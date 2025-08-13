AIIMS में डॉक्टरों की कमी! बड़ी संख्या में क्यों छोड़ रहे हैं डॉक्टर नौकरी? सामने आए हैरान करने वाले आंकड़े
Advertisement
trendingNow12878906
Hindi Newsकरियर

AIIMS में डॉक्टरों की कमी! बड़ी संख्या में क्यों छोड़ रहे हैं डॉक्टर नौकरी? सामने आए हैरान करने वाले आंकड़े

AIIMS Doctor Resigned: डॉक्टरों का इस तरह से नौकरी छोड़ देना चिंता का विषय है. अब तक बड़ी संख्या में डॉक्टर्स ने इस्तीफा दे दिया है.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Aug 13, 2025, 01:31 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

AIIMS में डॉक्टरों की कमी! बड़ी संख्या में क्यों छोड़ रहे हैं डॉक्टर नौकरी? सामने आए हैरान करने वाले आंकड़े

AIIMS Doctor Resigned: एक समय था जब सरकारी डॉक्टर बनने के लिए लंबी लाइन लगी रहती थी. खासतौर पर अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) में भर्ती के लिए डॉक्टरों के बीच तगड़ा मुकाबला भी रहा करता था, लेकिन एक आंकड़े सब कुछ बदल दिया और हैरान कर दिया है. सरकार ने संसद में आंकड़े पेश किए जिसके मुताबिक करीब 429 डॉक्टरों ने इस्तीफा दे दिया है. आंकड़ों से पता चल रहा है कि 2022 से 2024 के बीच देशभर के 20 AIIMS से कई डॉक्टरों ने इस्तीफा दिया है. हैरानी की बात तो ये है कि दिल्ली के सबसे बड़े अस्पताल कहलाए जाने वाले AIIMS 52 से ज्यादा डॉक्टरों ने इस्तीफा दिया है. दिल्ली के बाद रायपुर और ऋषिकेश AIIMS का नंबर आता है जहां से भारी संख्या में डॉक्टरों ने इस्तीफा दिया है.

AIIMS के डॉक्टर क्यों छोड़ रहे हैं नौकरी?

AIIMS से डॉक्टरों का जाना एक चिंता का विषय है. देश के अलग-अलग राज्यों में डॉक्टरों का इस्तीफा एक अच्छा संदेश नहीं देता है. दिल्ली के AIIMS से 52 डॉक्टरों ने इस्तीफा दिया. जबकि, ऋषिकेश से 38, रायपुर से 35, मंगलागिरी से 30, बिलासपुर से 32 डॉक्टरों ने नौकरी छोड़ दी है. बड़ी संख्या में डॉक्टरों का नौकरी छोड़ देना सैलरी और सुविधाओं में कमी है. डॉक्टरों का कहना है कि एक प्राइवेट हॉस्पिटल में डॉक्टर की अधिक सैलरी होती है जोकि AIIMS की तुलना में 4 से 10 गुना अधिक है.

मेडिकल फैकल्टी में पद खाली

आंकड़ों की मानें तो देश के 20 AIIMS में हर 3-4 दिन में एक फैकल्टी पद खाली हो जाती है. दिल्ली AIIMS में 35% पद खाली हैं. अन्य जगहों की बात करें तो भोपाल AIIMS में 23 प्रतिशत और भुवनेश्वर में 31 प्रतिशत पद खाली हैं. सरकार की ओर से विजिटिंग फैकल्टी योजना भी शुरू की गई जिसके तहत रिटायर्ड फैकल्टी को संविदा पर रखने का आदेश दिया, लेकिन डॉक्टरों के अनुसार ये कोई समस्या का समाधान नहीं है.

AIIMS में डॉक्टरों की कमी क्यों है?

सही सुविधाओं का न मिलना भी डॉक्टरों की कमी का एक कारण है. रायबरेली AIIMS में कर्मचारियों के पास सही तरह का आवास नहीं हैं. कैंपस के नजदीक ग्रामीण इलाका है और इस वजह से कनेक्टिविटी की समस्या है. इतना ही नहीं, सरकार की ओर से हाउस रेंट अलाउंस (HRA) भी काफी कम दिया जाता है. यहां तक कि रायबरेली के डॉक्टरों को लगता है कि कैंपस की बाउंड्री वॉल न बनी होने के वजह से सुरक्षा की समस्या भी है.

सीनियर फैकल्टी में पद खाली

AIIMS जम्मू में सीनियर फैकल्टी के 29 पद खाली है. रायबरेली में 26 पद खाली हैं. इसकी वजह अधिक अनुभव लेकिन वेतन बहुत कम होना बताया जा रहा है. सभी डॉक्टरों का मानना है कि उनके पास अनुभव अच्छा है मगर प्राइवेट सेक्टर की तुलना में सैलरी 4 से 10 गुना कम है.

क्या कहते हैं स्वास्थ्य मंत्रालय?

फरवरी 2025 में राज्यसभा में स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा था कि देश के सभी AIIMS में स्वीकृत पदों को भरने के लिए लगातार प्रोसेस जारी है. खाली पदों को भरने का काम चल रहा है लेकिन इस पर विपक्ष और डॉक्टरों का कहना है कि इससे कुछ नहीं होगा और ये कोई समस्या का समाधान नहीं है.

About the Author
author img
Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिज...और पढ़ें

TAGS

AIIMS

Trending news

CCI चुनाव में रूडी जीते... फिर भी बालियान को विजयी क्यों बता रहे BJP सांसद
Rajiv Pratap Rudy
CCI चुनाव में रूडी जीते... फिर भी बालियान को विजयी क्यों बता रहे BJP सांसद
उपराष्‍ट्रपति चुनाव को लेकर विपक्षी खेमे में बढ़ी हलचल, इंडिया ब्‍लॉक इस दिन करने...
INDIA Alliance Meeting
उपराष्‍ट्रपति चुनाव को लेकर विपक्षी खेमे में बढ़ी हलचल, इंडिया ब्‍लॉक इस दिन करने...
SC ने रद्द की पहलवान सुशील कुमार की जमानत, 1 हफ्ते में आत्मसमर्पण का दिया आदेश
sushil kumar
SC ने रद्द की पहलवान सुशील कुमार की जमानत, 1 हफ्ते में आत्मसमर्पण का दिया आदेश
लावारिस कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कही बड़ी बात, किसे मिलेगा फायदा?
Stray dogs
लावारिस कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कही बड़ी बात, किसे मिलेगा फायदा?
15 अगस्त पर हैदराबाद में 'मांस' बैन को लेकर मचा बवाल, ओवैसी बोले- हम क्या खाते हैं..
Independence day meat ban
15 अगस्त पर हैदराबाद में 'मांस' बैन को लेकर मचा बवाल, ओवैसी बोले- हम क्या खाते हैं..
शराब के नशे में युवती की कार का पीछा करते पहुंचे 12 युवक, फिर किया हमला, CCTV में...
bengaluru news
शराब के नशे में युवती की कार का पीछा करते पहुंचे 12 युवक, फिर किया हमला, CCTV में...
LOC पर घुसपैठ की कोशिश हुई नाकाम, भीषण गोलीबारी में एक जवान शहीद, सर्च जारी
LoC
LOC पर घुसपैठ की कोशिश हुई नाकाम, भीषण गोलीबारी में एक जवान शहीद, सर्च जारी
IAS पर हमला करने वाले इस दिग्गज नेता को 3 महीने की हुई जेल, बनाई थी अपनी नई पार्टी
Bacchu Kadu
IAS पर हमला करने वाले इस दिग्गज नेता को 3 महीने की हुई जेल, बनाई थी अपनी नई पार्टी
राजीव प्रताप रूडी के 'किले' को भेद नहीं पाए संजीव बालियान, 25 सालों से है अटूट राज
Rajiv Pratap Rudy election win
राजीव प्रताप रूडी के 'किले' को भेद नहीं पाए संजीव बालियान, 25 सालों से है अटूट राज
UNGA की बैठक के लिए US जाएंगे PM मोदी, ट्रैफिक वॉर के बीच ट्रंप से होगी मुलाकात?
Trump tariff
UNGA की बैठक के लिए US जाएंगे PM मोदी, ट्रैफिक वॉर के बीच ट्रंप से होगी मुलाकात?
;