कुछ सेकंड में ही मिल सकती है नौकरी; क्या है 'फर्स्ट इंप्रेशन' का राज? समझिए गुणा- गणित

Job Interview: वो कहते हैं न कि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, इस कहावत को हकीकत में बदलते हुए नौकरी के लिए होने वाले इंटरव्यू में काफी ज्यादा देखा जाता है. इंटरव्यू के दौरान होने वाली छोटी सी गलती लोगों पर भारी पड़ जाती है. इंटरव्यू के दौरान बोलने और बैठने की गलती से भी लोग नौकरी से हाथ धो लेते हैं. इंटरव्यू में सिर्फ आपके जवाब पर ही नहीं, बल्कि बॉडी लैंग्वेज, आउटफिट, कॉन्फिडेंस और बोलने के तरीके पर भी फोकस किया जाता है. ऐसे में अगर आप भी कहीं पर इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो इस बात का आप ध्यान जरूर दें वरना नौकरी से भी आपको हाथ धोना पड़ सकता है.

उत्साह से रहना चाहिए लबरेज

अगर आप भी कहीं पर नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको ध्यान देना होगा कि आपको घबराना नहीं है. बहुत सारे लोग हाथ मलते हुए पहुंचते हैं, कुछ लोगों की बोलते टाइम जुबान भी लड़खड़ाने लगती है. अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो आपको इसपर काम करने की जरूरत है. सबसे पहले आपको उत्साह से भरे रहना है, इतना ही नहीं जब भी आप इंटरव्यू देने पहुंचे तो आपके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान हो.

पहनावे का रखें ध्यान

इसके अलावा बता दें कि जब भी आप इंटरव्यू देने जाएं तो अपने पहनावे पर विशेष ध्यान रखें. क्योंकि आपका पहनावा ही इंटरव्यू लेने वालों को ये बताता है कि आप कैसे इंसान हैं. जब आप इंटरव्यू देने जा रहे हों तो साफ- सुथरे फॅार्मल कपड़ें पहनें, लड़के शर्ट-पैंट और टाई लगाकर जा सकते हैं, जबकि लड़कियां शूट पहनकर जा सकती हैं. कोशिश करें कि आप बहुत ही चमकदार कपड़े न पहनें और इससे जितना हो सके बचाव करें.

टाइम का रखें ध्यान

सबसे ज्यादा जरूरी बात ये है कि जब भी आप इंटरव्यू देने जाएं तो समय का बहुत खयाल रखें, कोशिश करें कि आपको जो टाइम दिया गया है उससे 10-15 मिनट पहले ही निर्धारित जगह पर पहुंच जाएं. अगर आप लेट पहुंच रहे हैं तो आपका इंप्रेशन खराब हो सकता है. इसके अलावा वहां पर आपका चलना-फिरना हाथ मिलाना बहुत कुछ कह सकता है. ऐसे में आप जब भी इंटरव्यू देने जाएं तो इस बात का जरूर ध्यान रखें.