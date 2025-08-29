Success Story: 10वीं में हुए फेल! नहीं मानी हार; तीन बार क्रैक की UPSC परीक्षा, AIR-483 के साथ बने IPS

IPS Ishwar Gurjar Success Story: यूपीएससी की परीक्षा काफी कठिन होती है. कई सालों की मेहनत के बाद इस परीक्षा में कोई कैंडिडेट खुद को साबित करके जीत हासिल कर पाता है. ऐसा ही कुछ करके दिखाया है ईश्वर गुर्जर, जिन्होंने अपने सपने को पूरा करने के लिए दिन-रात एक कर दिया और आखिरकार जीत हासिल कर सपने को पूरा कर लिया. पढ़ें ईश्वर गुर्जर की सक्सेस स्टोरी..

बता दें, ईश्वर गुर्जर राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के रहने वाले हैं. उनके पिता सुवालाल गुर्जर एक किसान हैं. वहीं मां सुखी देवी घरेलू महिला हैं. ईश्वर गुर्जर बेहद साधारण परिवार से आते हैं. किसान होने के बावजूद उन्होंने बेटे को अच्छी शिक्षा दी और आगे बढ़ने के लिए हमेशा प्रेरित किया.

पहले 3 बार हुए फेल, फिर तीन बार पास की यूपीएससी

ईश्वर ने नौकरी के साथ यूपीएससी परीक्षा की तैयारी की पहले तीन प्रयासों में असफल भी हुए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी बल्कि लगातार मेहनत और प्रयास किया. फिर साल 2022 में उन्होंने 644वां रैंक के साथ इस परीक्षा को पास किया, लेकिन इससे वह संतोष नहीं थे. ऐसे में उन्होंने दोबारा तैयारी की और इस परीक्षा में शामिल हुए और ऑल इंडिया रैंक 555वीं हासिल की. इसके बाद उन्होंने फिर से प्रयास किया और अपने आखिरी अटैप्ट में 483वीं रैंक के साथ आईपीएस बन गए.

10वीं में हो गए थे फेल

उनके पढ़ाई के बारे में बात करें तो साल 2011 में 10वीं बोर्ड परीक्षा में वह फेल हो गए थे. ऐसे में जहां लोग उन्हें पढ़ाई छोड़ने की सलाह देने लगे तो वहीं पिता ने उनका साथ देते हुए हौसला बढ़ाया और मेहनत करने की सलाह दी, जिसके बाद ईश्वर 2012 में 54% के साथ परीक्षा पास की और फिर 12वीं कक्षा में उन्होंने 68% स्कोर किए.

उन्होंने अपने एक पोस्ट में लिखा कि साल 2020 से लेकर इस परीक्षा तक की यात्रा की काफी यादें है, प्रिपरेशन में बहुत शानदार दोस्त मिले जिन्होंने अपनी जिंदगी की कहानी के एक अंश को बुनने में बहुत मदद की ; बहुत अच्छे शिक्षकों और ढेरों किताबों से सामना हुआ जिन्होंने भीतर के खालीपन को भरा. इस एक परीक्षा ने खुदकों मांझने, संवारने में बहुत मदद की. साथ ही बहुत तजुर्बे दिए.