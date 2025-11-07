Advertisement
Hindi Newsकरियर

कन्फ्यूज्ड स्टूडेंट्स ध्यान दें! कंप्यूटर साइंस या डेटा साइंस? जानिए कौन सा है आने वाले समय का गोल्डन कोर्स

Best Btech Branch: अगर आप भी BTech में एडमिशन लेने की सोच रहे हैं और दिमाग में ये सवाल घूम रहा है कि कंप्यूटर साइंस लें या डेटा साइंस तो आप अकेले नहीं हैं. आज के समय में हर दूसरा स्टूडेंट इसी कन्फ्यूजन से जूझ रहा है क्योंकि दोनों ही फील्ड्स टेक्नोलॉजी के सबसे हॉट और डिमांडिंग सेक्टर बन चुके हैं. 

 

Nov 07, 2025, 12:23 PM IST
आजकल बहुत से स्टूडेंट्स BTech में एडमिशन के लिए तरह-तरह कोर्स के की जानकारी ले रहे हैं. एक तरफ कंप्यूटर साइंस है जो IT की रीढ़ मानी जाती है तो दूसरी तरफ डेटा साइंस है जो नई जनरेशन की डिजिटल सोच को आगे बढ़ा रही है. कंप्यूटर साइंस यानी वो फील्ड जिसने दुनिया को इंटरनेट, ऐप्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी खोजें दीं. ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बेसिक से लेकर एडवांस टेक्नोलॉजी तक सब कुछ कवर करता है. इसमें कोडिंग, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और कंप्यूटर सिस्टम्स की गहराई सिखाई जाती है. यही वजह है कि कंप्यूटर साइंस के ग्रेजुएट्स हर जगह डिमांड में रहते हैं. आजकल देश और विदेश की बड़ी कंपनियों से लेकर छोटे स्टार्टअप्स में, हर जगह इनकी जरूरत पड़ती है. इस फील्ड में स्टूडेंट्स का जॉब स्कोप इतना बड़ा है कि एक बार एंट्री मिल जाए तो करियर की ग्रोथ रुकती नहीं

डेटा साइंस
डेटा साइंस इस दशक की सबसे तेजी से उभरती हुई फील्ड मानी जाती है. कई लोगों का मानना है कि आने वाले समय में जो डेटा को समझ लेगा वही दुनिया पर राज करेगा. डेटा साइंस का काम है आंकड़ों में छिपे पैटर्न्स और ट्रेंड्स को समझना ताकि कंपनियां अपने फैसले बेहतर तरीके से ले सकें. बैंकिंग, हेल्थकेयर, ई-कॉमर्स, मार्केटिंग, हर जगह डेटा एनालिस्ट्स और साइंटिस्ट्स की भारी मांग है. यही वजह है कि डेटा साइंस के एक्सपर्ट्स को कंपनियां करोड़ों के पैकेज ऑफर कर रही हैं

परफेक्ट चॉइस
अब स्टूडेंट्स के मन में सवाल ये उठता है कि दोनों में से बेहतर कौन है. अगर आप टेक्निकल लॉजिक, कोडिंग और मशीन के साथ काम करना पसंद करते हैं तो कंप्यूटर साइंस आपके लिए सही है. लेकिन अगर आपको आंकड़े, एनालिसिस और प्रेडिक्शन में दिलचस्पी है तो डेटा साइंस आपके लिए परफेक्ट चॉइस हो सकता है. दोनों ही फील्ड्स एक-दूसरे से जुड़े हैं क्योंकि डेटा साइंस भी कंप्यूटर साइंस के टूल्स पर ही आधारित है. साफ शब्दों में समझे तो कंप्यूटर साइंस टेक्नोलॉजी बनाता है और डेटा साइंस उसे समझकर दिशा देता है.

सैलरी
सैलरी की बात की जाए  तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियर की शुरुआती सैलरी औसतन 6 से 10 लाख सालाना तक होती है जबकि डेटा साइंस में एंट्री लेवल पर ही 8 से 12 लाख तक की सैलरी मिल सकती है. अनुभवी डेटा साइंटिस्ट्स की इनकम लाखों और करोड़ों तक पहुंच जाती है. इसलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि डेटा साइंस आज का नहीं बल्कि आने वाले कल का गोल्डन कोर्स है.

सही ब्रांच
आजकल के समय में अगर किसी को टेक की बुनियाद सीखनी है तो कंप्यूटर साइंस सबसे मजबूत ऑप्शन है. क्योंकि ये हर टेक्नोलॉजी की जड़ है. भविष्य की दिशा तय करना चाहता है उसके लिए डेटा साइंस और कंप्यूटर साइंस दोनों ही एक सुनहरा अवसर है. इसलिए स्टूडेंट्स को अपने इंटरेस्ट और स्किल्स के हिसाब से फैसला लेना चाहिए क्योंकि सही ब्रांच ही तय करती है आने वाले समय का रास्ता और सफलता की ऊंचाई क्या होगी.

shambhavi punam

जी न्यूज के लाइफस्टाइल और एंटरटेनमेंट सेक्शन में, ये फैशन, डिजाइन, और ट्रेंडिंग गॉसिप पर अपनी खास पैनी नजर रखती हैं. ये नए फैशन ट्रेंड्स, बॉलीवुड की चमक-दमक, और डिजाइन की दुनिया में होने वाले हर बद...और पढ़ें

best btech branchComputer ScienceData Science

