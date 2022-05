St. Stephen's College: दिल्ली के इस ईसाई कॉलेज पर एडमिशन पॉलिसी के उल्लंघन का आरोप, DU ने प्रिंसिपल को लिखा चेतावनी पत्र

DU write letter to St. Stephen's College on CUCET 2022: दिल्ली यूनिवर्सिटी (University of Delhi) के तहत आने वाले सेंट स्टीफेंस कॉलेज (St. Stephen's College) पर एडमिशन पॉलिसी के उल्लंघन के आरोप लग रहे हैं. इसे देखते हुए DU प्रशासन ने कॉलेज के प्रिंसिपल को पत्र लिखकर यूनिवर्सिटी की एडमिशन गाइडलाइन का पालन करने की हिदायत है. यूनिवर्सिटी प्रशासन ने चेतावनी दी है कि नियमों का पालन न करने पर कॉलेज प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, जिसमें उसमें होने वाले एडमिशन को खारिज करने की सजा भी हो सकती है.

CUET के जरिए हो रहे बैचलर कोर्स में एडमिशन

बता दें कि इस बाद देश की 21 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के बैचलर कोर्स दाखिले CUET (कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट) के जरिए किए जा रहे हैं. इस संबंध में यूजीसी ने पॉलिसी बनाकर सभी यूनिवर्सिटीज को पत्र लिखा था. DU की एकेडमिक काउंसिल ने यूजीसी के फैसले का स्वागत करते हुए 21 मार्च की बैठक में इसे लागू करने का फैसला ले लिया था. यूनिर्सिटी ने खुद से संबद्ध करीब 80 कॉलेजों को इस बारे में पत्र भेजकर CUET की गाइडलाइन के बारे में बताया था.

सेंट स्टीफेंस कॉलेज पर मनमानी का आरोप

आरोप है कि खुद को अल्पसंख्यक संस्थान होने का दावा करने वाले सेंट स्टीफेंस कॉलेज (St. Stephen's College) ने यूनिवर्सिटी की गाइडलाइन को मानने से इनकार कर दिया है और अपने हिसाब से एडमिशन शुरू कर दिए हैं. इसे देखते हुए DU के रजिस्ट्रार विकास गुप्ता ने सेंट स्टीफंस कॉलेज के प्रिंसिपल जॉन वर्गीज को पत्र भेजकर उन्हें साफ शब्दों में CUET गाइडलाइन का पालन करने का निर्देश दिया है.

डीयू ने जारी किया चेतावनी पत्र

इस निर्देश में कहा गया है कि ईसाई समुदाय से संबंधित उम्मीदवारों के प्रवेश के लिए एक ही मेरिट सूची होनी चाहिए. जिसमें अल्पसंख्यक समुदाय के अंदर किसी भी उप-श्रेणियों को शामिल नही किया जाएगा. इसके साथ ही कॉलेज की ओर से सभी उम्मीदवारों के लिए इंटरव्यू (साक्षात्कार) के लिए 15% का वेटेज नही दिया जा सकता है. ऐसा करना दिल्ली विश्वविद्यालय के नियमों के खिलाफ होगा. कॉलेज प्रबंधन केवल अल्पसंख्यक उम्मीदवारों के लिए तय 50 प्रतिशत आरक्षित सीटों पर ही 85:15 का रेश्यो लागू करेगा.

निर्देश न मानने पर एडमिशन होंगे कैंसल

दिल्ली विश्वविद्यालय (University of Delhi) के रजिस्ट्रार विकास गुप्ता कहते हैं कि प्रवेश के लिए जरूरी नियमों का पालन ना करने पर विश्वविद्यालय द्वारा कैंडिडेट को मान्यता नहीं दी जाएगी और इसे शून्य माना जाएगा. उन्होंने कहा कि प्रवेश नीति का उल्लंघन करने के लिए खामियाजा उम्मीदवारों पर पड़ सकता है लेकिन इसके लिए डीयू प्रशासन जिम्मेदार नहीं होगा.

बताते चलें कि डीयू के टॉप रैंक में शुमार सेंट स्टीफेंस (St. Stephen's College) एक माइनोरिटी कॉलेज है. जिसमें 50 प्रतिशत ओपन सीटों पर एडमिशन केवल CUET स्कोर के आधार पर होंगे. वहीं 50 माइनोरिटी उम्मीदवारों के लिए बची हुई 50% सीटें CUET स्कोर के 85% वेटेज और 15% इंटरव्यू के आधार पर जोड़ कर भरी जाएंगी. ये इंटरव्यू सेंट स्टीफंस कॉलेज की ओर से आयोजित किया जाएगा.

