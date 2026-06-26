Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /शिक्षा
  • /क्या अब सरकारी टेंडर का पूरा हिसाब देख सकेगा हर नागरिक? CPP Portal के 1.66 करोड़ रिकॉर्ड सार्वजनिक होने का दावा

क्या अब सरकारी टेंडर का पूरा हिसाब देख सकेगा हर नागरिक? CPP Portal के 1.66 करोड़ रिकॉर्ड सार्वजनिक होने का दावा

सरकारी खरीद (Government Procurement) से जुड़ा बड़ा डेटा अब सार्वजनिक होने का दावा किया गया है. दावा है कि पिछले दो हफ्तों में CPP Portal से करीब 1.66 करोड़ रिकॉर्ड जुटाकर आम लोगों के लिए उपलब्ध कराए गए हैं. जानिए पूरा मामला.

Written ByShivam Tiwari
Published: Jun 26, 2026, 06:39 PM IST|Updated: Jun 26, 2026, 06:46 PM IST
क्या अब सरकारी टेंडर का पूरा हिसाब देख सकेगा हर नागरिक? CPP Portal के 1.66 करोड़ रिकॉर्ड सार्वजनिक होने का दावा
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Shivam Tiwari

Shivam Tiwari

शिवम तिवारी, जी न्यूज में डिजिटल कंटेंट राइटर हैं और पत्रकारिता में करीब 2 साल से अधिक का अनुभव रखते हैं. यूपी के प्रयागराज के रहने वाले शिवम ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है. खबरों की नब्ज पकड़कर उन्हें आसान और साफ भाषा में पाठकों तक पहुंचाने में माहिर हैं. शिवम शिक्षा और रोजगार से जुड़े विषयों पर खास फोकस रखते हैं. इनमें स्कूल-कॉलेज एडमिशन, बोर्ड परीक्षाएं, प्रवेश परीक्षाएं, सरकारी नौकरियां, रिजल्ट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, करियर टिप्स, करेंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज जैसे टॉपिक्स शामिल हैं.

इसके अलावा शिवम, टीचर्स, प्रोफेसर्स, एक्सपर्ट्स और करियर काउंसलर्स की सलाह के आधार पर कंटेंट तैयार करते हैं. ये IIT-JEE, NEET, GATE, CLAT और CUET जैसे नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम से जुड़े विषयों पर गहराई से काम करते हैं और छात्रों के लिए उपयोगी जानकारी उपलब्ध कराते हैं.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
प्रचंड गर्मी से बेहाल पेरिसवाले, लू के चलते डायमंड लीग पर मंडराया रद्द होने का खतरा
Paris47 min ago
2
Operation Amistad59 min ago
3
Powerful bows in hindu mythology1 hr ago
4
Indian Private Jet1 hr ago
5
NCERT Class 91 hr ago