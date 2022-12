IAS IPS Success Story: आपने अधिकारियों के साथ मंत्रियों की झड़प तो खूब देखी होगी, लेकिन क्‍या आप इस IPS को जानते हैं? जिन्‍होंने हिमाचल प्रदेश के मुख्‍यमंत्री के सिक्‍योरिटी इंचार्ज को ही थप्पड़ रसीद कर दिया. ये IPS गौरव सिंह अपनी ईमानदार छवि की वजह से भी फेमस है. वे इससे पहले भी जहां पोस्‍ट थे, वहां खनन और नशा माफिया को परेशान कर दिया था. इस थप्पड़ कांड के बाद उन्‍हें तो छुट्टी पर भेज दिया गया लेकिन सोशल मीडिया पर एक पक्ष ने उनकी प्रशंसा भी कर दी. इस पूरे मामले की एक वीडियो भी वायरल हुई है. देखिए इस वीडियो को.

CM सिक्योरिटी इंचार्ज को रसीद किया थप्पड़

#ThappadKand

IPS Gaurav Singh, superintendent of police, #Kullu district slap CM security team member at #Bhuntarairport for reason unknow (till yet), but in retaliation the men in black suits rained kicked on the #IPS officer who was wearing #Khakee uniform . pic.twitter.com/yKSpmZxIhg

— Arvind Chauhan (@Arv_Ind_Chauhan) June 23, 2021