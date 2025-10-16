Advertisement
Australia Work Visa: ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई के साथ-साथ कमाना चाहते हैं पैसा? छात्रों को भी मिलता है वर्क वीजा, बस पूरी करनी होती हैं ये शर्तें

Work visa for Indians in Australia: ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई करते हैं तो आपको काम करने के लिए वर्क वीजा मिल सकता है लेकिन इसके लिए कुछ शर्तें और नियम हैं जिसके बाद ही आप वर्क वीजा हासिल कर सकते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Oct 16, 2025, 02:39 PM IST
Australia Work Visa for Indian Students: पढ़ाई के साथ कमाई... क्या ऐसा कुछ आपके मन में भी आता है जब विदेश में पढ़ाई करने के लिए जानते हैं. आप भी सोचते हैं कि विदेश में पढ़ने के साथ कमाई हो जाए तो पढ़ाई के साथ-साथ रहने का खर्च भी निकल जाए? अगर ऐसा है तो ऑस्ट्रेलिया पढ़ाई करने के लिए जाने वाले छात्रों के लिए ऐसा मुमकिन हो सकता है. भारतीय छात्रों के बीच लोकप्रिय अब्रॉड डेस्टिनेशन ऑस्ट्रेलिया में छात्रों को भी वर्क वीजा दिया जाता है जिस वजह से छात्रों को भी विदेश में नौकरी करने का अवसर मिल सकता है.

ऑस्ट्रेलिया में छात्रों को मिलता है वर्क वीजा

ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई करने आए छात्रों को वर्क वीजा दिया जाता है. पोस्ट-हायर एजुकेशन वीजा को पहले पोस्ट स्टडी वर्क वीजा से जाना जाता था. छात्रों के पास वीजा के जरिए डिग्री पूरी होने के बाद भी ऑस्ट्रेलिया में रुकना और नौकरी करने का अवसर मिलता है. हालांकि, डिग्री के अनुसार छात्रों के लिए वर्क वीजा की अवधि तय होती है.

कैसे मिलता है PSWV?

पोस्ट-हायर एजुकेशन वर्क वीजा हासिल करने के लिए छात्रों को टेंपरेरी ग्रेजुएट वीजा (सब क्लास 485) या फिर पोस्ट-स्टडी वर्क परमिट के लिए आवेदन करना होता है. ऑस्ट्रेलिया में बैचलर्स और मास्टर्स डिग्री हासिल करने वाले छात्रों को 2 साल की अवधि के साथ पोस्ट स्टडी वर्क वीजा मिलता है. जबकि, पीएचडी करने वाले छात्रों के लिए 3 साल की अवधि के साथ पोस्ट-हायर एजुकेशन वर्क वीजा होता है.

वर्क वीजा के लिए इन शर्तों का पालन करना जरूरी

ऑस्ट्रेलिया में वर्क वीजा के लिए स्टूडेंट्स को कुछ शर्तों का पालन करना होता है. डिग्री खत्म होने के 6 महीने के अंदर आवेदन करना जरूरी होता है. इसके बाद ही पोस्ट-हायर एजुकेशन वर्क वीजा मिलने की संभावना होती है. इसके अलावा जरूरी होता है कि छात्र ने कम से कम 16 महीने तक ऑस्ट्रेलिया में रहकर पढ़ाई की हो और जो कोर्स कर रहे हैं वो CRICOS से रजिस्टर भी जरूर हो.

वर्क वीजा के लिए ये शर्तें जरूरी

  1. ऑस्ट्रेलियाई यूनिवर्सिटी से डिग्री हासिल करना जरूरी
  2. IELTS, TOEFL या PTE जैसे टेस्ट का स्कोर जरूरी
  3. कोर्स या डिग्री के खत्म होने के 6 महीने के अंदर करें आवेदन
  4. कम से कम उम्र 35 साल होनी चाहिए.
  5. छात्र के पास हेल्थ इंश्योरेंस होना जरूरी

इन सब शर्तों के अलावा स्टूडेंट ऑस्ट्रेलियन स्टडी रिक्वायरमेंट (ASR) की शर्तें पूरी करना भी जरूरी है. इसके बाद ही ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई करने वाले छात्रों को वर्क वीजा मिल सकेगा. इस दौरान वो आगे की पढ़ाई करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं.

