Zomato के 'नए डिलीवरी प्लान' पर नो कन्फ्यूजन! जानिए 10 मिनट में क्या-क्या पहुंचेगा घर

नई दिल्ली: ऑनलाइन फूड डिलीवरी कंपनी जोमैटो ने नई पेशकश की है जिसके तहत अब महज 10 मिनट में आपके घर खाना पहुंच जाएगा. इस खास पेशकश को कंपनी ने जोमैटो इंस्टा (Zomato Insta) नाम दिया है. आपको बता दें कि अगले महीने से कंपनी इस सर्विस को शुरू करने जा रही है.

जोमैटो के इस घोषणा के बाद बहुत सारे ग्राहक बेहद हैं. लेकिन, सोशल मीडिया के कई यूजर्स ने इस सर्विस को डिलीवरी पार्टनर के लिए खतरनाक बताया है. सोशल मीडिया पर लगातार इस पर सवाल उठ रहे हैं. लेकिन अब इन सवालों पर विराम लग गया है. दरअसल, जोमैटो के संस्थापक दीपिंदर गोयल ने खुद सामने आकर बताया कि 10 मिनट में खाने की डिलीरी सेवा कैसे काम करेगी.

जोमैटो के फाउंडर दीपिंदर गोयल ने ट्वीट कर यूजर्स के सवालों का जबाब दिया है. गोयल ने ट्वीट किया, 'नमस्ते ट्विटर, सुप्रभात. मैं आपको केवल इस बारे में और बताना चाहता हूं कि 10 मिनट की डिलीवरी कैसे काम करती है और यह हमारे डिलीवरी पार्टनर के लिए 30 मिनट की डिलीवरी जितनी सुरक्षित कैसे है.'

Hello twitter, good morning :)

I just want to tell you more about how 10-minute delivery works, and how it is as safe for our delivery partners as 30-minute delivery.

This time, please take 2 minutes to read through this (before the outrage) :D

(1/2) https://t.co/PKKn97NhTf pic.twitter.com/NAfw20K1rF

— Deepinder Goyal (@deepigoyal) March 22, 2022