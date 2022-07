TET Admit Card: 31 जुलाई को है टीईटी का एग्जाम, ये रहा एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक

HP TET admit cards 2022: हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन (HPBoSE) ने 31 जुलाई, 2022 को आयोजित होने वाली HP शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) 2022 परीक्षाओं के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया है. उम्मीदवार अब आधिकारिक वेबसाइट hpbose.org से अपने एडमिट कार्ड की चेक और डाउनलोड कर सकते हैं. एचपी टीईटी हॉल टिकट में उम्मीदवार के रोल नंबर, परीक्षा केंद्र, तारीख और समय और अन्य पर्सनल डिटेल जैसी सभी प्रासंगिक जानकारी होती है.

हॉल टिकट 31 जुलाई, 2022 को आयोजित होने वाली दो परीक्षाओं- टीजीटी (नॉन मेडिकल) टीईटी और लेंगुएज शिक्षक टीईटी के लिए जारी किए गए हैं. ऑफिशिएल नोटिफिकेशन में कहा गया है कि सभी एग्जाम के लिए एडमिट कार्ड परीक्षा की तारीख से 4 दिन पहले जारी किए जाएंगे.

शेड्यूल के मुताबिक इन परीक्षाओं के एडमिट कार्ड क्रमश: 3 अगस्त और 9 अगस्त 2022 को जारी किए जाएंगे. अब तक, HPBoSE 24 जुलाई, 2022 को J.B.T TET और शास्त्री TET परीक्षा आयोजित कर चुका है. परीक्षा 150 नंबर की होगी जिसमें 150 ऑब्जेक्टिव टाइप के सवाल होंगे. उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम योग्यता कुल नंबरों का 60 फीसदी है.

Here’s how to download the admit card

एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए कैंडिडेट्स सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट hpbose.org पर जाएं.

वेबसाइट के होमपेज पर आपको टीईटी का एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का लिंक मिलेगा उसपर क्लिक करें.

क्लिक करने के बाद आपके सामने नया पेज खुल जाएगा. अब यहां आपको मांगी गई जरूरी डिटेल्स डालनी होंगी. डिटेल्स डालने के बाद सबमिट कर देना है.

सबमिट करते ही आपका एडमिट कार्ड आपके सामने डिस्प्ले पर होगा. अब आप इसका प्रिंट आउट ले सकते हैं और इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं.

एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक ये https://hpbose.org/OnlineServices/CET/TET/DownloadAdmitCard.aspx है.

