Advertisement
trendingNow13030257
Hindi Newsकरियर

इंजीनियरिंग के छात्र MBA नहीं इन कोर्सेज से भी दे सकते हैं करियर को उड़ान, दोगुनी होगी कमाई

New Engineering Courses: अगर आपने इंजीनियरिंग का कोर्स किया है और आप मैनेजमेंट का कोर्स करने की इच्छा जता रहे हैं तो बिना MBA किए भी ये नए कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं. 

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Dec 05, 2025, 04:10 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

इंजीनियरिंग के छात्र MBA नहीं इन कोर्सेज से भी दे सकते हैं करियर को उड़ान, दोगुनी होगी कमाई

Engineering Courses: अधकितर लोग इंजीनियरिंग की पढ़ाई खत्म करने के बाद मैनेजमेंट की दुनिया में कदम रखने के मकसद से मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी MBA करते थे. देशभर में ये एक नॉर्मल ट्रेंड बन गया था, जिसमें टेक्निकल स्किल रखने वाले इंजीनियर बिजनेस स्किल्स और लीडरशिप प्रैक्टिस करने के लिए  MBA करते थे, हालांकि अब इसमें बड़ा बदलाव देखने को मिला है. 

इंजीनियर्स के लिए नए कोर्स 

कई प्रमुख इंजीनियरिंग कॉलेजों की ओर से बिजनेस वर्ल्ड की जरूरतों को देखते हुए कुछ नए कोर्स शुरू किए गए हैं. इनके जरिए आप इंजीनियरिंग की अच्छी टेक्निकल जानकारी के साथ बिजनेस और मैनेजमेंट के जरूरी स्किल भी सीख सकते हैं. एक्सपर्ट्स के मुताबिक आने वाले समय में ये स्पेशलाइज्ड कोर्सेज इंजीनियरों के लिए MBA की आवश्यकता को तकरीबन खत्म कर देंगे.   

ये भी पढ़ें- Indigo Flight Pilot Salary: संकट के दौर में इंडिगो: जानिए एक पायलट को कितनी मिलती है सैलरी?  

Add Zee News as a Preferred Source

विषय में बदलाव 

बता दें कि यह बदलाव इसलिए हो रहा है क्योंकि इंजीनियर को केवल टेक्निकल काम करना पड़ता था. वहीं MBA वाले मैनेजमेंट का काम संभालते थे, लेकिन आज के समय में कंपनियां ऐसे प्रोफेशनल्स की डिमांड कर रही हैं, जो टेक्निकल एक्सपर्ट होने के साथ ही बिजनेस से जुड़े फैसले भी ले सके. यही कारण है कि अब प्रोडक्ट मैनेजमेंट, डेटा साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) जैसे नए इंजीनियरिंग कोर्सेज में सप्लाई चेन, लीडरशिप, मार्केटिंग और फाइनेंस जैसे मैनेजमेंट के टॉपिक भी शामिल किए जा रहे हैं.   

ये भी पढ़ें- Metro Railway Recruitment 2025: मेट्रो रेलवे में नौकरी का सुनहरा अवसर! 10वीं पास के लिए 128 पदों पर निकली वैकेंसी, इस दिन से शुरू होंगे आवेदन

भविष्य के 5 खास इंजीनियरिंग कोर्स 

नीचे लिखे इंजीनियरिंग के कई प्रमुख ब्रांच टेक्निकल स्किल्स और बिजनेस अंडरस्टैंडिंग का सही मिक्सचर दे रहे हैं. 

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग (AI & ML)

AI टेक्नोलॉजी के साथ बिजनेस के लिए भी नए रास्ते खोलती है. इस सेक्टर्स के इंजीनियरों को पता रहता है कि आखिर AI को सर्विस या प्रोडक्ट के रूप में कैसे बेचना है.  

डेटा साइंस और बिजनेस एनालिटिक्स  

इस कोर्स में छात्र बड़े डेटा के एनालाइज करके इससे बिजनेस स्ट्रैटिजी बनाना सीखते हैं. इस काम से सीधा बिजनेस प्रभावित होगा. 

प्रोडक्ट इंजीनियरिंग/मैनेजमेंट

प्रोडक्ट इंजीनियरिंग या मैनेजमेंट में इंजीनियर किसी प्रोडक्ट के डेवलेपमेंट से लेकर मार्केट में उसके सक्सेस तक की पूरी जिम्मेदारी निभाता है. यह काम भले ही MBA के बिना संभव नहीं था, लेकिन अब इसे इंजीनियरिंग कोर्स में भी पढ़ाया जाने लगा है. 

रोबोटिक्स और ऑटोमेशन 

रोबोटिक्स और ऑटोमेशन इंजीनियर बड़े ऑपरेशनल चेन या इंडस्ट्री को ऑटोमेट करते हैं. इस काम में मैनेजमेंट और एफिशिएंसी की समझ जरूरी होती है. 

साइबर सिक्योरिटी और एथिकल हैकिंग

आज के दौर में तेजी से बढ़ रहे डिजिटल खतरों के बीच साइबर सिक्योरिटी और एथिकल हैकिंग के एक्सपर्ट को न केवल सिक्योरिटी बल्कि पॉलिसी मैनेजमेंट और बिजनेस रिस्क की भी गहरी समझ होती है.  

 

About the Author
author img
Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति ...और पढ़ें

TAGS

career

Trending news

आसान हो जाएगा सफर...महाराष्ट्र में दौड़ेंगी 10 नई लोकल ट्रेनें, सीएम ने कर दी घोषणा
Maharashtra news
आसान हो जाएगा सफर...महाराष्ट्र में दौड़ेंगी 10 नई लोकल ट्रेनें, सीएम ने कर दी घोषणा
डिफेंस-हेल्थ के साथ भारत-रूस के बीच कई समझौते, PM ने कहा-'ये दोस्ती ध्रुव तारे...'
PM Modi
डिफेंस-हेल्थ के साथ भारत-रूस के बीच कई समझौते, PM ने कहा-'ये दोस्ती ध्रुव तारे...'
इंडिगो संकट पर गृह मंत्री अमित शाह एक्टिव! संसद में उठा मुद्दा
Indigo flight
इंडिगो संकट पर गृह मंत्री अमित शाह एक्टिव! संसद में उठा मुद्दा
SC ने खारिज की याचिका, अरुंधति रॉय की किताब पर रोक लगाने की हो रही थी मांग
Supreme Court
SC ने खारिज की याचिका, अरुंधति रॉय की किताब पर रोक लगाने की हो रही थी मांग
'आदिनाथ मंदिर तोड़कर बनाई गई अदीना मस्जिद', राज्यसभा में उठा मुद्दा, BJP ने सबूत दिए
Adina Masjid
'आदिनाथ मंदिर तोड़कर बनाई गई अदीना मस्जिद', राज्यसभा में उठा मुद्दा, BJP ने सबूत दिए
भारत न्यूट्रल नहीं है... रूसी राष्ट्रपति को पीएम मोदी ने बता दिया भारत का पक्ष
PM Modi
भारत न्यूट्रल नहीं है... रूसी राष्ट्रपति को पीएम मोदी ने बता दिया भारत का पक्ष
सुप्रीम कोर्ट ने दी चेतावनी! AI से न हो जजों और वकीलों को गलतफहमी; सावधानी जरूरी
Supreme Court
सुप्रीम कोर्ट ने दी चेतावनी! AI से न हो जजों और वकीलों को गलतफहमी; सावधानी जरूरी
भाजपा सांसदों ने की Indigo के खिलाफ कार्रवाई की मांग, बोले- यात्रियों को मिले मुआवजा
IndiGo Flight status
भाजपा सांसदों ने की Indigo के खिलाफ कार्रवाई की मांग, बोले- यात्रियों को मिले मुआवजा
सॉरी सर हम ऐसा नहीं कर सकते... एयरपोर्ट पर रो-रोकर बेटी के लिए पिता ने मांगी ये चीज
Indigo Airlines
सॉरी सर हम ऐसा नहीं कर सकते... एयरपोर्ट पर रो-रोकर बेटी के लिए पिता ने मांगी ये चीज
रूस का तेल या अमेरिका के साथ व्यापार, भारत के लिए किसकी दोस्ती है अधिक फायदेमंद
Foreign relations
रूस का तेल या अमेरिका के साथ व्यापार, भारत के लिए किसकी दोस्ती है अधिक फायदेमंद