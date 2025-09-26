CSIR UGC NET December 2025: सीएसआईआर यूजीसी नेट दिसंबर परीक्षा के लिए आवेदन शुरू, कौन कर सकता है अप्लाई? जानें प्रोसेस

CSIR UGC NET December 2025 Exam Registration: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा जॉइंट सीएसआईआर यूजीसी नेट दिसंबर 2025 परीक्षा का रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया है. csirnet.nta.nic.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं. आइए इसका स्टेप बाय स्टेप तरीका जानते हैं.
CSIR UGC NET December 2025 Exam Registration: राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) ने वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद (CSIR) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (NET) का नोटिफिकेशन जारी की है. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार लिंक पर क्लिक करके आवेदन कर सकते हैं. CSIR UGC NET दिसंबर परीक्षा के लिए आवेदन करने की आखिरी तारीख 25 अक्टूबर है. जबकि, आवेदन पत्र में किसी तरह के सुधार के लिए उम्मीदवार के पास 27 से 29 अक्टूबर 2025 तक का समय है. आइए जानते हैं कि सीएसआईआर यूजीसी नेट की परीक्षा कब होगी? कौन CSIR UGC NET December 2025 के लिए आवेदन कर सकता है? सीएसआईआर यूजीसी नेट दिसंबर परीक्षा के लिए आवेदन प्रोसेस जानते हैं?
सीएसआईआर यूजीसी नेट दिसंबर परीक्षा कब होगी?
सीएसआईआर यूजीसी नेट परीक्षा 18 दिसंबर 2025 को आयोजित होगी. इस एग्जाम को दो शिफ्ट में आयोजित किया जाएगा. 18 दिसंबर 2025 को सीएसआईआर यूजीसी नेट दिसंबर परीक्षा सुबह 09:30 मिनट से दोपहर 12:00 बजे तक होगी. दूसरा शिफ्ट टाइम- दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक का है. एग्जाम से 5 से 7 दिन पहले सीएसआईआर यूजीसी नेट दिसंबर परीक्षा को जारी किया जाएगा.
कैसे करें आवेदन?
कौन कर सकता है सीएसआईआर यूजीसी नेट दिसंबर परीक्षा के लिए अप्लाई?
अधिक जानकारी के लिए आप csirnet.nta.nic.in पर जा सकते हैं या CSIR UGC NET December 2025 Notification के जरिए एग्जाम संबंधित जानकारी को हासिल कर सकते हैं.
