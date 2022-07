Bank Jobs: बैंक में इन पदों पर नौकरी के लिए आवेदन करने वालों के एडमिट कार्ड जारी, ऐसे करें डाउनलोड

IDBI Bank Admit Card Released: उम्मीदवार अब अपना आईडीबीआई बैंक एडमिट कार्ड 2022 Industrial Development Bank of India, आईडीबीआई, की आधिकारिक वेबसाइट idbibank.in से डाउनलोड कर सकते हैं. आईडीबीआई बैंक एडमिट कार्ड 2022 आज, 2 जुलाई, 2022 को एग्जीक्यूटिव के लिए जारी किया गया. हॉल टिकट उन उम्मीदवारों के लिए जारी किए गए हैं जिन्होंने आईडीबीआई बैंक 2022 परीक्षा के लिए आवेदन किया था. आईडीबीआई बैंक भर्ती 2022 के लिए आवेदन 3 जून, 2022 से शुरू हुए थे. एग्जीक्यूटिव एंड असिस्टेंट मैनेजर के पद के लिए आवेदन करने की आखिरी तारीख17 जून, 2022 थी.

IDBI Bank Admit Card 2022: How to Download Admit Card for Executive

एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए कैंडिडेट्स को सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट idbibank.in पर जाना होगा.

वहां करियर सेक्शन में जाना होगा.

अब यहां आपको मांगी गईं डिटेल्स डालकर लॉगिन करना होगा.

अब आपका एडमिट कार्ड आपके सामने स्क्रीन पर आ जाएगा.

अब आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं और इसका प्रिंट आउट भी ले सकते हैं.

उम्मीदवार ध्यान दें कि एग्जीक्यूटिव्स (ऑन कॉन्ट्रैक्ट) के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है और असिस्टेंट मैनेजर एडमिट कार्ड जल्द ही जारी किया जाएगा.

उम्मीदवारों को फॉर्म के साथ एक आवेदन फीस का भुगतान करना था. जनरल कैटेगरी के उम्मीदवारों को 1000 रुपये और एससी/एसटी/पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के उम्मीदवारों को 200 रुपये का भुगतान करना था. आवेदन और फीस का भुगतान ऑनलाइन मोड के माध्यम से किया जाना था. उम्मीदवारों को भुगतान के तरीके के लिए अलग अलग ऑप्शन दिए गए थे जैसे डेबिट कार्ड/ क्रेडिट कार्ड/ इंटरनेट बैंकिंग/ आईएमपीएस/ मोबाइल वॉलेट आदि.

अधिसूचना में कार्यकारी और सहायक प्रबंधक दोनों पदों के लिए आयु सीमा थी. एग्जीक्यूटिव पद के लिए न्यूनतम और अधिकतम आयु सीमा क्रमशः 20 साल और 25 साल थी. असिस्टेंट मैनेजर के पदों के लिए न्यूनतम और अधिकतम आयु सीमा क्रमशः 21 साल और 28 साल थी.

ये ख़बर आपने पढ़ी देश की सर्वश्रेष्ठ हिंदी वेबसाइट Zeenews.com/Hindi पर