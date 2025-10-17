BTech Degree न होने पर भी मिलेगी ज्यादा सैलरी वाली नौकरी! ये 3 कोर्स रहेंगे बेस्ट

Best Course After 12th Class: आज के समय में 10वीं-12वीं के बाद कई ऑप्शन मिल जाते हैं जिसे अपनाकर करियर बेहतर बनाया जा सकता है. बस एक सही गाइडेंस की जरूरत होती है. अगर करियर के संबंध में कोई जानकारी वाला मिल जाए तो छात्रों के भविष्य को उज्जवल बनाने से कोई नहीं रोक सकता है. डिग्री के अलावा अन्य कोर्स भी करियर के लिए बेस्ट रहते हैं. 12वीं के बाद उन छात्रों के लिए समझना मुश्किल हो जाता है जिनके पास साइंस स्ट्रीम होती है क्योंकि उनकी नजर में BTech ही एकमात्र ऑप्शन और कोर्स रहता है जो काफी लोकप्रिय भी कहलाता है. हालांकि, ऐसा नहीं है, कई कोर्स हैं जिन्हें 12वीं के बाद करने का सोच सकते हैं जो सिर्फ करियर के लिहाज से नहीं बल्कि सैलरी के मामले में भी अच्छे हो सकते हैं. बीटेक के अलावा भी आप ऐसे कुछ कोर्स हैं जिन्हें करना का सोच सकते हैं. आज हम आपको ऐसे 3 कोर्स के बारे में बताने जा रहे हैं जो अधिक सैलरी पैकेज वाले हो सकते हैं. आइए जान लेते हैं.

इंजीनियरिंग में डिप्लोमा (Diploma in Engineering)

अगर आप 12वीं के बाद इंजीनियरिंग से संबंधित कोई कोर्स करना है तो इंजीनियरिंग में ही डिप्लोमा कर सकते हैं. इसे 10वीं या 12वीं के बाद किया जा सकता है. इस कोर्स के जरिए छात्र को प्रैक्टिकल नॉलेज मिलती है और इंडस्ट्री-फोकस्ड स्किल्स के बारे में भी छात्र सीखते हैं. इस कोर्स को कम अवधि में कर सकते हैं और नौकरी जल्दी पाने के लिहाज से ये बेस्ट माना जाता है. अगर आप बीटेक नहीं करना चाहते हैं तो इंजीनियरिंग में डिप्लोमा करने का सोच सकते हैं.

बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (BBA)

इंजीनियरिंग या साइंस स्ट्रीम से हटकर कुछ करने का प्लान हैं तो आप बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी बीबीए कोर्स कर सकते हैं. इसमें अलग-अलग विषयों के बारे में पढ़ाई करवाई जाती है. नौकरी के मामले में ऑप्शन भी कई होते हैं और अधिक सैलरी वाली जॉब्स भी हासिल कर सकते हैं. बिजनेस, मैनेजमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप जैसे क्षेत्र में करियर बना सकते हैं.

बैचलर ऑफ साइंस (BSc)

बीटेक नहीं करना तो आप बैचलर ऑफ साइंस भी कर सकते हैं. साइंस स्ट्रीम स्टूडेंट्स के लिए बीएससी कोर्स बेस्ट हो सकता है. 3 साल की अवधि के साथ होने वाला ये एक अंडरग्रेजुएट प्रोग्राम है जिसमें में साइंस और टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ाया जाता है. ऐसे छात्र जो रिसर्च, फार्मा, हेल्थकेयर जैसे क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं उनके लिए बेस्ट हो सकता है. इस फील्ड में सैलरी पैकेज भी अच्छा दिया जाता है.

