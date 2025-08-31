5,000 साल से भी ज्यादा पुरानी सभ्यता! जनसंख्या में दूसरा सबसे बड़ा देश; कई खासियतों से भरी है ये Country जहां पहुंचे पीएम मोदी, पढ़ें
5,000 साल से भी ज्यादा पुरानी सभ्यता! जनसंख्या में दूसरा सबसे बड़ा देश; कई खासियतों से भरी है ये Country जहां पहुंचे पीएम मोदी, पढ़ें

Interesting Facts About China: भारत-चीन रिश्ते हमेशा से चर्चा का विषय रहे हैं. ऐसे में जब आज पीएम मोदी ने चीन पहुंचकर चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की है तो इस मौके पर चीन के बारे में जानना और भी दिलचस्प हो जाता है. पढ़ें 

Written By  Muskan Chaurasia|Last Updated: Aug 31, 2025, 10:42 AM IST
5,000 साल से भी ज्यादा पुरानी सभ्यता! जनसंख्या में दूसरा सबसे बड़ा देश; कई खासियतों से भरी है ये Country जहां पहुंचे पीएम मोदी, पढ़ें

Interesting Facts About China, PM Modi China Visit: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग (President Xi Jinping) ने रविवार को तियानजिन (Tianjin) में मुलाकात की. भारत और चीन के रिश्ते हमेशा से ही चर्चाओं का विषय रहे हैं. ऐसे में चीन के बारे में जानना और भी दिलचस्प हो जाता है. चीन न केवल दुनिया का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश है बल्कि ये दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से भी एक है. ऐसे में आइए आपको बताते हैं चीन से जुड़े कुछ रोचक चीजों के बारें में..

1.  एक ही टाइम जोन
चीन काफी बड़ा देश है, लेकिन खास बात ये है कि पूरे देश में सिर्फ एक ही टाइम जोन-बीजिंग टाइम चलता है. आसान भाषा में कहे तो यहां एक ही समय चलता है. जैसे कि पूर्वी हिस्से में सूरज सुबह जल्दी निकलता है लेकिन इसे पश्चिम वाले लोग भी फॉलो करते हैं भले ही उनके जगहों पर अंधेरा क्‍यों न हो.

2. जनसंख्या में दूसरा सबसे बड़ा देश
रिपोर्ट्स के अनुसार, चीन में करीब 1.4 अरब लोग रहते हैं. यानी की पूरी दुनिया की आबादी का लगभग 18% हिस्सा. पहले चीन दुनिया की सबसे अधिक आबादी वाला देश था, लेकिन साल 2025 में भारत ने इसे पीछे छोड़ दिया और 2025 में चीन जनसंख्या में दूसरा सबसे बड़ा देश बन गया. 

महिलाओं की पहनने वाली ये चीज; सबसे पहले बनी थी पुरुषों के लिए! क्या आपको पता नाम?

3. ग्रेट वॉल ऑफ चाइना
चीन की महान दीवार (Great Wall of China) दुनिया की सबसे लंबी दीवार है. ग्रेट वॉल ऑफ चाइना करीब 21,000 किलोमीटर लंबी है. इसे बनाने में ईंट और पत्थरों के साथ चावल के घोल का भी इस्तेमाल किया गया था.

4. चॉपस्टिक का इस्तेमाल
चीन में ज्यादातर खाने के लिए चॉपस्टिक का इस्तेमाल किया जाता है. एक अनुमान के अनुसार हर साल करीब 45 अरब चॉपस्टिक बनाई जाती हैं. 

5. सबसे पुरानी सभ्यता
जानकारी के अनुसार, चीन की सभ्यता को दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में गिना जाता है. यहां की सभ्यता करीब 5,000 साल से भी ज्यादा पुरानी मानी जाती है. 

6. हाई-स्पीड रेल नेटवर्क
चीन का हाई-स्पीड रेल नेटवर्क दुनिया में नंबर वन है. चीन में रेल नेटवर्क 40,000 किलोमीटर से ज्यादा में फैला हुआ है. वहीं, साल 2025 के आखिरी तक इसे 50,000 किलोमीटर तक ले जाने की प्लानिंग की है. 

7. सबसे लंबी नहर
बता दें, चीन में सबसे लंबी नहर ग्रैंड कैनाल है, जो करीब 1700 किलोमीटर लंबी है. इसे दुनिया की सबसे पुरानी और लंबी नहर माना जाता है. 

Muskan Chaurasia

वाराणसी की रहने वाली मुस्कान ज़ी न्यूज में एजुकेशन डेस्क का हिस्सा हैं.

Interesting Fact10 interesting facts about China

