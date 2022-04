ASRB AO Admit Card 2022: एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड ने AO और FAO भर्ती परीक्षा के एडमिट कार्ड किए जारी

ASRB AO, FAO Admit Card 2022 Released: एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड (ASRB) ने प्रशासनिक अधिकारी (AO) और वित्त व लेखा अधिकारी (FAO) की टियर 1 भर्ती परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं. यह भर्ती परीक्षा देशभर के विभिन्न केंद्रों पर 10 मई 2022 को आयोजित की जाएगी. उम्मीदवार भर्ती बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट asrb.org.in पर जाकर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं. बोर्ड टियर 1 में शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों की सूची बनाएगा, जो लोग इस परीक्षा में पास होंगे, उन्हें टियर 2 परीक्षा में शामिल होने का मौका मिलेगा. सभी स्टेज पास करने वाले उम्मीदवारों को चयनित कर लिया जाएगा.

ऐसे डाउनलोड करें एडमिट कार्ड

1.सबसे पहले एएसआरबी की आधिकारिक वेबसाइट asrb.org.in पर जाएं.

2. एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए DOWNLOAD ADMISSION CERTIFICATE FOR TIER-I OF AO AND F&AO EXAMINATION-2021 लिंक पर क्लिक करें.

3. अपना रजिस्ट्रेशन नंबर समेत जरूरी डिटेल दर्ज करें और सबमिट करें.

4. इसके बाद ASRB FAO एडमिट कार्ड और ASRB AO एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा.

5. सभी उम्मीदवार एडमिट कार्ड डाउनलोड करके उसका प्रिंट आउट निकालकर रख दें.

इतने पदों पर होगी भर्ती

कृषि वैज्ञानिक भर्ती बोर्ड और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने जुलाई 2021 के महीने में प्रशासनिक अधिकारी के 44 और वित्त और लेखा अधिकारी पदों के लिए 21 रिक्त पदों को भरने के लिए नोटिफिकेशन जारी किया था. छात्रों को लंबे समय से एडमिट कार्ड का इंतजार था.

इन बातों का रखें ध्यान

सभी उम्मीदवार एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद उस पर दिए गए दिशानिर्देशों को अच्छी तरह पढ़ लें. उम्मीदवार परीक्षा केंद्र पर मास्क लगाकर जाएं और कोविड गाइडलाइंस का पालन करें. इसके अलावा आपको परीक्षा में कौन सा सामान ले जाना है, इसकी विस्तृत जानकारी एडमिट कार्ड में मिल जाएगी.