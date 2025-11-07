CAT 2025 Exam Date OUT: कैट परीक्षा की तारीख, शेड्यूल और समय जारी, फटाफट ऐसे कर लें चेक!

CAT 2025 Exam Dates Schedule Released: भारतीय प्रबंधन संस्थान ने CAT 2025 में होने वाली परीक्षा की तारीख, शेड्यूल और समय जारी कर दिया है. जो लोग इस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये खराब खास होने वाली है. ये भारत की सबसे महत्वपूर्ण और चुनौतीपूर्ण परीक्षाओं में से एक मानी जाती है, इस परीक्षा में पास होने के लिए लोग काफी मेहनत करते हैं अगर आप भी परीक्षा की तारीख समय का वेट कर रहे हैं, तो आइए आपको बताते हैं. भारतीय प्रबंधन संस्थान (IIM) के अनुसार CAT 2025 परीक्षा 30 नवंबर, 2025 में आयोजित की जाएगी. ये परीक्षा तीन पालियों में होगी. आप इसको आधिकारिक वेबसाइट iimcat.ac.in पर जाकर चेक कर सकते हैं. इसमें पहली पाली सुबह 8:30 बजे से 10:30 बजे तक होगी और दूसरी पाली दोपहर 12:30 बजे से दोपहर 2:30 बजे वहीं तीसरी पाली शाम 4:30 बजे से शाम 6:30 बजे तक होगी.



CAT 2025 एडमिट कार्ड जारी होने की तारीख

आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार कैट का एडमिट कार्ड 12 नवंबर से 30 नवंबर 2025 के बीच जारी हो सकता है. जारी होने पर आप इसको वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर सकेंगे.

Add Zee News as a Preferred Source

आपको बता दें इस परीक्षा के लिए उम्मीदवार काफी जमकर तैयारियां करते हैं. परीक्षा में तीन मेन सेक्शन होंगे और ये 2 घंटे की होने वाली है. ये कंप्यूटर आधारित परीक्षा होगी. ये परीक्षा 3 पालियों में अलग-अलग समय पर आयोजित की जाएंगी. आपको परीक्षा में समय का काफी ज्यादा ध्यान रखना होगा. उम्मीदवारों को निर्धारित रिपोर्टिंग/प्रवेश के समय का सख्ती से पालन करना होगा. ये परीक्षा काफी ज्यादा कठिन होती है इसलिए लोग इसमें पास होने के लिए काफी मेहनत करते हैं. सभी कैंडिडेट्स इस बात का ध्यान रखें कि अपने साथ एडमिट कार्ड की हार्ड कॉपी जरूर लेकर जाएं, वरना इसके बिना आपको प्रवेश नहीं दिया जाएगा. आपको छोटी सी छोटी बातों का खास ध्यान रखना है.