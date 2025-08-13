CBSE Legal Studies Update: तीन तलाक, राजद्रोह, धारा 377 के बारे में पढ़ेंगे CBSE छात्र, जानें किस क्लास के छात्रों की पढ़ाई का हिस्सा होंगे ये कानूनी अध्ययन

CBSE Legal Studies Update: भारत के कानूनी ढांचों में पिछले कुछ सालों में बड़े-बड़े बदलाव हुए हैं और अब स्कूली पढ़ाई के रूप में ये हिस्सा बनेंगे. आइए जानते हैं सीबीएसई के नए स्टडी अपडेट में क्या शामिल है?
Trending Photos
CBSE Legal Studies Update: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई ने ऐतिहासिक कानूनी बदलावों के साथ कानूनी अध्ययन की पढ़ाई में बदलाव करने की योजना बनाई है. ऐसे में छात्रों के लिए कानून विषय में नए आपराधिक कानून को शामिल किया जाएगा. इनमें तीन तलाक, राजद्रोह, धारा 377 को शामिल किया जाएगा. स्कूल में छात्रों को भारतीय दंड संहिता की जगह भारतीय न्याय संहिता पढ़ाया जाएगा.
2026-27 सत्र से शुरू होगी कानूनी अध्ययन की पढ़ाई
सीबीएसई ने 2026-27 सत्र से 11वीं और 12वीं के लिए कानून सब्जेक्ट में नए आपराधिक कानून को जोड़ा है. ऐसे में छात्र अब तीन तलाक पर रोक, राजद्रोह और धारा 377 हटाने के बारे में पढ़ेंगे. भारतीय न्याय संहिता की पढ़ाई का उद्देश्य सिर्फ छात्रों को कानूनी साक्षरता और न्यायिक सुधारों की खास समझ प्रदान करना है. इस प्रस्ताव को सीबीएसई की पाठ्यक्रम समिति ने मंजूरी दी है और जून में बोर्ड की गवर्निंग बॉडी ने भी मंजूरी दे दी थी.
छात्रों के लिए नया विषय तैयार
इन सभी के बारे में छात्रों को पढ़ाया जाएगा जो 2023-2024 में लागू हुआ था. सीबीएसई के अधिकारियों की मानें तो कानून विषय की किताबें पहले तैयार की जा चुकी थी लेकिन लेकिन तब से देश के कानूनों में कई महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं. इनमें तीन तलाक, धारा 377 समेत देशद्रोह कानून शामिल हैं. इसके अलावा अन्य भी ऐतिहासिक कदम रहे हैं जो कानूनी नियमों में बदलाव के साथ रहे हैं.
एडवांस तरीके से तैयार की जाएगी किताबें
सीबीएसई के अनुसार राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप नई किताबों को आधुनिक और आकर्षक स्टाइल में तैयार किया जाएगा. ऐसे में छात्रों के लिए कानूनी पढ़ाई करना आसान हो सकेगा और वो इसकी गहरी समझ रख सकेंगे. जानकारी के लिए बता दें कि कुछ ही स्कूलों में कानून विषय की पढ़ाई होती है. 11वीं कक्षा के लिए 2013 में कानूनी विषय शुरू हुआ. जबकि, 2014 में 12वीं के लिए कानून विषय की शुरुआत हुई, लेकिन अभी भी बहुत कम स्कूल हैं जहां इस विषय पर पढ़ाया जाता है. उम्मीद है कि अगले साल तक सभी स्कूलों में कानून विषय को अनिवार्य कर दिया जाएगा.