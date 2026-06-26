/क्या अब सरकारी टेंडर का पूरा हिसाब देख सकेगा हर नागरिक? CPP Portal के 1.66 करोड़ रिकॉर्ड सार्वजनिक होने का दावा

सरकारी खरीद प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ाने को लेकर एक बड़ा दावा सामने आया है. दावा किया गया है कि पिछले दो सप्ताह में भारत सरकार के सेंट्रल पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल (सीपीपीपी) से करीब 1 करोड़ 66 लाख रिकॉर्ड एकत्र किए गए हैं और अब यह खरीद संबंधी डेटाबेस आम लोगों के लिए उपलब्ध करा दिया गया है. इस पहल को सरकारी खर्च और टेंडर प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया जा रहा है.
सीपीपीपी यानी सेंट्रल पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल भारत सरकार का सार्वजनिक पोर्टल है, जहां कई सरकारी विभागों और एजेंसियों के टेंडर, निविदाएं, अनुबंध और खरीद से जुड़ी जानकारी प्रकाशित की जाती है. इसी पोर्टल पर सरकारी खरीद प्रक्रिया से जुड़े नोटिस, बोली (Bid), ईएमडी (EMD), अनुबंध और विजेता कंपनियों की जानकारी उपलब्ध रहती है. दावा करने वाले के अनुसार, इसी सार्वजनिक डेटा को व्यवस्थित रूप से संग्रहित कर एक बड़े डेटाबेस के रूप में उपलब्ध कराया गया है.
साझा की गई जानकारी के अनुसार, डेटाबेस में टेंडर नोटिस, अनुबंध आवंटन (Award of Contract), विजेता कंपनी का विवरण, अनुबंध की राशि, तारीखें और अन्य खरीद संबंधी जानकारियां शामिल हैं. बताया गया है कि इन रिकॉर्ड्स को SQLite डेटाबेस के रूप में व्यवस्थित किया गया है ताकि शोधकर्ता, डेटा वैज्ञानिक, पत्रकार और आम नागरिक आसानी से उनका विश्लेषण कर सकें. दावा है कि इससे सरकारी खर्च और खरीद प्रक्रिया की जांच-पड़ताल पहले से अधिक आसान हो सकेगी.
दावा करने वाले के अनुसार, यह डेटाबेस खासतौर पर डेटा साइंटिस्ट, शोधकर्ता, पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ता और सार्वजनिक वित्त में रुचि रखने वाले लोगों के लिए उपयोगी हो सकता है. उनका कहना है कि सरकारी खर्च का हर रुपया किसी न किसी टेंडर प्रक्रिया से गुजरता है. ऐसे में यदि यह जानकारी आसानी से उपलब्ध हो तो सरकारी खरीद की निगरानी, शोध और विश्लेषण बेहतर तरीके से किया जा सकता है तथा पारदर्शिता को बढ़ावा मिल सकता है.
हालांकि, यह ध्यान रखना जरूरी है कि सोशल मीडिया पर साझा की गई इस जानकारी में 1.66 करोड़ रिकॉर्ड सार्वजनिक किए जाने का दावा किया गया है. उपलब्ध स्क्रीनशॉट में डेटाबेस और रिकॉर्ड्स का उल्लेख है, लेकिन इस दावे की स्वतंत्र आधिकारिक पुष्टि उपलब्ध नहीं है. इसलिए इसे फिलहाल एक दावे के रूप में ही देखा जाना चाहिए. यदि इस संबंध में सरकार या संबंधित एजेंसी की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया या अतिरिक्त जानकारी जारी होती है, तो उससे स्थिति और स्पष्ट हो सकेगी.