Advertisement
trendingNow12992592
Hindi Newsकरियर

CAT 2025 Exam Date OUT: कैट परीक्षा की तारीख, शेड्यूल और समय जारी, फटाफट ऐसे कर लें चेक!

CAT 2025 Exam Dates Schedule Released:  भारतीय प्रबंधन संस्थान (IIM) ने कॉमन एडमिशन टेस्ट (CAT) 2025 की परीक्षा तारीख, शेड्यूल और समय जारी कर दिया है.

 

Written By  Ritika|Last Updated: Nov 07, 2025, 04:52 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

CAT 2025 Exam Date OUT: कैट परीक्षा की तारीख, शेड्यूल और समय जारी, फटाफट ऐसे कर लें चेक!

CAT 2025 Exam Dates Schedule Released:  भारतीय प्रबंधन संस्थान ने CAT 2025 में होने वाली परीक्षा की तारीख, शेड्यूल और समय जारी कर दिया है. जो लोग इस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये खराब खास होने वाली है. ये भारत की सबसे महत्वपूर्ण और चुनौतीपूर्ण परीक्षाओं में से एक मानी जाती है, इस परीक्षा में पास होने के लिए लोग काफी मेहनत करते हैं अगर आप भी परीक्षा की तारीख समय का वेट कर रहे हैं, तो आइए आपको बताते हैं. भारतीय प्रबंधन संस्थान (IIM) के अनुसार  CAT 2025 परीक्षा 30 नवंबर, 2025 में आयोजित की जाएगी. ये परीक्षा तीन पालियों में होगी. आप इसको आधिकारिक वेबसाइट iimcat.ac.in पर जाकर चेक कर सकते हैं. इसमें पहली पाली सुबह 8:30 बजे से 10:30 बजे तक होगी और दूसरी पाली दोपहर 12:30 बजे से दोपहर 2:30 बजे वहीं तीसरी पाली शाम 4:30 बजे से शाम 6:30 बजे तक होगी. 
 

CAT 2025 एडमिट कार्ड जारी होने की तारीख

आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार कैट का एडमिट कार्ड 12 नवंबर से 30 नवंबर 2025 के बीच जारी हो सकता है. जारी होने पर आप इसको वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर सकेंगे.

Add Zee News as a Preferred Source

आपको बता दें इस परीक्षा के लिए उम्मीदवार काफी जमकर तैयारियां करते हैं. परीक्षा में तीन मेन सेक्शन होंगे और ये 2 घंटे की होने वाली है. ये कंप्यूटर आधारित परीक्षा होगी. ये परीक्षा 3 पालियों में अलग-अलग समय पर आयोजित की जाएंगी. आपको परीक्षा में समय का काफी ज्यादा ध्यान रखना होगा. उम्मीदवारों को निर्धारित रिपोर्टिंग/प्रवेश के समय का सख्ती से पालन करना होगा. ये परीक्षा काफी ज्यादा कठिन होती है इसलिए लोग इसमें पास होने के लिए काफी मेहनत करते हैं. सभी कैंडिडेट्स इस बात का ध्यान रखें कि अपने साथ एडमिट कार्ड की हार्ड कॉपी जरूर लेकर जाएं, वरना इसके बिना आपको प्रवेश नहीं दिया जाएगा. आपको छोटी सी छोटी बातों का खास ध्यान रखना है. 

 

About the Author
author img
Ritika

रितिका जी न्यूज में बतौर कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. लाइफस्टाइल,फैशन,फूड जैसे विषयों पर लिखते हैं. इसके अलावा इन्हें एंटरटेनमेंट, बॉलीवुड, एजुकेशन, ट्रैवल विषयों पर भी लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. अ...और पढ़ें

TAGS

CAT 2025 ExamCAT 2025 Exam date

Trending news

पंजाब पहुंची वर्ल्ड चैंपियन बेटियों के स्वागत में एयरपोर्ट पर बजे ढोल-नगाड़े
Women Cricket World cup 2025
पंजाब पहुंची वर्ल्ड चैंपियन बेटियों के स्वागत में एयरपोर्ट पर बजे ढोल-नगाड़े
'टोपी पहनने की नौबत आई तो मैं अपना...', रेवंत रेड्डी को केंद्रीय मंत्री ने धिक्कारा
Telangana
'टोपी पहनने की नौबत आई तो मैं अपना...', रेवंत रेड्डी को केंद्रीय मंत्री ने धिक्कारा
सांसद कल्याण बनर्जी के बैंक खाते से साइबर अपराधियों ने 56 लाख रुपए निकाल खरीदे गहने
West Bengal news
सांसद कल्याण बनर्जी के बैंक खाते से साइबर अपराधियों ने 56 लाख रुपए निकाल खरीदे गहने
बंगाल पर आतंकी हमले का खतरा , बांग्लादेशी आतंकी ISI की मदद से रच रहे साजिश
West Bengal
बंगाल पर आतंकी हमले का खतरा , बांग्लादेशी आतंकी ISI की मदद से रच रहे साजिश
'पायलट नहीं, परिस्थितियां दोषी थीं', अहमदाबाद प्लेन हादसे पर बोला सुप्रीम कोर्ट
Ahmedabad Plane Crash news
'पायलट नहीं, परिस्थितियां दोषी थीं', अहमदाबाद प्लेन हादसे पर बोला सुप्रीम कोर्ट
सेक्स रैकेट चलाने वालों पर ED का ताबड़तोड़ एक्शन, कोलकाता समेत कई इलाकों में रेड
Sex Racket
सेक्स रैकेट चलाने वालों पर ED का ताबड़तोड़ एक्शन, कोलकाता समेत कई इलाकों में रेड
'जहां से पकड़ें फिर वहीं ना छोड़ें आवारा कुत्ते', SC ने राज्यों को दिया आदेश
Supreme Court
'जहां से पकड़ें फिर वहीं ना छोड़ें आवारा कुत्ते', SC ने राज्यों को दिया आदेश
वंदे मातरम की आत्मा को अलग कर विभाजन के बीज बोए... PM मोदी ने किस पर साधा निशाना?
Vande Mataram
वंदे मातरम की आत्मा को अलग कर विभाजन के बीज बोए... PM मोदी ने किस पर साधा निशाना?
फिर सुलगी गुलजार की कहानी 'धुआं'! धर्म के नाम पर बंट गए लोग, थाने में पड़ी रह गई लाश
kanker
फिर सुलगी गुलजार की कहानी 'धुआं'! धर्म के नाम पर बंट गए लोग, थाने में पड़ी रह गई लाश
पहली बार गन्ने को मिला 'अन्ना', गाय-भैंस का चारा बनने वाले डंठल से बनाई कमाल की चीज
good story
पहली बार गन्ने को मिला 'अन्ना', गाय-भैंस का चारा बनने वाले डंठल से बनाई कमाल की चीज