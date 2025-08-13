AIIMS में डॉक्टरों की कमी! बड़ी संख्या में क्यों छोड़ रहे हैं डॉक्टर नौकरी? सामने आए हैरान करने वाले आंकड़े

AIIMS Doctor Resigned: एक समय था जब सरकारी डॉक्टर बनने के लिए लंबी लाइन लगी रहती थी. खासतौर पर अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) में भर्ती के लिए डॉक्टरों के बीच तगड़ा मुकाबला भी रहा करता था, लेकिन एक आंकड़े सब कुछ बदल दिया और हैरान कर दिया है. सरकार ने संसद में आंकड़े पेश किए जिसके मुताबिक करीब 429 डॉक्टरों ने इस्तीफा दे दिया है. आंकड़ों से पता चल रहा है कि 2022 से 2024 के बीच देशभर के 20 AIIMS से कई डॉक्टरों ने इस्तीफा दिया है. हैरानी की बात तो ये है कि दिल्ली के सबसे बड़े अस्पताल कहलाए जाने वाले AIIMS 52 से ज्यादा डॉक्टरों ने इस्तीफा दिया है. दिल्ली के बाद रायपुर और ऋषिकेश AIIMS का नंबर आता है जहां से भारी संख्या में डॉक्टरों ने इस्तीफा दिया है.

AIIMS के डॉक्टर क्यों छोड़ रहे हैं नौकरी?

AIIMS से डॉक्टरों का जाना एक चिंता का विषय है. देश के अलग-अलग राज्यों में डॉक्टरों का इस्तीफा एक अच्छा संदेश नहीं देता है. दिल्ली के AIIMS से 52 डॉक्टरों ने इस्तीफा दिया. जबकि, ऋषिकेश से 38, रायपुर से 35, मंगलागिरी से 30, बिलासपुर से 32 डॉक्टरों ने नौकरी छोड़ दी है. बड़ी संख्या में डॉक्टरों का नौकरी छोड़ देना सैलरी और सुविधाओं में कमी है. डॉक्टरों का कहना है कि एक प्राइवेट हॉस्पिटल में डॉक्टर की अधिक सैलरी होती है जोकि AIIMS की तुलना में 4 से 10 गुना अधिक है.

मेडिकल फैकल्टी में पद खाली

आंकड़ों की मानें तो देश के 20 AIIMS में हर 3-4 दिन में एक फैकल्टी पद खाली हो जाती है. दिल्ली AIIMS में 35% पद खाली हैं. अन्य जगहों की बात करें तो भोपाल AIIMS में 23 प्रतिशत और भुवनेश्वर में 31 प्रतिशत पद खाली हैं. सरकार की ओर से विजिटिंग फैकल्टी योजना भी शुरू की गई जिसके तहत रिटायर्ड फैकल्टी को संविदा पर रखने का आदेश दिया, लेकिन डॉक्टरों के अनुसार ये कोई समस्या का समाधान नहीं है.

AIIMS में डॉक्टरों की कमी क्यों है?

सही सुविधाओं का न मिलना भी डॉक्टरों की कमी का एक कारण है. रायबरेली AIIMS में कर्मचारियों के पास सही तरह का आवास नहीं हैं. कैंपस के नजदीक ग्रामीण इलाका है और इस वजह से कनेक्टिविटी की समस्या है. इतना ही नहीं, सरकार की ओर से हाउस रेंट अलाउंस (HRA) भी काफी कम दिया जाता है. यहां तक कि रायबरेली के डॉक्टरों को लगता है कि कैंपस की बाउंड्री वॉल न बनी होने के वजह से सुरक्षा की समस्या भी है.

सीनियर फैकल्टी में पद खाली

AIIMS जम्मू में सीनियर फैकल्टी के 29 पद खाली है. रायबरेली में 26 पद खाली हैं. इसकी वजह अधिक अनुभव लेकिन वेतन बहुत कम होना बताया जा रहा है. सभी डॉक्टरों का मानना है कि उनके पास अनुभव अच्छा है मगर प्राइवेट सेक्टर की तुलना में सैलरी 4 से 10 गुना कम है.

क्या कहते हैं स्वास्थ्य मंत्रालय?

फरवरी 2025 में राज्यसभा में स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा था कि देश के सभी AIIMS में स्वीकृत पदों को भरने के लिए लगातार प्रोसेस जारी है. खाली पदों को भरने का काम चल रहा है लेकिन इस पर विपक्ष और डॉक्टरों का कहना है कि इससे कुछ नहीं होगा और ये कोई समस्या का समाधान नहीं है.