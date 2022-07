Law and Order: एसीपी और DCP में कौन है बड़ा, DSP और SSP में क्या है अंतर? यहां जानें पुलिस का पूरा सिस्टम

Deference Between DCP, SSP, ACP, DCP: यूपीएससी एग्जाम पास करने वालों में आईएएस (IAS) के बाद जिस पोस्ट की सबसे ज्यादा डिमांड होती है वो है आईपीएस (IPS). आईपीएस बनने के बाद जब इनकी पोस्टिंग होती है तो एक कंफ्यूजन की स्थिति लोगों के सामने आती है. दरअसल होता ये है कि कुछ राज्यों, कमिश्नरेट वाले इलाकों या फिर केंद्र शासित प्रदेशों में पुलिस का सिस्टम अलग-अलग होता है, ऐसे में एक ही परीक्षा को पास करके बना आईपीएस किसी राज्य में जाकर एसएसपी कहलाता है तो कहीं वह डीसीपी कहलाता है. आम आदमी इस अंतर को नहीं समझ पाता. आज हम आपको बताएंगे ACP, DCP, DSP और SSP में क्या अंतर होता है. हालांकि यहां यह स्पष्ट कर दें कि जरूरी नहीं है कि हर डीसीपी या एसएसपी आईपीएस ही हो. जूनियर लेवल से कैरियर शुरू करने वाले कई ऑफिसर भी प्रमोशन पा-पाकर इस पोस्ट तक पहुंच सकते हैं.

सबसे पहले फुल फॉर्म को समझें

इससे पहले कि हम आपको इन अलग-अलग पोस्टों के बारे में बताएं, आपके लिए इनके फुल फॉर्म को जानना जरूरी है ताकि कोई कंफ्यूजन न रहे. सबसे पहले बात ACP की. ACP का फुल फॉर्म होता है Assistant Commissioner of Police इसे हिंदी में सहायक पुलिस आयुक्त कहा जाता है. DCP का फुल फॉर्म होता है Deputy Commissioner of Police, जिसे हिंदी में पुलिस उपायुक्त कहा जाता है. DSP का फुल फॉर्म होता है Deputy Superintendent of Police, जिसे हिंदी में पुलिस उप अधीक्षक भी कहा जाता है. अब बात SSP की. SSP का फुल फॉर्म होता है Senior Superintendent Of Police, जिसे हिंदी में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कहते हैं.

1. DSP और ACP में अंतर

डीएसपी और एसीपी में कोई अंतर नहीं होता, दोनों की पोस्ट एक समान है. इनके बैज में भी कोई फर्क नहीं होता है. इनमें अंतर बस ये है कि एसीपी किसी बड़े शहरों यानी मेट्रो सिटी में होता है जैसे दिल्ली, मुंबई और बैंगलुरु. वहीं, मेट्रो सिटी के अलावा दूसरी जगह तैनात होने पर इन्हें DSP कहा जाता है. अब हम पोस्ट के नाम अलग होने के पीछे का कारण समझते हैं. दरअसल, ACP कमिशनर का अस्सिस्टेंट होता है. मेट्रो सिटीज़ में ही कमिश्नर का कॉन्सेप्ट होता है, इसलिए इन्हें ACP कहा जाता है.

2. SSP और DCP में क्या है फर्क

अब हम आपको एसएसपी और डीसीपी के बीच के फर्क को बताएंगे. SSP और DCP ये दोनों भी एक ही पोस्ट है. इनके बीच में भी कोई अंतर नहीं होता. SSP पोस्ट मेट्रो सिटी में नहीं होती. ये मेट्रो सिटी से बाहर जहां भी तैनात होंगे, वहां एसएसपी ही कहलाएंगे. यही अफसर अगर मेट्रो सिटी में जाएंगे तो इन्हें डीसीपी कहा जाएगा. इस फर्क के पीछे की वजह भी कमिश्नर वाली बात है. कमिशनर आफिस मेट्रो सिटी में ही होता है, इसलिए यहां उसके उपायुक्त के रूप में मौजूद रहने वालों को डीसीपी कहते हैं, जबकि दूसरे शहरों में तैनात होने वाले अफसर एसएसपी कहलाते हैं. ये दोनों किसी एक जिले का प्रतिनिधित्व करते हैं.

