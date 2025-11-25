टीचर ने स्कूल के बाद खाली समय में शुरू किया ये काम, अब सालाना 12 लाख की इनकम; कमाल है ये कमाई का नया फॉर्मूला

Camarina Rabha Success Story: असम की एक स्कूल टीचर ने अपनी नौकरी के बाद खाली टाइम का इस्तेमाल करने का एक ऐसा तरीका खोजा, जिसने उसकी किस्मत बदल दी. ये कहानी ग्वालपाड़ा की कैमरिना राभा की है. दरअसल लॉकडाउन के दौरान, उनके पति ने दुनिया के दूसरे सबसे महंगे मसाले वनीला की खेती के बारे में एक आर्टिकल पढ़ा था, जिसके बाद दोनों पति-पत्नी ने वनीला की खेती करने का फैसला किया. आपको बता दें, केसर के बाद वनीला सबसे महंगा बिकता है. सूखी वनीला फली की कमीत ₹10,000 से ₹12,000 प्रति किलो तक होती है.

खाली समय में की खेली की शुरुआत

कैमरिना राभा असल में एक टीचर हैं. ऐसे में स्कूल से आने के बाद दोपहर 3 बजे के बाद उन्हें काफी खाली समय मिल जाता था. 2020 में, उन्होंने मेघायल की एक नर्सरी में ₹350 प्रति कंटिंग की दर से वनीला की 30 कंटिंग खरीदीं और उन्हें अपने घर के पास लगा दिया. पौधों के अच्छी तरह बढ़ने के बाद उन्होंने 2021 और 2022 में, फिर कटिंग खरीदकर अपनी खेती को और बढ़ाया. M.Ed. की डिग्री होने के बावजूद, उन्होंने खेती खेती करना का फैसला लिया और जल्दी ही वनीला की कटिंग तैयार करने की कला सीख ली. उन्होंने अपनी खेती को एक बीघा जमीन तक फैला दिया. अब उनके पास 1,200 वनीला के पौधे हैं. आपको बता दें, वनीला का पौधा 25 से 30 साल तक उपज दे सकता है और इसे बहुत कम देखभाल की जरूरत होती है.

Add Zee News as a Preferred Source

पहली फसल से लाखों की कमाई

वनीला रोपने के तीन साल बाद इसका पौधा फल देना शुरू करता है. ऐसे में कैमरिना ने 2022 में अपनी पहली फसल काटी. वहीं 2023 से 200 पौधों से कटाई शुरू की. उन्हें कम उपज की समस्या का साना भी करना पड़ा, जिसके लिए उन्होंने शेड नेट का इस्तेमाल किय, जिससे अब उन्हें पर पौधे पर कम से कम किलो सूखी फली मिलती है. 2024 में उन्होंने 50 किलो सूखी वनीला फली बेची, जिससे उन्हें 5 लाख रुपये की कमाई हुई. वहीं वनीला की कटिंग बेचने से उन्हें इससे भी बड़ी कमाई हुई, इससे उन्हें 12 लाख रुपये की इनकम हुआ.

ऑर्गेनिक तरीके से हुआ फायदा

आज के समय में कैमरिना अपनी बीघा जमीन पर वनीला उगाती हैं. वे वनीला की हाई-डेंसिटी प्लांटेशन करती हैं और ऑर्गेनिक तरीके से खेती करती हैं. साथ ही वे सपोर्ट के लिए कॉयर मॉस पोल का इस्तेमाल करती हैं औरसला में सिर्फ दो बार गाय के गोबर और बकरी की खाद का इस्तेमाल करती हैं. वनीला की खेती में सबसे जरूरी काम है, हाथ से परागण यानी मैन्युअल पॉलिनेशन करना. ऐसा इसलिए क्योंकि वनीला का पॉलिनेशन करने वाली मेलिपोना मधुमक्खी अब विलुप्त होने की कगार पर है, इसलिए फूलों को हाथ से ही पॉलिनेशन करना पड़ता है. कैमरिना को देखकर दूसरे किसान भी वनीला की खेती करने लगे हैं.