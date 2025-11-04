Advertisement
trendingNow12988246
Hindi Newsकरियर

Success Story: कोडिंग का ऐसा जुनून, ठुकरा दी IIT की सीट; अब लाखों की कर रहे कमाई, इंजीनियरिंग छात्रों के लिए है प्रेरणा

Chitransh Aggarwal:  हर कोई IIT में एडमिशन पाने का सपना देखता है लेकिन आज हम ऐसे शख्स के बारे में बताएंगे, जिन्होने कोडिंग के लिए  ठुकरा दी IIT की सीट.

 

Written By  Ritika|Last Updated: Nov 04, 2025, 04:51 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Success Story: कोडिंग का ऐसा जुनून, ठुकरा दी IIT की सीट; अब लाखों की कर रहे कमाई, इंजीनियरिंग छात्रों के लिए है प्रेरणा

Chitransh Aggarwal:  IIT में एडमिशन पाने के लिए लोग रात-दिन मेहनत करते हैं. अगर आप जी-तोड़ मेहनत करते हैं, तो सफलता पाने से कोई भी नहीं रोक सकता है. आज आपको ऐसे शख्स के बारे में बताएंगे, जिन्होने अपने कोडिंग के जुनून से IIT की सीट ठुकरा दी. उनका नाम चित्रांश अग्रवाल है, जो छत्तीसगढ़ के दुर्ग के रहने वाले हैं. उन्होने ऐसा मुकाम हासिल किया है जिसका सपना हर इंजीनियर देखता है. आपको बताते हैं कैसे उन्होने इस मुकाम को हासिल किया है.
 

चुनौतीपूर्ण प्रोजेक्ट

आपको बता दें चित्रांश अग्रवाल ने डॉक्यूसाइन में इंटर्नशिप के साथ-साथ उन्होने Insight Performance Testing Framework को स्केलेबल बनाना इस कठिन प्रोजेक्ट पर काम किया था. उनका 1 मिलियन प्रोडक्शन वर्कलोड का कॉन्ट्रैक्ट्स इतना भी आसान नहीं था, बिना सर्वर क्रैश उनको ये सब कुछ ठीक तरीके से करना था. इस कठिन प्रोजेक्ट ने चित्रांश को बारीकियां से चीजों के बारे में सिखाया है. चित्रांश को डॉक्यूसाइन से लगभग 76 लाख रुपये का एनुअल पैकेज मिला है.
 

Add Zee News as a Preferred Source

कैसे की पूरी तैयारी

ये चुनौतीपूर्ण प्रोजेक्ट उनके लिए बिल्कुल भी आसान नहीं था. उन्होने अपनी तैयारी कुछ हिस्सों में बांटकर की थी. उनका कहना था की वो रोजाना  LeetCode पर सवाल हल किया करते थे, जिससे उनकी कोडिंग स्पीड काफी ज्यादा तेज होती रहती थी. उन्होने लगातार OS, OOPS, DBMS जैसे सब्जेक्ट्स को भी रोजाना पढ़ा. चित्रांश का कहना था की उन्होने थ्योरी के साथ-साथ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पर भी फोकस किया है. रोजाना दिन-रात इस चीज को लेकर काफी ज्यादा मेहनत किया और ये सफल हुई. 
 

चित्रांश ने कहा की उनकी इस सफलता के पीछे परिवार का सबसे बड़ा योगदान रहा है. उनके माता-पिता ने मानसिक तौर पर उनको मजबूत बनाया है. उनकी बहन जो  MBBS कर रही हैं वे उनकी प्रेरणा और मजबूती बनी हैं. आज अपनी इस बड़ी सफलता से कई इंजीनियरिंग छात्रों के लिए है प्रेरणा बन गए हैं. 
 

इसे भी पढ़ें:  Success Story: गिरा दी झुग्गी, सिर से हटी छत, JEE परीक्षा के बाद ऐसे बनें इंजीनियर

About the Author
author img
Ritika

रितिका जी न्यूज में बतौर कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. लाइफस्टाइल,फैशन,फूड जैसे विषयों पर लिखते हैं. इसके अलावा इन्हें एंटरटेनमेंट, बॉलीवुड, एजुकेशन, ट्रैवल विषयों पर भी लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. अ...और पढ़ें

TAGS

Chitransh Aggarwalsuccess story

Trending news

उड़ान से पहले प्लेन में मची अफरा-तफरी, यात्री ने की इमरजेंसी गेट खोलने की कोशिश
akasa airlines
उड़ान से पहले प्लेन में मची अफरा-तफरी, यात्री ने की इमरजेंसी गेट खोलने की कोशिश
बिहार चुनाव के बीच 'परिवारवाद' पर क्या बोल गए शशि थरूर? BJP ने भी कर दी तारीफ
Shashi Tharoor
बिहार चुनाव के बीच 'परिवारवाद' पर क्या बोल गए शशि थरूर? BJP ने भी कर दी तारीफ
तमिलनाडु की राजनीति में भूचाल! मनोज पांडियन DMK में शामिल, छोड़ेंगे विधायक पद
Manoj Pandian
तमिलनाडु की राजनीति में भूचाल! मनोज पांडियन DMK में शामिल, छोड़ेंगे विधायक पद
मां की पुण्यतिथि पर बेटे ने पूरे गांव का अकेले चुकाया कर्ज, बहुत इमोशनल है कहानी
SURAT
मां की पुण्यतिथि पर बेटे ने पूरे गांव का अकेले चुकाया कर्ज, बहुत इमोशनल है कहानी
दे दो, तीन दिन की पेड लीव... डिप्टी सीएम DK के बयान से खिल उठे लाखों लोगों के चेहरे
dk Shivkumar
दे दो, तीन दिन की पेड लीव... डिप्टी सीएम DK के बयान से खिल उठे लाखों लोगों के चेहरे
'मैंने तुम्हारे लिए अपनी वाइफ को मार डाला...', डॉक्टर मर्डर केस में हैरतअंगेज खुलासा
bengaluru news
'मैंने तुम्हारे लिए अपनी वाइफ को मार डाला...', डॉक्टर मर्डर केस में हैरतअंगेज खुलासा
नागालैंड में पहली बार ED ने प्रयोग किया FEMA, 7 ठिकानों पर मारा छापा, मचा हाहाकार
ED
नागालैंड में पहली बार ED ने प्रयोग किया FEMA, 7 ठिकानों पर मारा छापा, मचा हाहाकार
आधी रात में अर्जी, सुबह फटकार! CJI ने क्यों कहा- सरकार मेरी बेंच से बचना चाहती है
Supreme Court
आधी रात में अर्जी, सुबह फटकार! CJI ने क्यों कहा- सरकार मेरी बेंच से बचना चाहती है
जवानों पर चली गोली... खांपी में सेना ने दिखाया तांडव, 4 आतंकी तत्काल ढेर, सर्च जारी
Manipur
जवानों पर चली गोली... खांपी में सेना ने दिखाया तांडव, 4 आतंकी तत्काल ढेर, सर्च जारी
करूर हादसे ने एक्टर विजय को दिया सबक, जनता की रक्षा के लिए लॉन्च करेंगे 'थोंडर अनी'
Tamil Nadu Stampede
करूर हादसे ने एक्टर विजय को दिया सबक, जनता की रक्षा के लिए लॉन्च करेंगे 'थोंडर अनी'