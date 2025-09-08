इस राज्य में शुरू हुआ सेमेस्टर सिस्टम, बदल गए 12वीं बोर्ड परीक्षा के नियम; अब साल में दो बार देने होंगे एग्जाम

Class 12th Board Exam: वेस्ट बंगाल काउंसिल ऑफ हायर सेकंडरी एजुकेशन (WBCHSE) ने सोमवार को राज्य में पहली बार सेमेस्टर-फॉर्मेट में कक्षा 12वीं (Class 12th Semester Exam) की परीक्षाएं शुरू कर दीं. ये परीक्षा 8 से 22 सितंबर तक चलने वाली प्रथम सेमेस्टर परीक्षाएं हैं. कुल 23 जिलों के 2,106 केंद्रों पर ये एग्जाम आयोजित की गई है, जिनमें 6.6 लाख परीक्षार्थियों ने रजिस्ट्रेशन कराया है.

ऐसा पहली बार है जब कक्षा 11वीं और 12वीं के लिए नई सेमेस्टर प्रणाली के तहत हायर एजुकेशन परीक्षाएं दो चरणों में आयोजित की जा रही हैं. पहली सेमेस्टर परीक्षाएं सितंबर और दूसरी फरवरी में आयोजित की जाएगी. एग्जाम सुबह 10 बजे से 11.15 बजे तक चलेगा.

अपडेट जारी है..