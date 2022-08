CUET UG Phase 2 Admit Card: अब इन कैंडिडेट्स के लिए सीयूईटी के एडमिट कार्ड जारी, तुरंत ऐसे कर लें डाउनलोड

CUET UG Phase 2 Admit Card 2022: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, NTA ने कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट अंडरग्रेजुएट, CUET UG 2022 फेज 2 परीक्षा के एडमिट कार्ड आज 2 अगस्त, 2022 को जारी कर दिए हैं. जो उम्मीदवार परीक्षा में शामिल होने जा रहे हैं, वे अब अपना CUET UG एडमिट कार्ड आधिकारिक वेबसाइट - cuet.samarth.ac.in से डाउनलोड कर सकते हैं.

CUET फेज 2 परीक्षा के लिए 6 लाख से ज्यादा उम्मीदवार उपस्थित होंगे. CUET UG 2022 फेज 2 परीक्षा 4 अगस्त से 6 अगस्त, 2022 के बीच दो शिफ्ट में आयोजित होने वाली है और यह भारत भर के लगभग 300 शहरों और भारत के बाहर 09 शहरों में स्थित विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी. आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार, 06 अगस्त 2022 के बाद होने वाली परीक्षाओं के लिए प्रवेश पत्र बाद में जारी किए जाएंगे.

फेज एक की परीक्षा 15, 16, 19 और 20 जुलाई को आयोजित की गई थी. सुबह की शिफ्ट की परीक्षा सुबह 9:00 बजे से दोपहर 12:15 बजे तक और दोपहर की शिफ्ट में दोपहर 3:00 बजे से शाम 6:45 बजे तक होगी. उम्मीदवारों को अपने सीयूईटी यूजी प्रवेश पत्र 2022 तक पहुंचने के लिए अपना आवेदन फॉर्म और जन्म तिथि दर्ज करनी होगी.

The CUET UG 2022 Admit Card Phase 2 details

कैंडिडेट का नाम

रोल नंबर

एग्जाम डेट

टाइम

वेन्यू 6. एग्जाम गाइडलाइन

The candidates can download their CUET UG 2022 Phase 2 Admit Card 2022

अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए कैंडिडेट्स cuet.samarth.ac.in पर जाएं.

अब आपको वेबसाइट पर “CUET UG 2022 Admit Card” का लिंक मिलेगा उसपर क्लिक करें.

अब वहां मांगी गई जरूरी डिटेल्स जैसे एप्लिकेशन नंबर जन्म तिथि और दूसरी डिटेल्स डालकर सबमिट कर दें.

सबमिट करते के बाद कैंडिडेट्स का CUET UG 2022 Admit Card डिस्प्ले पर होगा.

अब आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं और इसका प्रिंट आउट भी ले सकते हैं.

