Bomb Disposal Squad: देश की सुरक्षा का सबसे खतरनाक रोल! जानें कैसे बम निरोधक दस्ते में मिलती है नौकरी

Bomb Disposal Squad Job: जब भी किसी जगह बम की धमकी मिलती है या संदिग्ध बैग मिलने की खबर आती है, सबसे पहले मौके पर बम निरोधक दस्ता पहुंचता है जिसे बहुत से लोग Bomb Disposal Squad के नाम से जानते हैं. ये वही टीम होती है जो खतरे के बीच खड़ी होकर अपनी जान की परवाह किए बिना सैकड़ों लोगों की जान बचाती है. ये काम जितना मुश्किल है, उतना ही साहस और तकनीकी समझ से भरा हुआ भी है.
Trending Photos
बम निरोधक दस्ता देश की सुरक्षा की वो पहली लाइन है जो हर संभावित धमाके को नाकाम कर देती है. इस टीम में शामिल होना किसी आम नौकरी जैसा नहीं होता. पर क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर ऐसी खतरनाक चीजें ये लोग कैसे कर लेते हैं. बम निरोधक दस्ते में नौकरी पाने का रास्ता आसान नहीं, बल्कि हिम्मत, मेहनत और ट्रेनिंग से भरा होता है. इसमें न केवल पुलिस या सेना में भर्ती होना जरूरी है, बल्कि एक्सप्लोसिव हैंडलिंग जैसी स्पेशल ट्रेनिंग भी लेनी पड़ती है.
डिफ्यूज
बम धमाके जैसी घटनाओं के बाद अक्सर लोग सोचते हैं कि आखिर ये बहादुर जवान किस हौसले से काम करते हैं. ये वो लोग हैं जो स्कूल, एयरपोर्ट, हाईकोर्ट, मेट्रो स्टेशन या किसी स्टेडियम में बम की खबर मिलते ही तुरंत मौके पर पहुंचते हैं. वहां वो हर संदिग्ध वस्तु की जांच करते हैं, विस्फोटक की पहचान करते हैं और फिर उसे सुरक्षित तरीके से डिफ्यूज करते हैं. यह काम चंद सेकंड में मौत से जंग लड़ने जैसा होता है. देखने में तो ये काम काफी आसान लगता है पर बम डिफ्यूज करने के लिए बेहद ही मजबूत कलेजा होना चाहिए.
अर्धसैनिक बल
बम निरोधक दस्ते की टीमें आमतौर पर पुलिस, सेना, अर्धसैनिक बल (जैसे CRPF, BSF, CISF, NSG) या राज्य आपदा प्रबंधन विभागों के लिए काम करती हैं. इस दस्ते में शामिल होने के लिए किसी खास भर्ती परीक्षा का आयोजन नहीं होता है.
विशेष ट्रेनिंग
बम निरोधक दस्ता में शामिल होने के लिए उम्मीदवार को पहले किसी पुलिस या सुरक्षा बल में चयनित होना होता है, उसके बाद विशेष ट्रेनिंग देकर उसे Bomb Disposal Unit या Anti Sabotage Squad में भेजा जाता है. जो लोग भारतीय सेना के माध्यम से इस क्षेत्र में जाना चाहते हैं, वो लोग Corps of Engineers या Army Ordnance Corps के जरिए बम डिस्पोजल यूनिट में तैनाती पा सकते हैं.
योग्यता
इस यूनिट के लिए किसी खास योग्यता की जरूरत नहीं पड़ती है. कांस्टेबल या सिपाही पद के लिए उम्मीदवार को 10वीं या 12वीं पास होना चाहिए, साथ ही बेसिक पुलिस ट्रेनिंग के बाद बम निरोधक कोर्स करना पड़ता है. सब-इंस्पेक्टर या तकनीकी अधिकारी बनने के लिए ग्रेजुएशन या इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल या फिजिक्स में डिप्लोमा जरूरी है.
कोर्स
इसके अलावा NSG या DRDO जैसी संस्थाओं से Explosive Handling का कोर्स करना अनिवार्य होता है. तकनीकी विशेषज्ञ यानी Technician पद के लिए बीटेक या डिप्लोमा के साथ Explosive Detection & Disposal की ट्रेनिंग ली जाती है. बम निरोधक दस्ते में विशेषज्ञों की टीम में हर सदस्य का रोल बेहद अहम होता है. कोई बम की पहचान करता है, कोई वायरिंग का की बारिकियों को समझता है और कोई रोबोटिक उपकरणों से इसे डिफ्यूज करने का काम करता है.