UGC on MPhil, PhD: अब आप दिसंबर तक जमा करा सकेंगे MPhil, PhD की थीसिस, UGC ने इस वजह से लिया फैसला

Date Extension of Thesis Submission of MPhil, PhD: कोरोना महामारी के कारण हुए समय के नुकसान को देखते हुए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) ने MPhil और PhD के स्टूडेंट्स को बड़ी राहत देने का ऐलान किया है. अब वे दिसंबर 2022 तक अपनी थीसिस जमा करवा सकते हैं.