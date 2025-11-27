Advertisement
Cbse Ctet 2026: CTET 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू, कब तक कर सकते हैं अप्लाई?

CTET FEB 2026 Exam Registration: CBSE की ओर से CTET FEB 2026 के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रियी शुरु कर दिया है. आप इन स्टेप्स के जरिए अप्लाई कर सकते हैं.   

 

Nov 27, 2025, 06:37 PM IST
CTET FEB 2026 Exam: सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (CBSE) ने केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (CTET FEB 2026) के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरु कर दिया है. यह प्रक्रिया आज गुरुवार 27 नवंबर 2025 से शुरु हो चुकी है.  CTET की तैयारी करने वाले छात्र CBSE की आधिकारिक वेबसाइट  ctet.nic.in पर जाकर परीक्षा के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं. 

रजिस्ट्रेशन का अपडेट 

बता दें कि CBSE ने इससे पहले CTET फरवरी साल 2026 के एग्जाम के लिए डेटशीट जारी की थी, हालांकि अब रजिस्ट्रेशन की डेट भी जारी कर दी गई है.  कैंडिडेट्स 18 दिसंबर 2025 से पहले CTET फॉर्म भर सकते हैं. परीक्षा 8 फरवरी 2026 को 2 शिफ्टों में आयोजित की जाएगी, जिसमें पहली शिफ्ट सुबह 9 बजकर 30 मिनट से लेकर दोपहर 2 बजे तक और दूसरी शिफ्ट 2 बजकर 30 मिनट से लेकर शाम 5 बजे तक आयोजित करवाई जाएगी.  

ये भी पढ़ें- 10 महीनों में खड़ी की ₹10.5 करोड़ मुनाफे वाली कंपनी, जल्दी ही होगा ग्लोबल एक्सपेंशन; कमाल है गुजराती लड़की और राजस्थानी छोरे का ये स्टार्टअप

कैसे करें अप्लाई? 

जो उम्मीदवार CTET फरवरी 2026 परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्र यहां दिए गए स्टेप्स के जरिए परीक्षा में हिस्सा लेने के लिए अप्लाई कर सकते हैं.   

ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए सबसे पहले ऑफीशियल वेबसाइट पर विजिट करें. 
अब वेबसाइट के होमपेज पर 'अप्लाई ऑनलाइन' के लिंक पर क्लिक करें. 
अब मांगी गई पूरी जानकारी को ध्यान से पढ़ें. 
इसके बाद लेटेस्ट सिग्नेचर और फोटो को अपलोड करें. 
अब एग्जामिनेशन फीस का भुगतान करें. 
आखिर में इसका एक प्रिंट आउट भी निकाल लें. 

ये भी पढ़ें- कॉलेज में 17 बैकलॉग, 3.2 लाख रुपये पैकेज से शुरू की पहली नौकरी; अब है 1.78 करोड़ सैलरी, कमाल है इस इंजीनियर की कहानी

कितनी भरनी होगी फीस? 

कैंडिडेट को अप्लाई करने के लिए एग्जामिनेशन फीस का पेमेंट करना जरूरी है. OBC और सामान्य उम्मीदवार को पेपर 1 या पेपर 2 परीक्षा के लिए 1000 रुपये भरने होंगे. वहीं पेपर 2 परीक्षा के लिए 1200 का पेमेंट करना होगा. इसके अलावा SC, ST और दिव्यांग उम्मीदवारों को पेपर 1 या पेपर 2 एग्जाम के लिए 500 रुपये का भुगतान करना होगा. वहीं और पेपर 1 और पेपर 2 के लिए कुल 600 रुपये जमा करना जरूरी है. 

Cbse ctet 2026 registration starts from today latest update and deadline till december

