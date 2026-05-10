सिर्फ 10वीं तक पढ़ाई, कई रातें रेलवे स्टेशन पर कटीं... आज 73 साल का ये शख्स 46000 करोड़ का मालिक, 65 देशों में फैला बिजनेस

भारत में अमीरों की संख्या लगातार बढ़ रही है, लेकिन कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो संघर्ष, मेहनत और आत्मविश्वास की मिसाल बन जाती हैं. ऐसी ही कहानी है 73 साल के भारतीय अरबपति सत्यनारायण नुवाल की. ​​आज उनका नाम भारत के बड़े उद्योगपतियों में लिया जाता है, लेकिन उनकी शुरुआत बेहद कठिन परिस्थितियों से हुई थी. महज 10वीं तक पढ़ाई करने वाले नुवाल ने जिंदगी में गरीबी, बेरोजगारी और संघर्ष का लंबा दौर देखा. कभी रेलवे स्टेशन पर रातें गुजराते वाले नुवाल आज 46 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा संपत्ति के मालिक हैं और उनका कारोबार दुनिया के 65 देशों तक फैल चुका है.

आज उनकी दौलत कितनी है?

फोर्ब्स के रियल टाइम बिलेनियर्स इंडेक्स के मुताबिक, 73 साल के सत्यनारायण नुवाल भारत के बड़े अरबपतियों में शामिल हैं. वे सोलर इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड के संस्थापक और डायरेक्टर हैं. उनकी कुल नेटवर्थ करीब 5.2 अरब डॉलर यानी लगभग 46,500 करोड़ रुपये से ज्यादा बताई जाती है. उनकी कंपनी का मार्केट कैप करीब 1.08 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच चुका है. कंपनी के शेयर में भी लगातार बढ़ोतरी देखी गई है. आज सोलर इंडस्ट्रीज डिफेंस सेक्टर में भारत की बड़ी निजी कंपनियों में शामिल है.

पढ़ाई क्यों छूट गई?

सत्यनारायण नुवाल का जन्म राजस्थान के भीलवाड़ा के एक सामान्य परिवार में हुआ था. बचपन से ही आर्थिक तंगी ने उनका रास्ता मुश्किल बना दिया था. परिवार की हालत ऐसी थी कि वे 10वीं के बाद आगे पढ़ाई नहीं कर सके. इसी बीच महज 19 साल की उम्र में उनकी शादी हो गई और जिम्मेदारियां और बढ़ गईं. लेकिन उन्होंने हालातों को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया. संघर्ष उनके जीवन का हिस्सा बन गया. नुवाल हमेशा कहते रहे कि मुश्किल वक्त में उन्होंने कभी अपना आत्मविश्वास नहीं खोया और निराशा को खुद पर हावी नहीं होने दिया.

Add Zee News as a Preferred Source

रेलवे स्टेशन पर क्यों गुजराती पड़ी रातें?

परिवार की आर्थिक मदद करने के लिए उन्होंने घर छोड़ने का फैसला किया. यही फैसला आगे बढ़ने वाली उनकी जिंदगी बदलने वाला साबित हुआ. काम की तलाश में जब वे घर से निकले, तब उनके पास रहने तक के पैसे नहीं थे. ऐसे में उन्हें कई रातें रेलवे स्टेशन पर गुजराती पड़ीं. उन्होंने अपने पुराने इंटरव्यू में बताया था कि उस दौर में उन्होंने छोटे-मोटे कई काम किए. कभी फाउंटेन पेन की हासिल बनाने का काम किया, कभी लीजिंग बिजनेस में हाथ आजमाया और कभी ट्रांसपोर्टेशन का कारोबार शुरू किया. हालांकि शुरुआत में उन्हें बार-बार असफलता मिली, लेकिन वे हार नहीं माने.

किस मुलाकात ने बदल दी जिंदगी?

1976-77 के दौरान वे महाराष्ट्र के चंद्रपुर पहुंचे, जहां उनकी मुलाकात अब्दुल सत्तार अल्लाह भाई से हुई. उनके पास विस्फोटक लाइसेंस और बारूद डिपो था. सत्यनारायण नुवाल ने उस डिपो को 1,000 रुपये महीने के किराए पर लेने का फैसला किया. हालांकि उस समय किराया देना भी उनके लिए आसान नहीं था. लेकिन अब्दुल सत्तार ने उन पर भरोसा भरोसा और तीन महीने बाद भुगतान करने की छूट दे दी. यही मौका उनके लिए जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ. यहीं से उनका विस्फोटक कारोबार शुरू हुआ.

ये भी पढ़ें: शुभेंदु ने कमान संभालते ही प्रशासनिक बदलाव किए, जानिए किसे बनाया सलाहकार?

कैसे बनी 46 हजार करोड़ की कंपनी?

समय के साथ नुवाल का कारोबार बढ़ने लगा और कोयला खदानों से बड़े ऑर्डर मिलने लगे. 1984 तक वे कंसाइनमेंट एजेंट के तौर पर काम करने लगे और 90 के दशक तक विस्फोटक कारोबार में बड़ा नाम बन गए. फिर 1995 में उन्होंने बैंक से 60 लाख रुपये का कर्ज लेकर अपनी कंपनी सोलर इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड की शुरुआत की. 2006 में कंपनी शेयर बाजार में लिस्ट हुई. 2010 तक यह भारत की पहली निजी कंपनी बनी, जिसे रक्षा बलों के लिए विस्फोटक बनाने का सरकारी लाइसेंस मिला. आज कंपनी का कारोबार 65 देशों तक फैल चुका है.

ये भी पढ़ें: 10 में से 1 छात्र क्यों छोड़ रहा स्कूल? नीति आयोग की रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा