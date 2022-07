CBSE 10th Result 2022: सीबीएसई बोर्ड का रिजल्ट चेक करने के लिए रोल नंबर के साथ नोट कर लें ये नंबर भी

CBSE Result 2022: सीबीएसई 10वीं 12वीं के एग्जाम देने वाले स्टूडेंट्स अपने रिजल्ट का इंतजार कर रह हैं. इस बात का ध्यान रखें कि जिन स्टूडेंट्स कि स्टूडेंट्स के लिए सभी जरूरी नोटिफिकेशन बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट्स पर समय समय पर जारी किए जाते रहेंगे. जिन स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिए थे वह अपना रिजल्ट भी बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट cbseresults.nic.in पर चेक कर पाएंगे. कई बार रिजल्ट आने के बाद वेबासइट स्लो हो जाती है या फिर इंटरनेट की दिक्कत आ जाती है तो आप इस बात का ध्यान रखें कि घबराने की जरूरत नहीं है. आप अपना रिजल्ट बिना इंटरनेट और वेबसाइट के भी चेक कर सकते हैं. इसके लिए बस आपको अपने फोन से एक मैसेज करना होगा.

SMS से रिजल्ट चेक करने के लिए अपने फोन में cbse10 टाइप करें फिर स्पेस दें. इसके बाद अपना roll number टाइप करें और 7738299899 पर भेज दें. सीबीएसई 12वीं का रिजल्ट चेक करने के लिए cbse12 टाइप करें फिर स्पेस दें. इसके बाद अपना roll number टाइप करें और 7738299899 पर भेज दें. मैसेज करने के बाद कुछ ही देर में आपका रिजल्ट आपके पास मैसेज से आ जाएगा. मैसेज में सब्जेक्ट वाइज नंबर आ जाएंगे.

How to check CBSE Class 10th and 12th Result 2022

सीबीएसई 10वीं 12वीं का रिजल्ट चेक करने के लिए cbseresults.nic.in पर जाएं.

वेबसाइट के होमपेज पर आपको ‘CBSE 10th result 2022’ or ‘CBSE 12th result 2022’ का लिंक मिलेगा. उस पर क्लिक करें.

अब आपके सामने नया पेज खुल जाएगा. इस पेज पर आपको मांगी गईं डिटेल्स जैसे रोल नंबर आदि डालकर सबमिट कर दें.

सबमिट करते ही आपका रिजल्ट आपके सामने स्क्रीन पर होगा. अब आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं और इसका प्रिंट आउट भी ले सकते हैं.

CBSE term 1 result on DigiLocker or UMANG

सीबीएसई डिजिलॉकर और उमंग मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से डिजिटल मार्कशीट प्रदान करता है.

लॉगिन क्रेडेंशियल स्टूडेंट्स को उनके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर SMS के माध्यम से भेजे जाते हैं.

स्टूडेंट्स मार्कशीट डाउनलोड करने के लिए किसी भी मोबाइल एप्लिकेशन - डिजिलॉकर या उमंग - में लॉगिन करके अपने सीबीएसई बोर्ड कक्षा 10, 12 रिजल्ट 2022 तक पहुंच सकते हैं.

