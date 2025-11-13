Advertisement
करियर नहीं, ‘पीस ऑफ माइंड’ ज्यादा जरूरी..7 लाख महीना सैलरी की जॉब छोड़ भारत लौटा था ये शख्स, आज गूगल में कर रहा है काम

गूगल के बेंगलुरु कैंपस में काम करने वाले एडविन नेटो ने हाल ही में बताया कि उन्होंने अबू धाबी में अपनी 7 लाख रुपए महीने वाली हाई पेइंग जॉब क्यों छोड़ी. उनका ये अनुभव सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

 

Nov 13, 2025
पढ़ाई खत्म करने के बाद हर कोई चाहता है कि एक बढ़िया पैकेज, टैक्स-फ्री इनकम और विदेश में लक्जरी लाइफ मिले. लेकिन कभी-कभी ये सारी सुविधाएं भी मन को शांति नहीं दे पाती हैं. हाल ही में सोशल मीडिया पर एक शख्स का अनुभव तेजी से वायरल हो रहा है. एडविन नेटो नाम के शख्स ने अबू धाबी की जॉब छोड़ने के पीछे कई कारण बताए जिसे बहुत से लोग शेयर कर रहे हैं. उनके इस पोस्ट पर कई लोगों ने अपने अनुभव साझा किए और बताया कि मिडल ईस्ट की वर्क कल्चर में वाकई काम का दबाव बेहद ही ज्यादा होता है.

नौकरी छोड़ने के कई कारण
एडविन नेटो ने 7 लाख महीना सैलरी की जॉब छोड़ अबु धाबी से भारत लौटने का फैसला लेने के कई कारण सोशल मीडिया के जरिए शेयर किए जिनमें रिजिड वर्किंग ऑवर्स, इममैच्योर टेक ईकोसिस्टम और लीडरशिप गैप्स शामिल थे. उनके मुताबित पैसा कुछ है, लेकिन सब कुछ नहीं है. गूगल में UX डिजाइनर के रूप में काम कर रहे एडविन नेटो ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर किया जिसमें उन्होंने अपनी अबू धाबी की जॉब छोड़ने की कहानी बयां की है. उन्होंने लिखा मेरे यूएई जॉब वीजा को आने में पांच महीने लगे, लेकिन सिर्फ तीन महीने में मुझे समझ आ गया कि ये जगह मेरे लिए नहीं है.

वर्क कल्चर
नेटो के मुताबिक, नौकरी अच्छी थी, सैलरी बेहद ही शानदार था और टैक्स फ्री इनकम का फायदा भी था, लेकिन इसके बावजूद वो विदेश में खुश नहीं थे. उन्होंने बताया कि अबू धाबी का वर्क कल्चर बेहद रिजिड था. काम के घंटे तय थे, लेकिन काम का दबाव लगातार बना रहता था. साथ ही, उन्हें लगा कि वहां लीडरशिप में भी कई कमियां थीं जिस वजह से उन्हें काफी मेंटल स्ट्रेस से गुजरना पड़ रहा था.

राय
उन्होंने लिखा गहराई से सोचने के बाद मुझे एहसास हुआ कि पैसा कुछ मायने रखता है, लेकिन वो सब कुछ नहीं है. इसलिए मैंने वहां से कदम पीछे खींच लिए.  हालांकि नेटो ने यूएई की तारीफ करते हुए कहा कि ये एक शानदार जगह है.  उनकी इस पोस्ट पर कई लोगों ने अपनी राय रखी. एक यूजर ने लिखा, “मैंने अबू धाबी में एक साल तक हफ्ते में छह दिन काम किया. सुबह 7 बजे से रात 8 बजे तक का शेड्यूल था, बीच में सिर्फ तीन घंटे का लंच ब्रेक होता था. मैं एक कॉन्ट्रैक्ट में फंसा हुआ था और आखिरकार जब मौका मिला तो मैंने नौकरी छोड़ दी. मुझे खुशी है कि मैंने ऐसा किया.”
 

जर्नी
एडविन नेटो ने अपनी जर्नी के बारे में बताते हुए लिखा है कि उन्होंने 2007 में महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी से एनिमेशन और ग्राफिक डिजाइन में बीए किया था. साल 2008 में उन्होंने वेब डिजाइनर के रूप में करियर की शुरुआत की थी. साल 2019 में नेटो अबू धाबी की एक कंपनी से जुड़े लेकिन तीन महीने बाद ही इस्तीफा दे दिया. इसके बाद उन्होंने मुंबई और फिर जर्मनी की एक कंपनी में काम किया. आज वो गूगल के बेंगलुरु कैंपस में बतौर UX डिजाइनर काम कर रहे हैं. उनकी कहानी उन सभी के लिए एक संदेश है जो सिर्फ सैलरी के लिए करियर चुनते हैं. एडविन नेटो ने साबित किया कि कभी कभी असली सफलता वहीं होती है जहां मन को सुकून मिले.

About the Author
author img
shambhavi punam

जी न्यूज के लाइफस्टाइल और एंटरटेनमेंट सेक्शन में, ये फैशन, डिजाइन, और ट्रेंडिंग गॉसिप पर अपनी खास पैनी नजर रखती हैं. ये नए फैशन ट्रेंड्स, बॉलीवुड की चमक-दमक, और डिजाइन की दुनिया में होने वाले हर बद...और पढ़ें

