गई है.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी अनुमान है कि 22 सितंबर से डिलीवरी चार्ज पर 18% GST लगने से जोमैटो यूजर्स को प्रति ऑर्डर लगभग 2 रुपये और स्विगी यूजर्स  को 2.6 रुपये का एडिशनल बोझ पड़ेगा.

कितना बढ़ेगा खर्च?

उदाहरण के तौर पर देखें तो अगर कोई यूजर 500 रुपये का खाना ऑर्डर करता है. उस पर पहले से ही करीब 88 रुपये रेस्टोरेंट GST और 15 रुपये प्लेटफॉर्म फीस (GST समेत) जुड़ता है. यानी कुल बिल 603 रुपये बनता है. अब अगर डिलीवरी चार्ज (मान लें 50 रुपये) पर भी 18% GST जोड़ दिया जाए, तो इस पर करीब 9 रुपये और भी लगेंगे. यानी डिलीवरी के साथ-साथ खाने का कुल बिल बढ़कर 612 रुपये तक पहुंच सकता है.

इसका मतलब ये हुआ की पहले जहां ग्राहक को 603 रुपये देने पड़ते थे, अब उसी ऑर्डर के लिए करीब 9–10 रुपये ज्यादा देना पड़ सकता है.

 

About the Author
author img
Gaurav Singh

TAGS

Swiggy Zomato Platform Fee Hike

Trending news

मराठी के बाद अब बंगाली भी मस्ट? कोलकाता के लिए प्रशासन का बड़ा आदेश
Language Controversy
मराठी के बाद अब बंगाली भी मस्ट? कोलकाता के लिए प्रशासन का बड़ा आदेश
मनमोहन सिंह के 12 साल पुराने ट्वीट पर गरमाई राजनीति, भाजपा बोली- कांग्रेस अब भी...
Manmohan Singh old tweet
मनमोहन सिंह के 12 साल पुराने ट्वीट पर गरमाई राजनीति, भाजपा बोली- कांग्रेस अब भी...
Mumbai Ganpati Procession: गणपति जुलूस के दौरान हादसा, हाईटेंशन तार से 1 की मौत
Ganpati
Mumbai Ganpati Procession: गणपति जुलूस के दौरान हादसा, हाईटेंशन तार से 1 की मौत
पंजाब दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी, कर सकते हैं बड़ा ऐलान; 2000 गांवों में जलप्रलय
Punjab
पंजाब दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी, कर सकते हैं बड़ा ऐलान; 2000 गांवों में जलप्रलय
उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले क्यों रद्द हो गई NDA सांसदों की डिनर पार्टी? ये थी वजह
NDA
उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले क्यों रद्द हो गई NDA सांसदों की डिनर पार्टी? ये थी वजह
एनसीपी नेता अमोल मिटकरी ने अपनी टिप्पणी के लिए मांगी माफी
Ajit Pawar controversy Amol Mitkari Anjana Krishna
एनसीपी नेता अमोल मिटकरी ने अपनी टिप्पणी के लिए मांगी माफी
महिलाओं ने ही लूट ली महिला की आबरू, सरेआम फाड़े कपड़े, पेड़ से बांधकर की बदसलूकी
woman assault
महिलाओं ने ही लूट ली महिला की आबरू, सरेआम फाड़े कपड़े, पेड़ से बांधकर की बदसलूकी
खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने 'संडे ऑन साइकिल' में स्वदेशी खेलों का समर्थन किया
Mansukh Mandaviya
खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने 'संडे ऑन साइकिल' में स्वदेशी खेलों का समर्थन किया
'आपके मुंह में तेजाब डालकर...राख कर दूंगा', TMC विधायक की भाजपा नेता को खुली धमकी!
BJP-TMC MLAs clashed
'आपके मुंह में तेजाब डालकर...राख कर दूंगा', TMC विधायक की भाजपा नेता को खुली धमकी!
'बिहार की सियासी गर्मी और धूल...', मलेशिया पहुंचे राहुल गांधी पर BJP ने कसा तंज
Rahul Gandhi
'बिहार की सियासी गर्मी और धूल...', मलेशिया पहुंचे राहुल गांधी पर BJP ने कसा तंज
;