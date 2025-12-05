इंजीनियरिंग के छात्र MBA नहीं इन कोर्सेज से भी दे सकते हैं करियर को उड़ान, दोगुनी होगी कमाई

Engineering Courses: अधकितर लोग इंजीनियरिंग की पढ़ाई खत्म करने के बाद मैनेजमेंट की दुनिया में कदम रखने के मकसद से मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी MBA करते थे. देशभर में ये एक नॉर्मल ट्रेंड बन गया था, जिसमें टेक्निकल स्किल रखने वाले इंजीनियर बिजनेस स्किल्स और लीडरशिप प्रैक्टिस करने के लिए MBA करते थे, हालांकि अब इसमें बड़ा बदलाव देखने को मिला है.

इंजीनियर्स के लिए नए कोर्स

कई प्रमुख इंजीनियरिंग कॉलेजों की ओर से बिजनेस वर्ल्ड की जरूरतों को देखते हुए कुछ नए कोर्स शुरू किए गए हैं. इनके जरिए आप इंजीनियरिंग की अच्छी टेक्निकल जानकारी के साथ बिजनेस और मैनेजमेंट के जरूरी स्किल भी सीख सकते हैं. एक्सपर्ट्स के मुताबिक आने वाले समय में ये स्पेशलाइज्ड कोर्सेज इंजीनियरों के लिए MBA की आवश्यकता को तकरीबन खत्म कर देंगे.

विषय में बदलाव

बता दें कि यह बदलाव इसलिए हो रहा है क्योंकि इंजीनियर को केवल टेक्निकल काम करना पड़ता था. वहीं MBA वाले मैनेजमेंट का काम संभालते थे, लेकिन आज के समय में कंपनियां ऐसे प्रोफेशनल्स की डिमांड कर रही हैं, जो टेक्निकल एक्सपर्ट होने के साथ ही बिजनेस से जुड़े फैसले भी ले सके. यही कारण है कि अब प्रोडक्ट मैनेजमेंट, डेटा साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) जैसे नए इंजीनियरिंग कोर्सेज में सप्लाई चेन, लीडरशिप, मार्केटिंग और फाइनेंस जैसे मैनेजमेंट के टॉपिक भी शामिल किए जा रहे हैं.

भविष्य के 5 खास इंजीनियरिंग कोर्स

नीचे लिखे इंजीनियरिंग के कई प्रमुख ब्रांच टेक्निकल स्किल्स और बिजनेस अंडरस्टैंडिंग का सही मिक्सचर दे रहे हैं.

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग (AI & ML)

AI टेक्नोलॉजी के साथ बिजनेस के लिए भी नए रास्ते खोलती है. इस सेक्टर्स के इंजीनियरों को पता रहता है कि आखिर AI को सर्विस या प्रोडक्ट के रूप में कैसे बेचना है.

डेटा साइंस और बिजनेस एनालिटिक्स

इस कोर्स में छात्र बड़े डेटा के एनालाइज करके इससे बिजनेस स्ट्रैटिजी बनाना सीखते हैं. इस काम से सीधा बिजनेस प्रभावित होगा.

प्रोडक्ट इंजीनियरिंग/मैनेजमेंट

प्रोडक्ट इंजीनियरिंग या मैनेजमेंट में इंजीनियर किसी प्रोडक्ट के डेवलेपमेंट से लेकर मार्केट में उसके सक्सेस तक की पूरी जिम्मेदारी निभाता है. यह काम भले ही MBA के बिना संभव नहीं था, लेकिन अब इसे इंजीनियरिंग कोर्स में भी पढ़ाया जाने लगा है.

रोबोटिक्स और ऑटोमेशन

रोबोटिक्स और ऑटोमेशन इंजीनियर बड़े ऑपरेशनल चेन या इंडस्ट्री को ऑटोमेट करते हैं. इस काम में मैनेजमेंट और एफिशिएंसी की समझ जरूरी होती है.

साइबर सिक्योरिटी और एथिकल हैकिंग

आज के दौर में तेजी से बढ़ रहे डिजिटल खतरों के बीच साइबर सिक्योरिटी और एथिकल हैकिंग के एक्सपर्ट को न केवल सिक्योरिटी बल्कि पॉलिसी मैनेजमेंट और बिजनेस रिस्क की भी गहरी समझ होती है.