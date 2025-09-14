Study Abroad Scholarship: ये विदेशी यूनिवर्सिटी छात्रों को देगी लाखों रुपये! जानें स्कॉलरशिप के लिए क्या हैं शर्ते और प्रोसेस

Study Abroad Scholarships: विदेश जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं? अगर हां, तो कुछ यूनिवर्सिटीज होती हैं जो छात्रों को स्कॉलरशिप देती हैं. बात करें स्कॉटलैंड की तो यहां के ग्लास्गो में स्थित स्ट्रैथक्लाइड यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने वालों को स्कॉलरशिप का फायदा मिल सकता है. फैकल्टी ऑफ साइंस के लिए एडमिशन लेने वालों के लिए ये ऐलान किया गया है. ऐसे छात्र जो जनवरी 2026 में साइंस संबंधित कोर्स के लिए यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेंगे उन्हें स्कॉलरशिप का लाभ मिल सकेगा.

क्या है स्कॉलरशिप का नाम?

'इंटरनेशनल एक्सीलेंस अवार्ड फॉर पोस्ट ग्रेजुएट टॉट मास्टर्स स्टूडेंट्स नामक इस स्कॉलरशिप का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर लोगों की मदद करना है. ऐसे विदेशी छात्र जो फैकल्टी ऑफ साइंस के मास्टर्स प्रोग्राम में एडमिशन लेंगे उन्हें इस स्कॉलरशिप का फायदा मिल सकेगा. ऐसे में भारतीय छात्रों के लिए ये स्कॉलरशिप उपलब्ध होगी.

स्कॉलरशिप के तहत मिलेंगे लाखों रुपये

अगर फैकल्टी ऑफ साइंस के पोस्टग्रेजुएट कोर्स जनवरी 2026 के लिए एडमिशन करेंगे तो आपको स्कॉलरशिप का फायदा मिल सकेगा. शर्त है कि छात्र विदेशी होना चाहिए. इस लिहास से भारतीयों का एडमिशन हो सकेगा. इस स्कॉलरशिप के तहत छात्रों को यूनिवर्सिटी की ओर से 7000 पाउंड यानी करीब 8.37 लाख रुपये दिए जाएंगे. ऐसे में छात्रों के लिए यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करना मुफ्त हो सकेगा. ध्यान रहे कि सिर्फ उन छात्रों को स्कॉलरशिप मिलेगी जिनके पास जनवरी 2026 इनटेक एडमिशन का ऑफर लेटर होगा.

कैसे होंगे स्कॉलरशिप के लिए सिलेक्ट?

फैकल्टी ऑफ साइंस के पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स जनवरी 2026 के लिए एडमिशन लेने वाले और स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने वालों का सिलेक्शन एकेडमिक परफॉर्मेंस और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी के आधार पर होगा. इसके अलावा प्रोफेशनल उपलब्धि के आधार पर भी सिलेक्शन हो सकता है. 12 दिसंबर 2025 तक स्कॉलरशिप के लिए आखिरी तारीख है.

ध्यान रखें ये बात वरना वापस ले लेंगे पैसे

स्कॉलरशिप मिलने के बाद छात्र के लिए जरूरी होगा कि वो तुरंत यूनिवर्सिटी की पूरी फीस को भर दें. ऐसा नहीं करने वालों से पूरे पैसे वापस ले लिए जाएंगे. अगर अक्टूबर 2025 में स्कॉलरशिप मिली है तो 14 नवंबर 2025 तक छात्र के लिए यूनिवर्सिटी की फीस जमा करना जरूरी होगा. स्कॉलरशिप से संबंधित अन्य जानकारी के लिए यूनिवर्सिटी की आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं.

