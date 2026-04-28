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CSE चुनें या AI & Data Science? इंजीनियरिंग के छात्रों के लिए साल का सबसे बड़ा सवाल; जानें कौन सा कोर्स है आपके लिए सबसे बेस्ट

computer science vs artificial intelligence: कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर विकास के हर क्षेत्र में जाने की आजादी देता है, AI और डेटा साइंस एक खास विषय है, जिसमें मशीनों को खुद सोचना सिखाने और जानकारी को समझने पर जोर दिया जाता है. आज हम आपको दोनों में कोर्स में कौन आपके लिए बेहतर होगा उसके बारे में बताएंगे.

Written By  harsh singh|Last Updated: Apr 28, 2026, 01:54 PM IST
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CSE चुनें या AI & Data Science? इंजीनियरिंग के छात्रों के लिए साल का सबसे बड़ा सवाल; जानें कौन सा कोर्स है आपके लिए सबसे बेस्ट

computer science vs artificial intelligence: इंजीनियरिंग में करियर बनाने का सोच रहे छात्रों के सामने एक बड़ा सवाल आता है कि कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग चुनें या फिर नए दौर की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डाटा साइंस में कदम रखें. दोनों ही कोर्स आज के समय में काफी लोकप्रिय हैं. लेकिन इनकी पढ़ाई और करियर के रास्ते अलग-अलग होते हैं. इसलिए सही चुनाव करना जरूरी हो जाता है.

कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग

अगर Core CSE की बात करें तो इसे कंप्यूटर की दुनिया का बेसिक और पूरा पैकेज माना जाता है. इसमें छात्रों को हर जरूरी चीज सिखाई जाती है. जैसे प्रोग्रामिंग, सॉफ्टवेयर बनाना, ऑपरेटिंग सिस्टम समझना, और नेटवर्किंग का काम कैसे होता है. इस कोर्स में Java और C++ जैसी भाषाएं सिखाई जाती हैं. साथ ही वेब डेवलपमेंट और डेटाबेस की जानकारी भी दी जाती है. इसका मकसद यह होता है कि छात्र हर तरह के टेक जॉब के लिए तैयार हो जाए. यानी ऐप बनाना हो या सर्वर संभालना. हर जगह काम कर सकें.

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डाटा साइंस 

वहीं AI और Data Science एक खास क्षेत्र पर फोकस करता है. इसमें मशीन को सोचने और सीखने की टेक्नोलॉजी सिखाई जाती है. यानी कंप्यूटर को इतना स्मार्ट बनाना, कि वो खुद फैसले ले सके. इस कोर्स में मशीन लर्निंग, डेटा एनालिसिस, और स्टैटिस्टिक्स पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है. इसमें बड़े डेटा से जानकारी निकालना सिखाया जाता है. जैसे रिकमेंडेशन सिस्टम या वॉइस असिस्टेंट कैसे काम करते हैं. इस क्षेत्र का मकसद ऐसे विशेषज्ञ तैयार करना है. जो डेटा के जरिए नए समाधान निकाल सकें.

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अगर दोनों के बीच अंतर समझें. तो Core CSE का दायरा काफी बड़ा होता है. इसमें कई तरह के करियर ऑप्शन मिलते हैं. आप बाद में किसी भी क्षेत्र में जा सकते हैं. जबकि AI और Data Science एक स्पेशलाइज्ड फील्ड है. इसमें गहराई से एक ही दिशा में काम किया जाता है. CSE में मैथ्स सामान्य स्तर का होता है. लेकिन AI में स्टैटिस्टिक्स और प्रॉबेबिलिटी ज्यादा जरूरी होती है. रोजमर्रा के काम में भी फर्क होता है. CSE में सॉफ्टवेयर बनाना और उसे मैनेज करना शामिल है. जबकि AI में डेटा का विश्लेषण और मॉडल तैयार करना होता है.

कौन सा कोर्स चुनें?

अब सवाल आता है कि कौन सा कोर्स चुनें. अगर आपको नई चीजें बनाना पसंद है. और आप अलग-अलग टेक फील्ड में काम करना चाहते हैं. तो Core CSE बेहतर विकल्प है. इससे आपके लिए कई रास्ते खुले रहते हैं. लेकिन अगर आपको स्मार्ट टेक्नोलॉजी. डेटा और मशीन लर्निंग में दिलचस्पी है. तो AI और Data Science सही रहेगा. कुल मिलाकर दोनों ही कोर्स अच्छे करियर का मौका देते हैं. फर्क सिर्फ इतना है कि एक आपको हर दिशा में जाने की आजादी देता है. और दूसरा आपको एक खास दिशा में आगे बढ़ाता है.

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हर्ष सिंह जी न्यूज डिजिटल में पत्रकार हैं. अक्टूबर 2024 में उन्होंने जी न्यूज जॉइन किया था. देश-दुनिया की ब्रेकिंग न्यूज को तेजी और सटीकता के साथ दर्शकों तक पहुंचाना ...और पढ़ें

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