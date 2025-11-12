Advertisement
UPSC इंटरव्यू में भूलकर भी न बताएं ये हॉबी, डॉ. विकास दिव्यकीर्ति ने बताई इसके पीछे की ये बड़ी वजह!

UPSC Interview Tips: UPSC में आज आपको बताते हैं अपनी कौन सी हॉबी को नहीं बताना चाहिए, वरना सालों की मेहनत हो सकती है खराब.

 

Written By  Ritika|Last Updated: Nov 12, 2025, 01:56 PM IST
UPSC इंटरव्यू में भूलकर भी न बताएं ये हॉबी, डॉ. विकास दिव्यकीर्ति ने बताई इसके पीछे की ये बड़ी वजह!

UPSC Interview Tips:  UPSC मेन्स 2025 का रिजल्ट आउट हो चुका है. अगर आपने अभी तक रिजल्ट चेक नहीं किया है, तो आप आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं. अधिकतर लोग यूपीएससी में कुछ छोटी-छोटी ऐसी गलतियां कर देते हैं, जिसकी वजह से उनकी सालों की मेहनत पर पानी फिर जाता है. आपको बता दें एक ऐसा सवाल जो यूपीएससी में पूछा जाता है, जो अधिकतर लोग गलत तरीके से बता देते हैं. मशहूर टीचर डॉ. विकास दिव्यकीर्ति ने बताया है कि अपनी कौन सी हॉबी को इंटरव्यू में नहीं बताना चाहिए. डॉ. विकास दिव्यकीर्ति अपने सोशल मीडिया पर स्टूडेंट्स के लिए काफी सारी मोटिवेशनल वीडियो शेयर करते हैं, जिससे स्टूडेंट्स को काफी मदद मिलती है. आइए आपको बताते हैं, इस सवाल के जवाब के बारे में. 

 

UPSC इंटरव्यू में अपनी हॉबी में क्या नहीं बताना चाहिए?

डॉ. विकास दिव्यकीर्ति जो की मशहूर टीचर हैं और सोशल मीडिया पर स्टूडेंट्स के लिए  मोटिवेशनल वीडियो शेयर करते रहते हैं, जिससे बच्चों को काफी ज्यादा मदद भी मिलती है. उन्होने एक वीडियों के जरिए सभी स्टूडेंट्स को एक खास बात बताई है उन्होने UPSC इंटरव्यू में अपनी हॉबी में क्या नहीं बताना चाहिए ये चीजें बताई हैं, जिससे अधिकतर लोगों की मेहनत पर पानी फिर जाता है. आपको बता दें उन्होने बताया है की अपनी हॉबी में आपको गलती से भी फिल्म देखना या गाने सुनना नहीं लिखना या बताना चाहिए, ये आपके इंटरव्यू पर गलत प्रभाव भी डाल सकती है. विकास सर आगे कहते हैं आपने इतनी वैरायटी छोड़ दी है पैनल का मेंबर आपसे इससे जुड़े कई कठिन सवाल भी कर सकता है. आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि 1940-50 के ऐसे तीन गाने बताएं, जिन्होंने पूरे समाज को हिलाकर रख दिया था, ऐसे में अगर आपको इसके बारे में नहीं पता होगा तो आप दिक्कत में फंस सकते हैं. 
 

इसे भी पढ़ें:  UPSC Interview Questions:भारत में सबसे पहले किस शहर को मिला 'स्मार्ट सिटी' का दर्जा?

