DM vs Collector: जिलाधिकारी और जिला कलेक्टर में क्या है अंतर? जानें दोनों में से कौन सबसे बड़ा अधिकारी

District Magistrate vs District Collector: आपने भी जिलाधिकारी या कलेक्टर शब्द सुने होंगे. कभी न कभी तो प्रशासनिक शब्दावली में भी डीएम या डीसी सुना होगा. दोनों ही जिला के सरकारी प्रशासन से संबंध रखते हैं. कई लोगों को लगता है कि डीएम और डीसी एक ही लेकिन दोनों के बीच बड़े अंतर होते हैं. आम बोलचाल में जिला मजिस्ट्रेट को डीएम कहा जाता है जो भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) के एक अधिकारी होते हैं. जबकि, डीसी को जिला केलेक्टर या कलेक्टर भी कहा जाता है जो जिले में राजस्व प्रशासन का मुखिया होते हैं. आइए डीएम और डीसी के बीच अंतर जानने के साथ जानते हैं कि दोनों में से कौन सा पद ज्यादा बड़ा है?

जिलाधिकारी कौन होता है?

जिलाधिकारी को जिला मजिस्ट्रेट या DM भी कहते हैं जो भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) के एक अधिकारी होते हैं. इन पर पूरे जिले में कानून-व्यवस्था को बनाए रखना होता है. ये पूरे जिले के सबसे वरिष्ठ कार्यकारी मजिस्ट्रेट के अलावा प्रमुख प्रभारी के तौर पर भी जाने जाते हैं. इनके अंतर्गत पुलिस बल और जेल प्रशासन आता है. पुलिस बल को निर्देश देने के अलावा जेलों के प्रशासन की देख-रेख करते हैं.

जिला कलेक्टर कौन होते हैं?

जिले में राजस्व प्रशासन के मुखिया के तौर पर डीसी यानी जिला कलेक्टर होते हैं. इनके अंतर्गत भूमि अधिग्रहण, जमीन और भू-राजस्व का संग्रह जैसे रिकॉर्ड को रखना है. सबसे बड़ी भूमिका ये होती है कि डीसी को अपनी पोस्टिंग वाली जगह में आपदा राहत और पुनर्वास कार्य करने होते हैं.

DM vs Collector: जिलाधिकारी और कलेक्टर में अंतर क्या है?

अगर आप भी जिलाधिकारी और जिला कलेक्टर को लेकर कन्फ्यूज रहते हैं तो सरल भाषा में बता दें कि कई राज्य हैं जहां DM और DC दोनों की भूमिका को कलेक्टर निभाता है. बस नाम का फर्क है लेकिन दोनों ही अधिकारी एक ही होते हैं. कुछ राज्यों में जिलाधिकारी और डीसी दोनों अलग-अलग होते हैं जबकि, कुछ राज्यों में दो भागों में बांट दिया जाता है. डीएम द्वारा जिले की कानून-व्यवस्था को संभालने का होता है और कलेक्टर राजस्व से जुड़े मामलों को देखते हैं.

DM vs Collector: दोनों में सबसे पावरफुल कौन?

डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास कार्यशक्ति दण्ड प्रक्रिया संहिता (CrPC), 1973 होती है जिसके कारण कानून और व्यवस्था के लिहाज से जिला मजिस्ट्रेट शक्तिशाली है. जबकि, कलेक्टर भूमि राजस्वो संहिता (Land Revenue Code), 1959 होती है जिस वजह से राजस्व और भूमि संबंधित मामलों के लिए कलेक्टर ज्यादा पावरफुल है. हालांकि, कुछ राज्यों में सिर्फ कलेक्टर ही होते हैं जो दोनों पद के काम संभालते हैं.

