CBSE Term 2 Result Latest Update: सीबीएसई बोर्ड 10वीं 12वीं का रिजल्ट इस तारीख को होगा घोषित! ये रहीं पूरी डिटेल

Central Board of Secondary Education (CBSE) केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) जल्द ही सीबीएसई 10वीं 12वीं का रिजल्ट 2022 जारी करने जा रहा है. उम्मीद है कि बोर्ड 10 जुलाई तक रिजल्ट जारी कर देगा. जो स्टूडेंट्स रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, उन्हें सलाह दी जाती है कि वे लेटेस्ट अपडेट के लिए आधिकारिक वेबसाइट देखते रहें.

कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, बोर्ड 10वीं कक्षा के परिणाम 4 जुलाई के आसपास और कक्षा 12वीं के परिणाम 10 जुलाई तक घोषित करने जा रहा है. हालांकि, बोर्ड ने अभी तक परिणाम जारी करने और इवेल्यूएशन पर कोई पुष्टि नहीं की है. सीबीएसई रिजल्ट के बारे में ज्यादा जानकारी / अपडेट जानने के लिए स्टूडेंट्स को आधिकारिक वेबसाइट पर कड़ी नजर रखने की सलाह दी जाती है.

सीबीएसई ने परीक्षा को दो पार्ट में बांटने का फैसला किया है जिसमें प्री और प्रैक्टिकल शामिल हैं. बोर्ड ने नवंबर-दिसंबर 2021 में टर्म 1 की परीक्षा आयोजित की थी. बोर्ड ने परीक्षा के तीन महीने बाद परिणामों की घोषणा की थी. परिणाम के अनुसार, यह देखा गया कि कई स्टूडेंट्स ने अलग अलग स्कूलों और केंद्रों से टर्म 1 में बराबर नंबर प्राप्त किए थे.

How and Where to Download CBSE Term 2 Marksheet and Scorecard

सीबीएसई बोर्ड 10वीं 12वीं का रिजल्ट चेक करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट cbse.gov.in पर जाएं.

इसके बाद आपको वेबसाइट के होमपेज पर “CBSE Term 2 Class 12 Result, or CBSE Term 2 Class 10 Result 2022.” का लिंक मिलेगा उसपर क्लिक करें.

अब आपके सामने नया पेज खुल जाएगा. यहां आपको जरूरी डिटेल्स डालकर लॉगिन करना होगा.

लॉगिन करने के बाद CBSE Term 2 Result 2022 आपके सामने स्क्रीन पर होगा.

अब आप इसका प्रिंट आउट ले सकते हैं और इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं.

