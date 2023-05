Manabadi TS Inter Result 2023 Date and Time: TSBIE 1st, 2nd Year रिजल्ट चेक करने के लिए चाहिए ये डॉक्यूमेंट्स

Manabadi TS Inter Result 2023: Telangana State Board of Intermediate Education (TSBIE) तेलंगाना स्टेट बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन (टीएसबीआईई) आज सुबह 11 बजे फर्स्ट और सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के मार्क्स अपलोड कर रहा है. टीएस रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइटों tsbie.cgg.gov.in, results.cgg.gov.in, manabadi.co.in and examresults.ts.nic.in पर ऑनलाइन उपलब्ध होगा. परिणाम की घोषणा दूसरी मंजिल, TSBIE परिसर में बी जयाप्रदा बाई की उपस्थिति में की जाएगी.

रिजल्ट चेक करने के लिए उम्मीदवारों को जरूरी डॉक्यूमेंट्स तैयार रखने चाहिए ताकि बिना किसी परेशानी के रिजल्ट चेक किया जा सके. यहां स्टूडेंट्स अपना रिजल्ट देखने के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट भी देख सकते हैं. साथ ही, ‘Manabadi Inter Result 2023’ कैसे डाउनलोड करें, रिजल्ट चेक करने के लिए वेबसाइटों की लिस्ट और अन्य डिटेल यहां देख सकते हैं.

How to Download Manabadi TS Inter Result 2023 Online?

जैसा कि रिजल्ट ऑनलाइन उपलब्ध है, उम्मीदवार नीचे दिए गए स्टेप की मदद से टीएस इंटरमीडिएट का परिणाम डाउनलोड कर सकते हैं.

स्टूडेंट्स सबसे पहले TSBIE की आधिकारिक वेबसाइट tsbie.cgg.gov.in पर जाएं. वहां आपको ‘Telangana Inter result’ का लिंक मिलेगा उसपर क्लिक करें.

अब ‘TS 1st Year’ or ‘TS 2nd Year’ का रिजल्ट देखने के लिए क्लिक करें.

अब आपके सामने नई विंडो ओपन हो जाएगी.

अब एग्जाम ईयर और स्ट्रीम (जनरल या वॉकेशनल) सेलेक्ट करें.

अब हॉल टिकट नंबर एंटर करें और सबमिट कर दें.

अब आपका रिजल्ट आपके सामने होगा. आप इसे सेव कर सकते हैं और इसका प्रिंट आउट भी ले सकते हैं.

TS Inter Results 2023: List of Documents/Things Required to Download TS 1st Year and 2nd Year Result

रोल कोड या रोल नंबर की चेक करने के लिए TS प्रथम और द्वितीय वर्ष का हॉल टिकट

इंटरनेट कनेक्शन या

फोन में T App Folio मोबाइल ऐप डाउनलोड करें.

Telangana Inter Result 2023: Check Passing Marks

परीक्षा में पास होने के लिए स्टूडेंट्स को हर सब्जेक्ट में कम से कम 35 फीसदी नंबर प्राप्त करने चाहिए. कुल मिलाकर, 1000 नंबरों में से 350 नंबर टीएस फर्स्ट और सेंकंड ईयर में पास होने के लिए चाहिए.

ब्लाइंड, डीफ एंड डंब कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए पासिंग मार्क्स 25% है.

