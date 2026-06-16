नीट-यूजी 2026 री-एग्जाम से पहले छात्रों की चिंता और बढ़ गई है. सुप्रीम कोर्ट के वकील विनीत जिंदल ने 1,467 NEET अभ्यर्थियों की ओर से एक प्रतिनिधित्व (Representation) सौंपते हुए 21 जून को होने वाली पुनर्परीक्षा को स्थगित करने की मांग की है. उनका कहना है कि छात्र लगातार अनिश्चितता और तनाव के माहौल में परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जिससे उनकी पढ़ाई और मानसिक स्थिति दोनों प्रभावित हो रही हैं.
विनीत जिंदल ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर जानकारी साझा करते हुए कहा कि छात्रों को उन परिस्थितियों की कीमत नहीं चुकानी चाहिए जिन पर उनका कोई नियंत्रण नहीं है. उन्होंने कहा कि पेपर लीक जैसी घटना के लिए छात्र जिम्मेदार नहीं हैं, फिर भी उन्हें दोबारा परीक्षा देने और मानसिक दबाव झेलने के लिए मजबूर किया जा रहा है. उनके अनुसार छात्रों को निष्पक्ष अवसर, पर्याप्त तैयारी का समय और मानसिक स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए फैसला मिलना चाहिए.
प्रतिनिधित्व में ये भी कहा गया है कि जिन छात्रों ने मूल परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन किया था, वे सबसे ज्यादा नाराज हैं. उनका मानना है कि उन्होंने ईमानदारी से परीक्षा दी थी और किसी भी कथित गड़बड़ी में उनकी कोई भूमिका नहीं थी. इसके बावजूद अब उन्हें दोबारा परीक्षा में बैठना पड़ रहा है, जिससे उनकी मेहनत और प्रदर्शन पर असर पड़ सकता है.
Today, I submitted a representation to the Ministry of Education and NTA on behalf of 1,467 NEET aspirants from across India seeking postponement of the proposed Re-NEET examination scheduled on 21 June 2026.
Students are not responsible for the paper leak incident, yet they are… pic.twitter.com/DalXkYvu9g
— Adv.Vineet Jindal (@vineetJindal19) June 15, 2026
छात्रों और अभिभावकों का कहना है कि लगातार बदलते घटनाक्रम, पेपर लीक विवाद और री-एग्जाम की तैयारी ने मानसिक दबाव बढ़ा दिया है. कई छात्र पहले से ही मेडिकल प्रवेश परीक्षा की कठिन तैयारी से गुजर चुके हैं और अब दोबारा परीक्षा की स्थिति उनके आत्मविश्वास और भावनात्मक संतुलन को प्रभावित कर रही है. यही वजह है कि परीक्षा स्थगित करने की मांग को लेकर आवाजें तेज होती जा रही हैं.
फिलहाल राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) ने 21 जून को निर्धारित NEET-UG 2026 री-एग्जाम में किसी बदलाव की घोषणा नहीं की है. हालांकि 1,467 छात्रों की ओर से उठाई गई यह मांग अब चर्चा का विषय बन गई है. आने वाले दिनों में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि संबंधित अधिकारी और एजेंसियां छात्रों की चिंताओं पर क्या रुख अपनाती हैं और क्या परीक्षा कार्यक्रम में किसी तरह का बदलाव किया जाता है.
छात्रों की सबसे बड़ी मांग यह है कि उन्हें ऐसी परिस्थिति में न डाला जाए, जिसके लिए वे जिम्मेदार नहीं हैं. उनका कहना है कि परीक्षा की निष्पक्षता जरूरी है, लेकिन इसके साथ-साथ छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य, तैयारी के समय और भविष्य को भी समान महत्व दिया जाना चाहिए. यही कारण है कि री-एग्जाम को टालने की मांग अब शिक्षा जगत में एक बड़ा मुद्दा बनती जा रही है.