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पेपर लीक की सजा छात्रों को क्यों? 1,467 NEET अभ्यर्थियों ने उठाई री-एग्जाम टालने की मांग

NEET-UG 2026 री-एग्जाम को टालने की मांग तेज हो गई है. सुप्रीम कोर्ट के वकील विनीत जिंदल ने 1,467 छात्रों की ओर से परीक्षा स्थगित करने की मांग उठाई है. उनका कहना है कि पेपर लीक के लिए छात्र जिम्मेदार नहीं हैं, फिर भी उन्हें मानसिक तनाव और अनिश्चितता झेलनी पड़ रही है.

Written ByShivam Tiwari
Published: Jun 16, 2026, 09:13 PM IST|Updated: Jun 16, 2026, 09:13 PM IST
पेपर लीक की सजा छात्रों को क्यों? 1,467 NEET अभ्यर्थियों ने उठाई री-एग्जाम टालने की मांग

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Shivam Tiwari

Shivam Tiwari

शिवम तिवारी, जी न्यूज में डिजिटल कंटेंट राइटर हैं और पत्रकारिता में करीब 2 साल से अधिक का अनुभव रखते हैं. यूपी के प्रयागराज के रहने वाले शिवम ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है. खबरों की नब्ज पकड़कर उन्हें आसान और साफ भाषा में पाठकों तक पहुंचाने में माहिर हैं. शिवम शिक्षा और रोजगार से जुड़े विषयों पर खास फोकस रखते हैं. इनमें स्कूल-कॉलेज एडमिशन, बोर्ड परीक्षाएं, प्रवेश परीक्षाएं, सरकारी नौकरियां, रिजल्ट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, करियर टिप्स, करेंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज जैसे टॉपिक्स शामिल हैं.

इसके अलावा शिवम, टीचर्स, प्रोफेसर्स, एक्सपर्ट्स और करियर काउंसलर्स की सलाह के आधार पर कंटेंट तैयार करते हैं. ये IIT-JEE, NEET, GATE, CLAT और CUET जैसे नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम से जुड़े विषयों पर गहराई से काम करते हैं और छात्रों के लिए उपयोगी जानकारी उपलब्ध कराते हैं.

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