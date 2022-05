Bank PO Salary: कितनी होती है बैंक के प्रोबेशनरी ऑफिसर की सैलरी? यहां जान लीजिए

What is Salary of Bank PO: बैंक प्रोबशनरी ऑफिसर (Bank PO) की नौकरी देश में सबसे ज्यादा पसंदीदा नौकरियों में से एक है. इसकी सबसे बड़ी वजह अच्छी सैलरी और तेजी से होने वाली तरक्की है. हर साल बड़ी संख्या में प्रोबेशनरी ऑफिसर (PO) के पदों पर भर्तियां निकाली जाती हैं और इसमें लाखों उम्मीदवार शामिल होकर नौकरी के लिए कोशिश करते हैं. अक्सर लोग यह जानने को लेकर उत्सुक रहते हैं कि पीओ की सैलरी कितनी होती है. आज आपको बताएंगे कि प्रोबेशनरी ऑफिसर को कितनी सैलरी और अन्य सुविधाएं मिलती हैं.

इतनी होती है Bank PO Salary

आईबीपीएस पीओ पद के लिए मूल वेतन 23700 रुपये है. इसके अलावा, चिकित्सा व्यय, घर का किराया, यात्रा आदि के लिए अन्य भत्ते भी हैं. कई वेतन वृद्धि हैं जो आईबीपीएस पीओ वेतन में जोड़ दी जाती हैं. कुल मिलाकर बैंक के एक पीओ की तनख्वाह करीब 35,000 रुपये होती है. इसमें समय के साथ बढ़ोतरी होती रहती है. इसमें एक निश्चित समय के बाद उम्मीदवारों को प्रमोशन भी मिलता है और तनख्वाह करीब 40-45 हजार रुपये प्रति महीना तक हो जाती है. गौर करने वाली बात यह है कि अलग-अलग बैंकों में पीओ की सैलरी अलग-अलग हो सकती है.

कैसे होता है Bank PO का चयन?

आईबीपीएस (IBPS) की तरफ से विभिन्न बैंक के पीओ की भर्तियां निकाली जाती हैं. इसमें उम्मीदवारों को पहले प्री परीक्षा से गुजरना पड़ता है. इसके बाद मेंस परीक्षा का आयोजन किया जाता है. फिर इंटरव्यू लिया जाता है. जो उम्मीदवार तीनों स्टेज में अच्छा प्रदर्शन करते हैं, उनका सेलेक्शन कर लिया जाता है. इसके अलावा कई बैंक सीधी भर्ती भी करती हैं और उनके चयन की प्रक्रिया थोड़ी अलग हो सकती है. निजी बैंकों में भी पीओ के पदों पर बड़ी संख्या में भर्तियां की जाती हैं और उन्हें बढ़िया सैलरी दी जाती है.

