Bank Clerk Salary: कितनी होती है बैंक के क्लर्क की सैलरी? जानकर चौंक जाएंगे

What is Salary of Bank Clerk: भारत में बैंक की नौकरी की लोकप्रियता काफी ज्यादा है. साल लाखों युवा बैंक की नौकरी पाने के लिए तमाम परीक्षाओं में शामिल होते हैं. कुछ लोगों को सफलता मिल जाती है, जबकि कुछ लोग दोबारा प्रयास करते हैं. बैंक की नौकरी कई मायनों में अच्छी मानी जाती है. यहां जॉब सिक्योरिटी के अलावा करियर में ग्रोथ मिलने की संभावना काफी अधिक होती है. बैंक के कर्मचारियों की तनख्वाह भी बढ़िया होती है. आज आपको बताएंगे कि बैंक के क्लर्क की कितनी सैलरी होती है.

इतनी होती है Bank Clerk की सैलरी

बैंक के एक क्लर्क की शुरुआती बेसिक सैलरी करीब 18000 होती है और सभी भत्तों को मिलाकर यह करीब 30,000 रुपये हो जाती है. बैंक के क्लर्क की मैक्सिमम बेसिक सैलरी करीब 48 हजार रुपये होती है. हर साल इसमें बढ़ोतरी होती रहती है. खास बात यह है कि अलग-अलग बैंकों में क्लर्क की सैलरी अलग हो सकती है. कुल मिलाकर क्लर्क की सैलरी बढ़िया होती है और यह भी एक वजह है कि लोग इस नौकरी को हासिल करना चाहते हैं.

कैसे मिलती है क्लर्क की नौकरी?

समय-समय पर IBPS की तरफ से विभिन्न बैंकों में क्लर्क के पदों पर भर्तियां निकाली जाती हैं. इसके अलावा कई बैंक क्लर्क के पदों पर सीधी भर्ती भी करती हैं. यह नौकरी पाने के लिए उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा से गुजरना पड़ता है. कुछ बैंकों में प्री और मेंस परीक्षा के जरिए भर्तियां की जाती हैं. अगर आप भी बैंकिंग में करियर बनाने का प्लान कर रहे हैं, तो अभी से तैयारी में जुट जाइए.

